Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά και τρεις ακόμη αγνοούνται μετά την αποκόλληση και την πτώση μέρους απόκρημνου φυσικού τοίχου από βράχια, που συνέθλιψε τουριστικά πλεούμενα χθες Σάββατο κοντά σε καταρράκτη, σε λίμνη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας η οποία αποτελεί μαγνήτη για τους επισκέπτες της περιοχής, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα.

Πελώριο κομμάτι του επιβλητικού όγκου βράχων ξαφνικά αποκολλήθηκε από το φαράγγι κι έπεσε πάνω σε σκάφη που έπλεαν στα πράσινα νερά της λίμνης Φούρνας, στην περιοχή Καπιτόλιου, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Σε δραματικά αποσπάσματα βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς τις κραυγές πανικού των τουριστών καθώς ο πελώριος όγκος βράχων πέφτει στο νερό, συνθλίβοντας τρία πλεούμενα.

Σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες αρχές, αγνοούνται τρεις άνθρωποι, ωστόσο άλλοι που εκφράζονταν φόβοι πως επίσης αγνοούνταν βρέθηκαν χάρη στα κινητά τους τηλέφωνα. Στη λίμνη αναπτύχθηκαν δύτες για να ψάξουν τα θύματα.

Αρκετοί τραυματίες υπέστησαν κατάγματα· ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο, έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Άλλοι 23 άνθρωποι χρειάστηκαν φροντίδες για ελαφρύτερους τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL

