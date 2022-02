Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Τρίτης, από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε μια κατοικημένη ζώνη μιας κοινότητας στην κεντροδυτική Κολομβία, όπως έγινε γνωστό από επίσημες πηγές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τα ξημερώματα κατολίσθηση της πλαγιάς ενός βουνού, στην επαρχία Ρισαράλδα. Λάσπες και πέτρες κατέληξαν πάνω σε σπίτια του χωριού Ντοσκεμπράδας.

#Colombia, #Risaralda: Large landslide in #Pereira, sector known as #LaEsneda https://t.co/dJNUMFUmoS

— NewsAspect (@newsaspect) February 8, 2022