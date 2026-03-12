Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

Ενάντια σε όλες τις προβλέψεις, το 1983 ο Ότο Φον Σπρέκελσεν, ένας άγνωστος Δανός αρχιτέκτονας, κερδίζει τον διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch). Μέσα σε ένα βράδυ φθάνει στο Παρίσι και μπαίνει στο τιμόνι αυτού του φαραωνικού σχεδίου. Ενώ σκοπεύει να τη χτίσει ακριβώς όπως την οραματίστηκε, οι ιδέες του γρήγορα συγκρούονται με τους ρεαλιστικούς περιορισμούς και τις πολιτικές αντιξοότητες.

Ο Κλάις Μπαγκ υποδύεται τον Δανό σχεδιαστή της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς (Grande Arche) του Παρισιού σε ένα λεπτομερές δράμα για την καλλιτεχνική αγνότητα που συγκρούεται με το γραφειοκρατικό εγώ και την εθνική ματαιοδοξία.

Η μαρτυρία μιας αποτυχίας

Με μια πρώτη ματιά, το νέο δράμα του Στεφάν Ντεμουστιέ για την κατασκευή της Arche de la Défense στο Παρίσι φαίνεται να ανήκει στην πρόσφατη σειρά ταινιών που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «γαλλικές ταινίες πολιτιστικής κληρονομιάς», στις οποίες περιλαμβάνονται ταινίες όπως το Eiffel του 2021 ή το Widow Clicquot του 2023.

Ωστόσο, η ταινία, που είναι διασκευή του μυθιστορήματος La Grande Arche της Λοράνς Κόσε από το 2016, δεν είναι η ιστορία ενός πολιτιστικού θριάμβου, αλλά μάλλον η μαρτυρία μιας αποτυχίας, ή τουλάχιστον ενός μνημειώδους χάλια έργου, που συντρίψε ψυχικά τον Δανό αρχιτέκτονα Γιόχαν Ότο φον Σπρέκελσεν (που υποδύεται ο Κλάις Μπαγκ).

Καλούμενος στη Γαλλία, αυτός ο καθαρολόγος αρνείται να παρεκκλίνει από τις τέλειες διαστάσεις του «Κύβου» του, θεωρώντας τον ως το αποκορύφωμα του έργου της ζωής του

Κολλημένος με τον «Κύβο»

Το 1983, ο φον Σπρέκελσεν ήταν ο απροσδόκητος νικητής ενός διεθνούς διαγωνισμού για το σχεδιασμό του εμβληματικού κτιρίου της δυτικής επιχειρηματικής περιοχής της γαλλικής πρωτεύουσας. Είναι ένα τόσο άγνωστο όνομα που ούτε η πρεσβεία στη Δανία δεν ξέρει ποιος είναι, με αποτέλεσμα ο σύμβουλος του προέδρου Μιτεράν, Ζαν-Λουί Σουμπιλό (ένας γλείφτης Ξαβιέ Ντολάν), να τον εντοπίσει ενώ ψαρεύει σε μια δανική λίμνη.

Καλούμενος στη Γαλλία, αυτός ο καθαρολόγος αρνείται να παρεκκλίνει από τις τέλειες διαστάσεις του «Κύβου» του, θεωρώντας τον ως το αποκορύφωμα του έργου της ζωής του. Αλλά αμέσως βρίσκεται ανάμεσα στις ιδιοτροπίες του πρωθυπουργού (Μισέλ Φο) και τα πονηρά τεχνάσματα του τεχνοκράτη Σουμπιλό για μείωση του κόστους.

Συμβιβασμοί και προδοσίες

Ο φον Σπρέκελσεν προσλαμβάνει τον Πολ Αντέι (τον οποίο υποδύεται ο Σουόν Αρλώ από την Ανατομία Μιας Πτώσης), σχεδιαστή του φουτουριστικού Τερματικού Σταθμού 1 στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, ως υπεύθυνο του εργοταξίου, επιμένοντας όμως ότι η καλλιτεχνική αναγνώριση θα παραμείνει δική του.

Ο Ντεμουστιέ περιγράφει με λεπτομέρεια τις μάχες, τους συμβιβασμούς και τις προδοσίες που αντιλαμβάνεται ο αρχιτέκτονας. Αυτές περιλαμβάνουν την γυάλινη πρόσοψη, το αιωρούμενο σύννεφο κάτω από τον θόλο και το μάρμαρο Carrara, για το οποίο ζητά την υποστήριξη του Μιτεράν. Ακόμα και με την υποστήριξη της συζύγου του, Λιβ (Σίντσε Μπαμπέτ Κνούδσεν), ο φον Σπρέκελσεν αρχίζει να υποκύπτει στην παράνοια και την οργή μπροστά στην παρέμβαση.

Η ενοχλητική αδιαλλαξία του αρχιτέκτονα

Ενώ είναι ακριβής όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής, η ταινία «The Great Arch» είναι λιγότερο ακριβής όσον αφορά τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον φον Σπρέκελσεν, ο Ντεμουστιέ είναι επιφυλακτικός σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του θέματος του καθιστώντας προφανή την ενοχλητική αδιαλλαξία του αρχιτέκτονα, αλλά παραμένοντας ασαφής σχετικά με τους υποκείμενους συναισθηματικούς λόγους ή τον εγωισμό του φον Σπρέκελσεν (όπως λέει κυνικά ο ιδιοκτήτης του λατομείου Carrara, ακόμη και ο Μιχαήλ Άγγελος δεν εφηύρε ποτέ τίποτα).

Στηρίζοντας αυτή την κάπως γενική απεικόνιση της βασανισμένης αρχιτεκτονικλης ιδιοφυΐας, ο Κλάις Μπαγκ προτιμά την αέρινη περιφρόνηση από την εμπρηστική δημιουργικότητα, αφήνοντάς τον ελαφρώς αποκομμένο από το βαρύ καστ, που περιλαμβάνει τον πάντα έξυπνο Αρλώ. Ωστόσο, το συντριπτικά απαισιόδοξο τέλος είναι ενδιαφέρον -μια σοβαρή αποκάλυψη της υποτιθέμενης γαλλικής λατρείας του καλλιτέχνη.

* H ταινία The Great Arch παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Καννών του 2025 και σταδιακά παίρνει διανομή στην Ευρώπη – Από τις 11 Μαρτίου παίζεται στο Cine Lumière του Λονδίνου.

Με στοιχεία από theguardian.com