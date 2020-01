Της τραγικής είδησης για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ ακολούθησε δεύτερο σοκ: στο ελικόπτερο επέβαινε και η δεύτερη μεγαλύτερη κόρη του, η 13χρονη Τζιάνα Μαρία Ονόρε, Τζίτζι, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Η πληροφορία ότι στο ταξίδι τον συνόδευε και ένα από τα τέσσερα παιδιά του που κυκλοφόρησε ως φήμη από την πρώτη στιγμή, δεν επιβεβαιωνόταν μέχρι τώρα, αλλά πλέον πληθαίνουν οι πηγές που το επιβεβαιώνουν και απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Διεθνή μέσα δίνουν ως πρώτο θέμα και το θάνατο της 13χρονης κόρης του Τζιάνα.

Πρώτες μετέδωσαν την τραγική είδηση του θανάτου της κόρης του Μπράιαντ, η Mirror και η Dailymail, ενώ και το TMZ μεταδίδει ότι μεταξύ των επιβαινόντων βρισκόταν η μία από τις τέσσερις κόρες του, η οποία επίσης είναι νεκρή.

Λίγη ώρα αργότερα την είδηση επιβεβαιώνουν και πηγές του CNN και το RT.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραγικό περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής στις 10 (απόγευμα στην Ελλάδα). Ο Κόμπι ταξίδευε με τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα με το ιδιωτικό του ελικόπτερο όταν κάτω από άγνωστες αιτία συνετρίβη. Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση, όμως κανείς από τους επιβαίνοντας δεν διασώθηκε από το τραγικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει τον πλανήτη.

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt

— Vasu Kulkarni (@Vasu) January 26, 2020