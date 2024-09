«Άλλοι δέχονται χειρότερο μπούλινγκ»: Για αυτό η Lady Gaga δεν διέψευσε ποτέ τις φήμες που την ήθελαν άντρα

Στα 38 της χρόνια, η Lady Gaga θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σταρ στον χώρο του θεάματος. Στην πορεία της έχει καταφέρει να κατακτήσει τόσο τη μουσική όσο και κινηματογραφική βιομηχανία, έχοντας στη συλλογή της 13 Grammy Awards και 1 βραβείο Όσκαρ.

Βέβαια, από το 2008, όταν πήρε την απόφαση να «φύγει» από τις σκιές και να μπει μπροστά από τις κάμερες, η Lady Gaga έχει ακούσει και έχει διαβάσει ουκ ολίγα σχόλια για εκείνη: για την εμφάνισή της μέχρι για το ταλέντο της. Ενώ, στα πρώτα της βήματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γεμίσει με τη φήμη ότι ήταν… άντρας. Ωστόσο η ίδια δεν απάντησε ποτέ σε αυτό.

Τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες ημέρες, που βρέθηκε καλεσμένη «What’s Next; The Future With Bill Gates» και ρωτήθηκε για την απόφασή της να μην διαψεύσει τότε τις φήμες. «Είχα συνηθίσει να γράφονται τέτοια ψέματα για εμένα» είπε η Lady Gaga, ενώ συμπλήρωσε ότι άλλοι άνθρωποι χωρίς τη φήμη της δική της, δέχονταν πολύ πιο άγριο μπούλινγκ.

Lady Gaga reveals why she never tried to shut down rumors that she was secretly a man https://t.co/X3bKcKO6EN

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2024