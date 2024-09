«Aισθανόμουν σαν πόρνη πολυτελείας, ήταν υπέροχο»- Τί δήλωσε η πρώην σύντροφος της Μαντόνα για τη σχέση τους

H Τζένι Σιμίζου μίλησε για τη σχέση της με τη Μαντόνα, τη δεκαετία του ’90 και έδωσε μερικές λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Το 57χρονο μοντέλο μίλησε στο ντοκιμαντέρ «In Vogue: The ’90s» της Disney και στο έκτο και τελευταίο επεισόδιό του, αναφέρθηκε στο ειδύλλιο με την ποπ σταρ.

Όπως είπε, την ίδια περίοδο έβγαινε τόσο με τη Μαντόνα, όσο και με την Αντζελίνα Τζολί. Η ίδια η Αντζελίνα επιβεβαίωσε το ειδύλλιό τους σε συνέντευξή της το 1997, λέγοντας: «Την ερωτεύτηκα από το πρώτο δευτερόλεπτο που την είδα. Πιθανότατα θα είχα παντρευτεί την Τζένι αν δεν είχα παντρευτεί τον σύζυγό μου (Τζόνι Λι Μίλερ)».

