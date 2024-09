Όταν η Κάμαλα Χάρις απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ με στίχους της Τέιλορ Σουίφτ

Η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις εξέδωσε ανακοίνωση γεμάτη αναφορές σε τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «ΜΙΣΩ ΤΗΝ TAYLOR SWIFT!» στην πλατφόρμα Truth Social.

Την Κυριακή, λίγο αφότου ο Τραμπ ξέσπασε εναντίον της pop star που την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε τη Χάρις, η εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών υποψηφίων, Sarafina Chitikia, μοιράστηκε μια δήλωση στο X, με τίτλο «Η κακή εβδομάδα του Τραμπ (Taylor’s Version)».

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι είναι Safe (& Sound) να πούμε ότι η εβδομάδα του Ντόναλντ Τραμπ τον έχει κάνει Down Bad. Ο Mr Not-at-all-Fine [ένα παιχνίδι με τον τίτλο του Vault τραγουδιού της Swift «Mr Perfectly Fine»] πέρασε αυτή την εβδομάδα δουλεύοντας τα συναισθήματά του, γκρινιάζοντας για τα Champagne Problems του», ξεκίνησε η δήλωση.

Συνεχίζει με το να περιγράφει την εβδομάδα του Τραμπ με «ασυναρτησίες, φωνές και συνεχείς θεωρίες συνωμοσίας», στις οποίες περιλαμβάνεται και η πρόσφατη επίσκεψή του στην τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου συνοδευόταν από την ακροδεξιά ακτιβίστρια Laura Loomer, η οποία έχει ιστορικό προώθησης θεωριών συνωμοσίας της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Call It What You Want, but It’s Nothing New for the Smallest Man Who Ever Lived», προστίθεται στην ανακοίνωση, αναφέροντας ονομαστικά τους τίτλους τριών τραγουδιών της Τέιλορ Σουίφτ.

Η ανάρτηση της καμπάνιας:

NEW from @KamalaHQ: Trump’s Bad Week (Taylor’s Version)

Mr. Not-at-all Fine spent his week working through his feelings, spouting conspiracy theories, and whining about his Champagne Problems

Call It What You Want, but it’s Nothing New for the Smallest Man Who Ever Lived >>> pic.twitter.com/armGoGIqsv

— Sarafina Chitika (@SarafinaChitika) September 15, 2024