Αφού δέσποζε πάνω από τον Σηκουάνα για περισσότερα από τέσσερις αιώνες, η παλαιότερη γέφυρα του Παρισιού φέρει πλέον (αν και για λίγο ακόμη) έναν αλλιώτικο αέρα, που δεν θυμίζει σε τίποτα μια μεγαλούπολη: λίγο από Άλπεις, λίγο από χιόνι.

Ένας Γάλλος καλλιτέχνης, γνωστός ως JR, μετέτρεψε τη διάσημη Pont Neuf σε μια ψευδαίσθηση γιγαντιαίας, βραχώδους σπηλιάς.

«Ξεχωρίζει πραγματικά»

Όπως αναφέρει το Smithsonian Magazine, η προσωρινή εγκατάσταση, με τίτλο «La Caverne du Pont Neuf», είναι αποτέλεσμα προσεκτικής προετοιμασίας, η οποία περιελάμβανε και μια πλήρη δοκιμαστική λειτουργία σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του Ορλί στο Παρίσι, με το εγχείρημα να χρηματοδοτείται από μια ομάδα εταιρικών χορηγών του καλλιτέχνη.

Μετά από καθυστέρηση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 20 Μαΐου, όπως αναφέρει ο Τόμας Άνταμσον για το Associated Press.

Το πρωί της Πέμπτης, οι Παριζιάνοι ξύπνησαν μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο θέαμα: μια αιωρούμενη σπηλιά που φαινόταν να έχει πέσει εξ ουρανού στη μέση της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Ξεχωρίζει πραγματικά», δήλωσε μια κάτοικος της περιοχής ονόματι Stephanie Da Cruz στο AFP.

«Φαντάζεσαι βουνά, τις Άλπεις ή κάτι τέτοιο, και [αυτό] έρχεται σε τόσο έντονη αντίθεση με την αρχιτεκτονική του Παρισιού. Είναι εκπληκτικό», πρόσθεσε.

«Μονολιθική, μυστικιστική»

Ο JR υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι άντλησε έμπνευση από το παρελθόν και το παρόν της εμβληματικής γέφυρας: από τα λατομεία από τα οποία προήλθαν οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της έως τους καλλιτέχνες Christo και Jeanne-Claude, οι οποίοι το 1985 κάλυψαν τη γέφυρα με υφάσματα και σχοινιά.

Όπως και ο JR, οι καλλιτέχνες είχαν λάβει άδεια από τον δήμο, η οποία στην περίπτωση τους ήρθε μετά από μια δεκαετία διαπραγματεύσεων. Το πλέον διάσημο έργο τους, με τίτλο «The Pont Neuf Wrapped», συμπλήρωσε πέρυσι τα 40 χρόνια.

Η τελευταία μεταμόρφωση της γέφυρας θα συμπέσει με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής και το φεστιβάλ τέχνης Nuit Blanche τον Ιούνιο.

Από τις 6 έως τις 28 Ιουνίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα στη σπηλιά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Μόλις βρεθούν μέσα στην εγκατάσταση μήκους σχεδόν 120 μέτρων και ύψους 18 μέτρων, θα απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία με μουσική του Thomas Bangalter. Ο Γάλλος DJ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον JR στο παρελθόν, περιγράφει το soundtrack ως «ηχητικό χωρίς να είναι πραγματικά μουσική».

«Η πρόθεσή μου είναι να σμιλεύσω ένα ηχητικό υλικό από ηλεκτροακουστικά στοιχεία, η αντήχηση των οποίων θα μεταμορφώσει τη δομή της La Caverne με τη μονολιθική και μυστικιστική της όψη», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine