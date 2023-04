Σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης τονίζεται ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ιταλού Αλεσάντρο Παρίνι στην τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ, την Παρασκευή το βράδυ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός – όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν – βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος και των τραυματιών, ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς το κράτος του Ισραήλ.

Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 7, 2023