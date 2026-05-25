Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 13:00
Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού μετατράπηκε σε «σπηλιά»
Art 25 Μαΐου 2026, 17:10

Ένας Γάλλος καλλιτέχνης, γνωστός ως JR, μετέτρεψε τη διάσημη Pont Neuf του Παρισιού, σε «χιονισμένη σπηλιά».

Αφού δέσποζε πάνω από τον Σηκουάνα για περισσότερα από τέσσερις αιώνες, η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού φέρει πλέον (αν και για λίγο ακόμη) έναν αλλιώτικο αέρα, που δεν θυμίζει σε τίποτα μια μεγαλούπολη: λίγο από Άλπεις, λίγο από χιόνι.

Ένας Γάλλος καλλιτέχνης, γνωστός ως JR, μετέτρεψε τη διάσημη Pont Neuf σε μια ψευδαίσθηση γιγαντιαίας, βραχώδους σπηλιάς.

«Ξεχωρίζει πραγματικά»

Όπως αναφέρει το Smithsonian Magazine, η προσωρινή εγκατάσταση, με τίτλο «La Caverne du Pont Neuf», είναι αποτέλεσμα προσεκτικής προετοιμασίας, η οποία περιελάμβανε και μια πλήρη δοκιμαστική λειτουργία σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του Ορλί στο Παρίσι, με το εγχείρημα να χρηματοδοτείται από μια ομάδα εταιρικών χορηγών του καλλιτέχνη.

Μετά από καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 20 Μαΐου, όπως αναφέρει ο Τόμας Άνταμσον για το Associated Press.

Το πρωί της Πέμπτης, οι Παριζιάνοι ξύπνησαν μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο θέαμα: μια αιωρούμενη σπηλιά που φαινόταν να έχει πέσει εξ ουρανού στη μέση της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Ξεχωρίζει πραγματικά», δήλωσε μια κάτοικος της περιοχής ονόματι Stephanie Da Cruz στο AFP.

«Φαντάζεσαι βουνά, τις Άλπεις ή κάτι τέτοιο, και [αυτό] έρχεται σε τόσο έντονη αντίθεση με την αρχιτεκτονική του Παρισιού. Είναι εκπληκτικό», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Το έργο τέχνης «La Caverne du Pont Neuf» που δημιούργησε ο Γάλλος καλλιτέχνης JR ως φόρο τιμής στους Christo και Jeanne-Claude, παρουσιάζεται στο κοινό μετά την τοποθέτησή του στη γέφυρα Pont Neuf, στο Παρίσι της Γαλλίας, στις 21 Μαΐου 2026. REUTERS/Benoit Tessier

«Μονολιθική, μυστικιστική»

Ο JR υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι άντλησε έμπνευση από το παρελθόν και το παρόν της εμβληματικής γέφυρας: από τα λατομεία από τα οποία προήλθαν οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της έως τους καλλιτέχνες Christo και Jeanne-Claude, οι οποίοι το 1985 κάλυψαν τη γέφυρα με υφάσματα και σχοινιά.

Όπως και ο JR, οι καλλιτέχνες είχαν λάβει άδεια από τον δήμο, η οποία στην περίπτωση τους ήρθε μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων. Το πλέον διάσημο έργο τους, με τίτλο «The Pont Neuf Wrapped», συμπλήρωσε πέρυσι τα 40 χρόνια.

Η τελευταία μεταμόρφωση της γέφυρας θα συμπέσει με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και το φεστιβάλ τέχνης Nuit Blanche τον Ιούνιο.

Φωτογραφία: REUTERS/Benoit Tessier

Από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα στη σπηλιά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Μόλις βρεθούν μέσα στην εγκατάσταση μήκους σχεδόν 120 μέτρων και ύψους 18 μέτρων, θα απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία με μουσική του Thomas Bangalter. Ο Γάλλος DJ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον JR στο παρελθόν, περιγράφει το soundtrack ως «ηχητικό χωρίς να είναι πραγματικά μουσική».

«Η πρόθεσή μου είναι να σμιλεύσω ένα ηχητικό υλικό από ηλεκτροακουστικά στοιχεία, η αντήχηση των οποίων θα μεταμορφώσει τη δομή της La Caverne με τη μονολιθική και μυστικιστική της όψη», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Σπόροι chia: Το superfood που όλοι τρώμε λάθος;

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Life Cycles: Τέσσερις Ελληνίδες εικαστικοί συναντιούνται σε μια έκθεση για τον χρόνο, τη μνήμη και τη συνέχεια
inTown 21.05.26

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη
Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη μετά τις ισχυρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Κρήτη: Νέα ντοκουμέντα για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού– Η έρευνα για τους θανάτους των άλλων 2 παιδιών
Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

Ρολάν Γκαρός: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη – Χτυπάει «κόκκινο» ο υδράργυρος στο Παρίσι!
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ρίχνονται στη μάχη του Ρολάν Γκαρός την Τρίτη (26/5), η οποία θα είναι μία από τις θερμότερες ημέρες Μαΐου που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στο Παρίσι.

Σάββας Λιαμίρας
Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα – Την εξύβρισαν και την παρέσυραν με ΙΧ – Τέσσερις συλλήψεις
Τέσσερις νεαροί παρέσυραν και τραυμάτισαν με το ΙΧ που επέβαιναν το θύμα ενώ επέστρεφε σπίτι της - Νωρίτερα της είχαν επιτεθεί με ύβρις ενώ πέταξαν εναντίον της αυγά και άλλα αντικείμενα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εγκαινιάζει τη σειρά διαλέξεων «Evolve Lecture Series» στο UNIC Athens, με πρώτο ομιλητή τον David Sinclair
Μία σημαντική πρωτοβουλία ανοικτή στο κοινό, με ομιλητές διεθνούς κύρους και επίκεντρο τις εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της υγείας και της ιατρικής

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
«Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά» - Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν με τις Συμφωνίες του Αβραάμ - Ζητά από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να ανοίξουν τον δρόμο

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο εμπλεκόμενοι γονείς της 3χρονης βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

