Τουλάχιστον 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν από την κατολίσθηση (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Martin Gallego) που σημειώθηκε χθες Τρίτη στην κοινότητα Ντοσκεμπράδας, στην επαρχία Ρισαράλδα της δυτικής Κολομβίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Υπάρχουν 14 νεκροί, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, και περισσότεροι από 30 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο Aλβαρο Αρίας, αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της Ρισαράλδα.

7 dead and 25 injured were left behind by a landslide near La Esneda. #Pereira #Colombia pic.twitter.com/ZToQCF07F2

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη αρκετών ανθρώπων μετά την κατολίσθηση, η οποία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

A landslide has killed 6 people and injured 21 in the city of Pereira after heavy rains. #Colombia #Landslide #Landslides pic.twitter.com/Atfnbk62P5

— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 8, 2022