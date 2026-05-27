Βικτόρια Μπέκαμ: Γιατί αποκαλεί τον Ντέιβιντ «μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» 
Go Fun 27 Μαΐου 2026, 19:30

Σε μια απολαυστική συνέντευξή της στους The Times η Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για τις ανασφάλειες, το μύθο της αντιγήρανσης και το χιούμορ μιας δυναστείας εκατομμυρίων

Λουκάς Καρνής
Η Βικτόρια Μπέκαμ, εκατομμυριούχος και η έτερη δύναμη της δυναστείας που σπάει ρεκόρ εμπορικών συμφωνιών, δεν ήταν πάντα σίγουρη για τον εαυτό της.

Στη συνέντευξή της στους The Times, η 52χρονη πρώην Spice, σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας μίλησε για τη διαρκή μάχη με την αυτοαμφισβήτηση, αποκαλύπτοντας πως πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της νιώθοντας ότι «δεν είναι αρκετά καλή» και ότι δεν της άρεσε η εμφάνισή της.

Το πρώην μέλος της ποπ μπάντας και μητέρα τεσσάρων παιδιών, εξήγησε πώς η είσοδος στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της λειτούργησε λυτρωτικά, χαρίζοντάς της την απόλυτη αποδοχή του εαυτού της και την ελευθερία να αδιαφορεί για την κριτική των γύρω της.

«Το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβάζεσαι» είπε η Βικτόρια Μπέκαμ

Η Μπέκαμ, ένα από τα μεγαλύτερα fashion και pop icons των τελευταίων δεκαετιών στην πατρίδα της, απέδειξε ότι πίσω από την αψεγάδιαστη και συχνά «απρόσιτη» δημόσια μάσκα ζει μια γυναίκα γεμάτη ανασφάλειες.

Στη συνέντευξή της, η Μπέκαμ αποδομεί τον εαυτό και την περσόνα που έχει χτίσει ως ασπίδα για τα σαρκοβόρα media σημειώνοντας ότι το πέρασμα του χρόνου αποδείχθηκε ο καλύτερος σύμμαχός της.

«Έχω περάσει ολόκληρη τη ζωή μου νιώθοντας ότι δεν είμαι αρκετά καλή», εξομολογήθηκε στους Times.

«Tο σπουδαίο με το να μεγαλώνεις είναι ότι νοιάζεσαι όλο και λιγότερο για το τι πιστεύουν οι άλλοι» είπε συμφωνόντας με όσα είπε και η Μόνικα Μπελούτσι πρόσφατα στις Κάννες.

Η Μπέκαμ παραδέχτηκε ότι για χρόνια δεν της άρεσε αυτό που έβλεπε στον καθρέφτη, όμως σήμερα, στα 52 της, έχει βρει τη γαλήνη της αποδοχής.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα παρατάς επειδή έκλεισες τα πενήντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς. Μπορείς ακόμα να δείχνεις υπέροχη» είπε απευθυνόμενη στις γυναίκες της ηλικίας της.

Το χιούμορ ως θεμέλιο

Η συνέντευξη ξεκίνησε με μια αστεία οικογενειακή ιστορία. Η Βικτόρια περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν πολύ χαρούμενο άνθρωπο που ξυπνά με θετική ενέργεια, σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικογένεια.

Όπως αποκάλυψε, η 14χρονη κόρη της, Χάρπερ, βρήκε την τέλεια παρομοίωση από την ταινία κινουμένων σχεδίων Inside Out:

«Η Χάρπερ μού είπε ότι της θυμίζω τη Χαρά (Joy). Και τότε ο Ντέιβιντ ρώτησε: «Και εγώ ποιος είμαι, Χάρπερ;». Κι εκείνη απάντησε: «Εσύ μπαμπά είσαι το μικρό, κόκκινο, θυμωμένο ανθρωπάκι» (αναφερόμενη στο Θυμό του cast ηρώων). Ο Ντέιβιντ δεν είναι καθόλου πρωινός τύπος. Μετά από αυτό, προσπάθησε να μου κλέψει το προνόμιο, αλλά του είπα: «Μην μου κλέβεις τη χαρά, Ντέιβιντ, εγώ είμαι η Χαρά!»», δήλωσε γελώντας.

«Έχω φορέσει υπερβολικά βαριά lip liners εκείνες τις μέρες. Έχω φορέσει τόσες glittery σκιές, με χρωστικές σε μέγεθος γροθιάς να πέφτουν κάτω από τα μάτια μου» είπε για τα λάθη στα χρόνια των Spice Girls

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στη beauty εξέλιξη της Βικτόρια, η οποία στα ’00s υπήρξε τολμηρή, μια γυναίκα που άλλαξε εικόνα, styling, χτενίσματα. Μια χαμαιλέων η Βικτόρια λάνσαρε από πολύ κοντά κουρέματα μέχρι το εμβληματικό ασύμμετρο καρέ που έμεινε στην ιστορία ως Pob (Posh Bob).

Ως επιχειρηματίας η Μπέκαμ ξεκαθάρισε πως το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα, η μπράντα Victoria Beckham Beauty δεν πρόκειται να επεκταθεί σε προϊόντα μαλλιών.

«Δεν μπορώ καν να φτιάξω τα δικά μου μαλλιά! Μου αρέσουν τα hair mists, ίσως κάναμε κάτι τέτοιο αν βρίσκαμε ένα που να διαρκεί, αλλά μέχρι εκεί» είπε.

Κοιτάζοντας πίσω, η Βικτόρια σχολίασε με αυτοσαρκασμό το μακιγιάζ της εποχής των Spice Girls.

«Έχω φορέσει υπερβολικά βαριά lip liners εκείνες τις μέρες. Έχω φορέσει τόσες glittery σκιές, με χρωστικές σε μέγεθος γροθιάς να πέφτουν κάτω από τα μάτια μου… Έμαθα όμως τόσα πολλά από τότε, που τώρα τα εφαρμόζω σε αυτό που κάνω» είπε.

Ο μύθος της αντιγήρανσης

Σε ό,τι αφορά το πέρασμα του χρόνου, η Βικτόρια Μπέκαμ ήταν κατηγορηματική, χαρακτηρίζοντας τον όρο «αντιγήρανση» ως μια αρνητική και καθαρά εμπορική εφεύρεση.

«Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε προϊόν τοπικής χρήσης (κρέμα ή ορός) μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία της γήρανσης, σωστά; Εκτός αν χάνω κάτι. Νομίζω ότι ο όρος είναι αρκετά αρνητικός», εξήγησε, τονίζοντας ότι η ίδια εστιάζει στην υγεία και τη φυσική κατάσταση.

«Η αντιγήρανση είναι απλώς ένα κόλπο του μάρκετινγκ, τίποτα τοπικό δεν σταματά τον χρόνο»

Όσο για το πώς διατηρεί τη λάμψη και την ενέργειά της στα 52 της, το μυστικό κρύβεται στην επιστήμη και την εσωτερική υγεία, κάτι που μοιράζεται με τον σύζυγό της.

Η Βικτόρια επιβεβαίωσε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Ντέιβιντ είναι φανατικοί οπαδοί των συμπληρωμάτων διατροφής.

«Ορκίζομαι στα αμινοξέα κάθε μέρα και σε άλλες βιταμίνες. Κάνουμε τακτικά εξετάσεις αίματος, οπότε γνωρίζουμε ακριβώς ποιες βιταμίνες έχει ανάγκη ο οργανισμός μας» είπε.

Πολυμήχανη 50άρα

Η αναθεωρημένη σχέση της με το σώμα της αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο ζωής της. Η Βικτόρια αποκάλυψε ότι η ηλικία δεν την περιορίζει, ούτε ψυχικά ούτε σωματικά.

Η Μπέκαμ σήμερα προπονείται πολύ πιο σκληρά απ’ ό,τι στο παρελθόν.

«Μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα καθώς μεγαλώνεις», δήλωσε με αυτοπεποίθηση.

