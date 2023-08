Μπορεί η Barbie να έχει συγκεντρώσει πάνω από 775 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων, ωστόσο εκτός από την σαρωτική επιτυχία στο Box Office η ταινία δεν φαίνεται να φέρνει μεγάλη επιτυχία… στα ζευγάρια που πήγαν να την παρακολουθήσουν στο σινεμά.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας με την Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία θίγει μια σειρά από φεμινιστικές και υπαρξιακές ανησυχίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν από ιστορίες γυναικών που λένε ότι αναθεώρησαν βαθιά όσον αφορά τις σχέσεις τους, εξαιτίας της ταινίας.

«Είμαι μαλ… που χώρισα με το αγόρι μου για την ταινία Barbie;» ρώτησε μια γυναίκα σε μία δημοφιλή πλατφόρμα που τα μέλη της μοιράζονται διάφορους προβληματισμούς τους για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Στο TikTok, μια άλλη γυναίκα δήλωσε ότι η ταινία την έκανε να αντιληφθεί πως ο σύντροφός της, της συμπεριφερόταν με απαξιωτικό τρόπο και τον χώρισε.

«Σε ευχαριστώ, ‘Barbie’ που με ενδυνάμωσες, που μου έδωσες αυτοπεποίθηση, που με έκανες να συνειδητοποιήσω ότι αξίζω κάτι καλύτερο».

«I really didn’t even recognize how he was perceiving it until he asked, ‘Are you crying?’ two or three times throughout.» https://t.co/chAzDpb1lK

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις περιπτώσεις χωρισμού που έφερε η ταινία για τη δημοφιλή κούκλα της Mattel.

Μια 27χρονη γυναίκα που επίσης χώρισε, αφού παρακολούθησε μαζί με το αγόρι της το φιλμ, έγραψε στο Twitter, πως οι αντιδράσεις του μέσα στην αίθουσα, όσο η Μάργκοτ Ρόμπι ξεδίπλωσε το «κουβάρι» του προβληματισμού της ως σύγχρονη γυναίκα, την έκανε να συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να χωρίσουν.

Σε επικοινωνία της με τη HuffPost, η γυναίκα είπε ότι «είναι καλό παιδί, αλλά είχαν προβλήματα πολύ πριν δουν την ταινία. Οι εμπειρίες τους είναι αρκετά διαφορετικές και η ταινία ‘Barbie’ ανέδειξε πόσο διαφορετικά βλέπουν τον κόσμο».

«Είχα αφοσιωθεί τόσο πολύ στην ταινία που πραγματικά δεν αναγνώρισα καν πώς την αντιλαμβανόταν, μέχρι που με ρώτησε κανά δυο φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας ‘κλαις;’. Μετά την ταινία, ήρθαμε κοντά αλλά φιλικά, για να αναγνωρίσουμε ότι απλά δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θα μπορούσαμε να διαφωνούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς για το ποιο φύλο περνάει πιο δύσκολα στη ζωή» είπε η 27χρονη και πρόσθεσε:

«Η Barbie με βοήθησε να «αποφοιτήσω» από έναν κύκλο υπερβολικής εξάντλησης του εαυτού μου από ανθρώπους από τους οποίους δεν έχω πραγματική απήχηση».

did anyone watch Barbie and suddenly want to break up w their boyfriend or was that just me?🤒

“are you crying???” you’re just a guy and you’ll never understand how difficult it is to be a woman in a man’s world. there’s this attention to detail that a lot of men don’t have.

— visionary T ☕️ (@awhtee) July 23, 2023