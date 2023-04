Ισχυρές εκρήξεις (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) συγκλόνισαν πριν λίγα λεπτά τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) που επικαλούνται μαρτυρίες κατοίκων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις επιθέσεις του κατά της παλαιστινιακής Χαμάς.

Αεροπορικές επιδρομές

Είχαν προηγηθεί αναφορές για πτήσεις ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή.

The IDF is currently striking in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023

Οι εκρήξεις σηματοδοτούν την έναρξη ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά της Χαμάς, σε αντίποινα για τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά του βόρειου Ισραήλ, μεταδίδει η ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel, επικαλούμενη τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Οι IDF ισχυρίζονται ότι έπληξαν δύο σήραγγες και δύο εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στη Λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στις «παραβιάσεις ασφαλείας της Χαμάς» τις τελευταίες ημέρες, γράφει η ισραηλινή ιστοσελίδα.

Η πρώτη σήραγγα εντοπίστηκε κοντά στη βόρεια πόλη της Γάζας, Μπέιτ Χανούν, σύμφωνα με τις IDF.

New scenes for the lsraeli bombing of Gaza Strip. pic.twitter.com/LHl8BIbtPk — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Η δεύτερη, κοντά στην πόλη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, χτυπήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας το 2021.

Οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν εντοπίσει πρόσφατες προσπάθειες για την ανακατασκευή της.

Video captured by lsraelis while Gaza is being bombed, you can hear them cheering! pic.twitter.com/QwuCScnau4 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) April 6, 2023

«Το Ισχυρό Χέρι»

Το Al Jazeera μεταδίδει ότι τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της ισραηλινής πυραυλικής επίθεσης, στο πλαίσιο επιχείρησης με την ονομασία «Το Ισχυρό Χέρι», και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί.

lsraeli warplanes launch an attack on Gaza. pic.twitter.com/NmJvLCCjJq — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Σειρήνες της αεράμυνας ηχούν μέσα στη νύχτα σε πόλεις του νότιου Ισραήλ, γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρουν επίσης οι IDF.

🚨Sirens sounding in southern Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2023

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προανήγγειλε την ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο.

Large explosions in the south, center and north of Gaza due to Israeli bombing Video of Palestinian Rockets fired from Gaza at Israel right now 🇵🇸 🇮🇱 pic.twitter.com/BCHFLqqzIf — 🇷🇺 Эсса Али 🆉 Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) April 6, 2023

«Θα πλήξουμε τους εχθρούς μας και θα πληρώσουν το τίμημα για όλες τις επιθετικές ενέργειες», δήλωσε σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ.

Pictures: the lsraeli aggression on Gaza Strip tonight, April 7. pic.twitter.com/pT88FBYARk — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά τεταμένη στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου μαχητές της Χεζμπολάχ έγινε γνωστό πως τέθηκαν σε συναγερμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η δύναμη των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Λίβανο, προειδοποιώντας πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση απ’ όλα τα μέρη, ν’ «αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση».

Από τεχνική άποψη, Ισραήλ και Λίβανος παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Η νέα έξαρση της έντασης στην περιοχή ακολουθεί τα επεισόδια για δυο συνεχόμενα βράδια ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, το παλαιστινιακό τμήμα της πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

New scenes for the 14-year-old Palestinian child who was shot by an lsraeli colonial settler in Jerusalem’s Old City. pic.twitter.com/E0UW5KbITK — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

Επιθέσεις «εναντίον πιστών»

Εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε χθες «τη συνέχιση των βάρβαρων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον πιστών» εν μέσω Ραμαζανιού κι ενώ από χθες οι εβραίοι γιορτάζουν το Πάσχα.

Shocking footage showing Israeli occupation forces brutally beating Palestinian worshippers inside al Aqsa mosque in Jerusalem, around an hour ago.pic.twitter.com/4syEscQSRX — Maha Hussaini (@MahaGaza) April 5, 2023

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξέδωσε ανακοίνωση χθες με την οποία καταδικάζει τις επιχειρήσεις της ισραηλινής αστυνομίας μέσα στο Αλ Ακσά κι εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη της στους Παλαιστίνιους.