Το mindset της νέας ζωής της τη συνοδεύει από τον Απρίλιο του 2024, όταν γιόρτασε το ορόσημο των 50ών γενεθλίων της, δηλώνοντας έτοιμη για «ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μια ποπ σταρ, μια μητέρα, μια σύζυγος, μια σχεδιάστρια… Το πάθος μου ήταν πάντα να κάνω μεγάλα όνειρα, και μετά ακόμα μεγαλύτερα! Πίστεψε πρώτα εσύ στον εαυτό σου—όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουν»

Έχοντας κάνει μερικές από τις πιο επιτυχημένες επαγγελματικές μεταβάσεις στη βιομηχανία του θεάματος —από την εποχή της Posh Spice των Spice Girls, στην ίδρυση του ομώνυμου οίκου μόδας και, πιο πρόσφατα, στην επιτυχία του brand Victoria Beckham Beauty— η Μπέκαμ πιστεύει ακράδαντα ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε έναν μόνο ρόλο.

«Πιστεύω ότι μπορείς να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μια ποπ σταρ, μια μητέρα, μια σύζυγος, μια σχεδιάστρια… Το πάθος μου ήταν πάντα να κάνω μεγάλα όνειρα, και μετά ακόμα μεγαλύτερα! Πίστεψε πρώτα εσύ στον εαυτό σου—όλοι οι άλλοι θα ακολουθήσουν», είπε με το προνόμιο να έχει πάντα στο πλευρό της τον τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, 51, και τη φαμίλια που ακόμη και μετά την ανταρσία του πρωτότοκου Μπρούκλιν, 27, μοιάζει αλώβητη.

Η μπράντα Μπέκαμ είναι πολύ ισχυρή για να πεθάνει.

ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981
Ο Κάρολος, ο έγγαμος βίος και το Λονδίνο - Το άγνωστο γράμμα της Νταϊάνα δύο μήνες μετά τον γάμο της το 1981

Ένα γράμμα της Νταϊάνα, δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Κάρολο, βγαίνει σε δημοπρασία και μας βάζει στο μυαλό της τότε νεαρής πριγκίπισσας

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά

Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Κλιματική αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες
Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού σε 13 χώρες

Νέα έρευνα για την κλιματική αλλαγή - Η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική ανισότητα αλληλεπικαλύπτονται, με τις πιο ευάλωτες έγκυες γυναίκες να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα

Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας (vids+pics)

Η θρύλος της Μπαρτσελόνα και μία από τις κορυφαίες παίκτριες στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου η Αλέξια Πουτέγιας, έπαιξε για τελευταία φορά με τους «Μπλαουγκράνα» και στο τέλος δάκρυσε.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα

Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές στα ορεινά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – 35άρια τη Δευτέρα

Ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει ανοιξιάτικος με τη γνωστή αστάθεια της μεσημεριανές και απογευματινές ώρες που θα φέρνει βροχές και καταιγίδες στις πιο ορεινές περιοχές της χώρας.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου

Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)

Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!

Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας και συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη μέσα στον Λίβανο. Αυξάνονται οι εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους στο νότο της χώρας.

Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ – Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε [βίντεο]
Ο Τραμπ απειλεί και το Ομάν για το Ορμούζ - Να συμπεριφερθείτε όπως όλοι ή θα σας ανατινάξουμε

Ο Τραμπ απάντησε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, απειλώντας την Μουσκάτ με βομβαρδισμούς

Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή
Η σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών που έκαναν «τουρισμό» στην Αθήνα – Πώς έκλεψαν ρολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ από γνωστό εφοπλιστή

Τα μέλη της σπείρας από τη Χιλή έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης

Γαλλία: Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι – Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Τριάντα πέντε άνθρωποι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Γαλλίας - Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Εάν τα «mainstream» κόμματα δεν συνεννοηθούν, οι εκλογές του επόμενου έτους στην Γαλλία φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα κλειδιά του Ελιζέ στην ακροδεξιά

ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»
«Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»: Ερώτηση της ΕΟ του ΚΚΕ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας

Ευρωενωσιακοί όμιλοι, ΕΕ και κυβερνήσεις δεν βιάζονται να εγκατασταθούν συστήματα ασφαλείας στους σιδηροδρόμους, γιατί κοστίζουν και δεν τους αποφέρουν κέρδη σημειώνει το ΚΚΕ

Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας – Υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Ο Γιόνας Γκαρ Στέρε ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία θα συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία για την πυρηνική αποτροπή. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι σε καιρό ειρήνης δεν θα σταθμεύουν στη χώρα του πυρηνικά.

Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

