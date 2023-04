Εννέα ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς την περιοχή Σντερότ του Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Twitter) τη νύχτα της Τρίτης προς σήμερα Τετάρτη, μετά την εισβολή της ισραηλινής αστυνομίας στο τέμενος Αλ Ακσά.

Βίντεο από την περιοχή Σντερότ δείχνουν ορισμένες ρουκέτες ν’ αναχαιτίζονται. Μία από αυτές έπεσε σε εργοστάσιο, ενώ τέσσερις άλλες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, η ισραηλινή αστυνομία είχε εισβάλει στο τέμενος Αλ Ακσά, εκτοξεύοντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, χτυπώντας και δένοντας πισθάγκωνα πιστούς που βρίσκονταν μέσα στο τζαμί, όπως δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

UPDATE: A rocket hit a factory in Sderot, Israel, causing damage. No injuries reported. IDF says 9 rockets were launched in 2 volleys with 4 being intercepted by the Iron Dome defense system and the rest landing in open areas. pic.twitter.com/Y552i5EKCc

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 5, 2023