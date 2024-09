«Σκάστε, κανείς δεν σας ρώτησε»: Επίθεση του Φάρελ Γουίλιαμς στους καλλιτέχνες που έχουν πολιτική άποψη

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται έναν από τους πιο ταλαντούχους και προικισμένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Ο Φάρελ Γουίλιαμς θεωρείται ένας από τους πλέον επιτυχημένους καλλιτέχνες της ραπ σκηνής έστω κι αν έχει κυκλοφορήσει μόλις δύο άλμπουμ, ακόμα πιο επιτυχημένος μουσικός παραγωγός, έχει κερδίσει 13 Grammy Awards, ενώ ήταν υποψήφιος και για δύο βραβεία Όσκαρ. Μέσα σε όλα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μπει και στον χώρο της μόδας ως σχεδιαστής.

Ωστόσο, για ένα πράγμα για το οποίο δεν φημίζεται, είναι η πολιτική του άποψη. Την ώρα που οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ είναι καθημερινές, η προεκλογική περίοδος φουντώνει μέρα με τη μέρα και οι περισσότεροι καλλιτέχνες εκφράζουν τις προτιμήσεις του, ο 51χρονος καλλιτέχνης επιμένει να μένει στη σιωπή. Μια σιωπή που έσπασε μέσω μιας συνέντευξής του στο Hollywood Reporter, τονίζοντας ότι τον ενοχλούν οι celebrities που εκφράζουν την πολιτική τους άποψη.

«Δεν ασχολούμαι με την πολιτική και με ενοχλεί όταν βλέπω διάφορους διάσημους να βγαίνουν και να σας λένε τι να ψηφίσεται» είπε ο Φάρελ Γουίλιαμς. «Είμαι από αυτούς, που όταν ακούω κάποιον, σκέφτομαι ‘Τι στο διάολο; Σκάσε. Κανείς δεν σε ρώτησε’» τόνισε.

Pharrell Williams is sick of celebrities who endorse political candidates: ‘Shut up, Nobody asked you’ https://t.co/DN0CKfmTg6 pic.twitter.com/13lpUfSeJQ

— New York Post (@nypost) September 18, 2024