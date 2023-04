Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή της Τύρου (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter), σημαντικού λιμανιού του νότιου Λιβάνου, πριν τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωνε πως διεξήγαγε πλήγματα σε αντίποινα για τις τριάντα και πλέον ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν κατά της επικράτειάς του από τον Λίβανο.

Κάτοικος του καταυλισμού παλαιστινίων προσφύγων στη Ρασντίγια, πολύ κοντά στην Τύρο, ο Αμπού Αχμαντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «άκουσε εκρήξεις», τουλάχιστον δύο από τις οποίες έγιναν «κοντά στον καταυλισμό».

BREAKING NEWS: First footage of Israeli airstrikes near the Rashidieh refugee camp in Tyre, Lebanon pic.twitter.com/prEb1BRLqY

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα πως έπληξε στόχους, θέσεις που κατ’ αυτόν ανήκαν στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, στον νότιο Λίβανο, αναφέροντας ακόμη πως κλιμάκωσε τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας.

The IDF struck targets including terrorist infrastructures belonging to Hamas in southern Lebanon.

The IDF will not allow the Hamas terrorist organization to operate from within Lebanon & hold the state of Lebanon responsible for every directed fire emanating from its territory. pic.twitter.com/LIAlbOa3Rn

— Israel Defense Forces (@IDF) April 7, 2023