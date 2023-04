Η ισραηλινή αστυνομία επιτέθηκε σε δεκάδες πιστούς στο τέμενος Αλ Αξά της Ιερουσαλήμ τραυματίζοντας επτά άτομα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Απαντούσε σε «ταραχές»

Η έφοδος έγινε πριν τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη, με την ισραηλινή αστυνομία να ισχυρίζεται ότι απαντούσε σε «ταραχές».

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε τραυματισμούς, αλλά δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμποδίζουν τους γιατρούς της να φτάσουν στο Αλ Αξά, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

«Καθόμουν σε μια καρέκλα και απήγγειλα (το Κοράνι)», είπε ηλικιωμένη γυναίκα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ενώ καθόταν έξω από το τζαμί, προσπαθώντας να πάρει ανάσα.

Shocking eye-witness footage from inside Al Aqsa mosque showing the Israeli occupation forces mercilessly attacking Palestinian Muslims tonight for practicing “Itikaf”, a traditional night-time #ramadan ritual @tariqahmadbt @FCDOArabic @JamesCleverly @FCDOGovUK @FCDOHumanRights pic.twitter.com/l2eaF4sW5y — Palestine in the UK (@PalMissionUK) April 4, 2023

«Εριξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, μια από αυτές χτύπησε το στήθος μου», δήλωσε καθώς άρχισε να κλαίει.

«Μασκοφόροι ταραχοποιοί»

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να εισέλθει στο συγκρότημα αφού «μασκοφόροι ταραχοποιοί» κλειδώθηκαν μέσα στο τζαμί με πυροτεχνήματα, ξύλα και πέτρες.

«Οταν μπήκαν οι αστυνομικοί πέταξαν πέτρες εναντίον τους ενώ εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα μέσα από το τζαμί από μεγάλη ομάδα ταραχοποιών», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι.

Η ένταση είναι ήδη αυξημένη στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Οχθη εδώ και μήνες. Υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω όξυνση της βίας καθώς σημαντικές θρησκευτικές γιορτές, ο μουσουλμανικός μήνας νηστείας του Ραμαζανιού και το εβραϊκό Πάσχα, συμπίπτουν.

Scenes from inside Al Aqsa Mosque during Ramadan, right now!https://t.co/jce5nHwrer pic.twitter.com/XBb6G5oYvw — CJ Werleman (@cjwerleman) April 4, 2023

Παλαιστινιακές ομάδες καταδίκασαν τις τελευταίες επιθέσεις σε πιστούς, τις οποίες χαρακτήρισαν έγκλημα.

«Να μην περάσουν τις κόκκινες γραμμές»

«Προειδοποιούμε τις κατοχικές δυνάμεις να μην περάσουν τις κόκκινες γραμμές σε ιερούς τόπους, κάτι που θα οδηγήσει σε μεγάλη έκρηξη», δήλωσε ο Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

This how Israeli occupation forces attacked tonight worshipers in Al Aqsa mosque in occupied East #Jerusalem during the holy month of #Ramadan pic.twitter.com/QoujvhLriN — Husam Zomlot (@hzomlot) April 4, 2023

Η Ιορδανία, η οποία ενεργεί ως θεματοφύλακας των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων της Ιερουσαλήμ υπό καθεστώς status quo που ισχύει από τον πόλεμο του 1967, καταδίκασε την «κατάφωρη» εισβολή του Ισραήλ στο συγκρότημα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, στο μεταξύ, ζήτησε να σταματήσει άμεσα η «κατάφωρη επίθεση» του Ισραήλ κατά των πιστών του Αλ Αξά.

BREAKING 🚨 Israel Occupation storms Al Aqsa and beats Muslim worshippers ⚠️ This is a developing story. pic.twitter.com/YHP6zR9i2f — Muslim (@Muslim) April 4, 2023

Οι αντιπαραθέσεις στο Αλ Αξά, τον τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ και τον πιο ιερό του Ιουδαϊσμού – στο οποίο αναφέρονται ως Ορος του Ναού – έχουν πυροδοτήσει πολύνεκρους διασυνοριακούς πολέμους μεταξύ του Ισραήλ και των ηγετών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στο παρελθόν, με τελευταία φορά το 2021.

«Εγκλημα άνευ προηγουμένου»

Η Χαμάς καταδίκασε την τελευταία επιδρομή ως «έγκλημα άνευ προηγουμένου» και κάλεσε τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Οχθη «να πάνε μαζικά στο τέμενος Αλ Αξά για να το υπερασπιστούν».

.. #Israel has turned Al Aqsa mosque to A real war zone during the holiest month for #Muslims #Ramadan Photo source @TamerMisshal pic.twitter.com/SZY0J67j1w — Abier (@abierkhatib) April 4, 2023

Οι Παλαιστίνιοι βλέπουν το Αλ Αξά ως ένα από τα λίγα εθνικά σύμβολα στα οποία διατηρούν κάποιο στοιχείο ελέγχου. Φοβούνται, ωστόσο, μια σταδιακή καταπάτηση από εβραϊκές ομάδες παρόμοια με αυτή που συνέβη στο Τζαμί Ibrahimi (Σπηλιά των Πατριαρχών) στη Χεβρώνα, όπου το μισό τζαμί μετατράπηκε σε συναγωγή μετά το 1967.

Οι Παλαιστίνιοι ανησυχούν επίσης για τα ακροδεξιά ισραηλινά κινήματα που θέλουν να κατεδαφίσουν τις ισλαμικές δομές στο τέμενος Αλ Αξά και να χτίσουν εβραϊκό ναό στη θέση τους.