Η Williams θέλει να κάνει μεγάλες αλλαγές στην εικόνα της, με το «καλημέρα», πριν καν αρχίσει η νέα σεζόν, όμως αποκαλύπτοντας το νέο της μονοθέσιο προχώρησε σε μια τουλάχιστον περίεργη κίνηση, που αφορά έναν θρύλο του παρελθόντος.

Αποφάσισε να αφαιρέσει το διακριτικό «S» που υπήρχε επί 27 συναπτά έτη στα μονοθέσιά της, μετά από αίτημα του Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, στη μνήμη του Αΐρτον Σένα. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ομάδας δεν βρίσκεται πια στη ζωή και ο οργανισμός έχει νέα διοίκηση.

Αν όμως ζούσε, σίγουρα δεν θα έλειπε από εκεί. Δεν ήταν απλό γράμμα ήταν ένας φόρος τιμής και μια υπενθύμιση της θλιβερής πρωτομαγιάς του 1994. Ο Βραζιλιάνος έφυγε οδηγώντας το βρετανικό μονοθέσιο στην Ίμολα κι όσοι τον έζησαν μιλούν για κάτι μοναδικό.

Ο νέος επικεφαλής, Γιουστ Κάπιτο προσπάθησε πάντως να αιτιολογήσει την απόφαση ως εξέλιξη:

«Έχουμε μια νέα εποχή, νέο μονοθέσιο. Πήραμε αυτή την απόφαση με γνώμονα το ΄μέλλον. Δε θέλουμε κάθε φορά που μπαίνουν οι οδηγοί να θυμούνται τι συνέβη. Έχουμε ανακαινίσει το μουσείο μας κι έχουμε δημιουργήσει ειδικό χώρο, όπου τιμούμε τη μνήμη του Αΐρτον».

Πρόσθεσε πως θα ενταθούν οι επαφές για το ίδρυμα Σένα, το οποίο όμως δεν συμβουλεύτηκαν πριν προχωρήσουν στην κίνηση αυτή.

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την «FW44»:

More shots of the new Williams #FW44 livery 👀

📸 @WilliamsRacing pic.twitter.com/LABBWWj5Im

— PlanetF1 (@Planet_F1) February 15, 2022