Η Οδύσσεια της Σαρλίζ Θερόν – Η Καλυψώ, το μαρτύριο και η αντοχή μιας ατσαλένιας μπαλαρίνας 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αν και η γοητεία της Σαρλίζ Θερόν είναι επιβεβαιωμένη ελάχιστοι περίμεναν πως η ακτιβίστρια, ηθοποιός και παραγωγός θα ήταν μία από τις γυναίκες που επέλεξε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την κινηματογραφική του Οδύσσεια.

Η Θερόν υποδύεται στο πολυαναμενόμενο IMAX έπος ότι ο Νόλαν της εμπιστεύτηκε τον ρόλο της νύμφης Καλυψώς, προσφέροντάς της μια μοναδική ευκαιρία να ξεφύγει από το παραδοσιακό typecasting -αν και οι θαυμαστές της Θερόν μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής της στοιχημάτιζαν πως θα ήταν η θεά Αθηνά ή η εκδικητική Κίρκη.

Στο αφιερωματικό τεύχος του βρετανικού ELLE (η Θερόν είναι μία από τα τέσσερα εξώφυλλα μαζί με τις άλλες σταρ της υπερπαραγωγής, τις Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια και Λουπίτα Νιόνγκο) η Θερόν μίλησε για το στοίχημα της ερμηνείας της, τα εξαντλητικά γυρίσματα και τη διπλή περιπέτεια της.

«Νιώθω ότι μεγάλο μέρος της θλίψης της έγκειται σε αυτή την υποκρισία», λέει η Θερόν για την Καλυψώ. «Παρόλο που είναι θεά, λαχταρά πραγματικά να είναι με κάποιον. Και είναι ενδιαφέρον να βλέπεις κάποια που έχει τόσες δυνάμεις αλλά που ακόμα δεν μπορούσε να κάνει πολλά με αυτές»

View this post on Instagram A post shared by ELLE UK (@elleuk)

View this post on Instagram A post shared by ELLE UK (@elleuk)

View this post on Instagram A post shared by ELLE UK (@elleuk)

View this post on Instagram A post shared by ELLE UK (@elleuk)

Πρόσφατα, μετά την έναρξη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα, μετά την Παρέλαση των Εθνών, το στάδιο ξαφνικά σίγησε με την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν.

Ως Αγγελιοφόρος Ειρήνης του ΟΗΕ η Θερόν μοιράστηκε ένα μήνυμα συμπερίληψης διαμηνύοντας σε ένα κοινό εκατομμυρίων τα παρακάτω:

«Αθλητές και θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου, αυτό είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τον αγαπημένο μου συμπατριώτη, Νέλσον Μαντέλα.

Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία σύγκρουσης. Είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να ευημερούν, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πεποιθήσεων, θρησκείας, φύλου, κοινωνικής τάξης ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού χαρακτηριστικού.

Στην ελληνική μυθολογία, οι θεοί βιάζουν και απαγάγουν θνητές γυναίκες ατιμώρητα. Η Καλυψώ στον γεμάτο οργή μονόλογο της καταγγέλλει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εξυπηρετεί του αρσενικούς θεούς του Ολύμπου

Σήμερα, αυτό το μήνυμα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας είναι λοιπόν αυτοί οι Αγώνες κάτι περισσότερο από αθλητισμός. Ας αποτελέσουν υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπιάς, του αμοιβαίου σεβασμού και ένα ηχηρό κάλεσμα για ειρήνη παντού».

«Είναι ενδιαφέρον πόσο επίκαιρο είναι αυτό το απόφθεγμα, η διάδοση ενός μηνύματος αποδοχής. Ήταν απίστευτη τιμή» είπε η Θερόν λίγες εβδομάδες μετά την εκδήλωση.

«Είχα επίσης την εξής άποψη: ‘Δεν θα μου ζητηθεί ποτέ ξανά να κάνω κάτι τέτοιο. Πόσο κουλ είναι αυτό;’ Αλλά έπρεπε να το κάνουμε σωστά. Και έχω λάβει περισσότερες αντιδράσεις από αυτό από ό,τι πιθανώς στις τρεις τελευταίες ταινίες μου συνολικά» πρόσθεσε λίγο μετά, με λιγότερο ενθουσιώδη τόνο.

View this post on Instagram A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica)

Η εμφάνιση της πυροδότησε στοιχήματα για το ρόλο της στην Οδύσσεια μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της στο έπος του Νόλαν.

«Ποιος άλλος θα μπορούσε καν να παίξει πιστευτά την Ελληνίδα θεά του πολέμου και της σοφίας; Είμαστε σίγουροι ότι η Σαρλίζ Θερόν δεν είναι στην πραγματικότητα η Αθηνά;» διαβάζει ένα σχόλιο σε ιστότοπο γεμάτο από αναρτήσεις θαυμαστών της.

Άλλοι υπέθεσαν ότι η Θερόν θα έπαιζε την εκδικητική μάγισσα Κίρκη. Άλλωστε, το GQ έγραψε: «Η Θερόν ως μια ισχυρή μάγισσα που μετατρέπει τους άντρες σε γουρούνια είναι αρκετά διαισθητική επιλογή».

Ο ρόλος που είχε στο μυαλό του ο Νόλαν για τη Θέρον από την αρχή είναι αυτός της θαλάσσιας νύμφης Καλυψώ, η οποία, σύμφωνα με την αφήγηση του Ομήρου, κρατά τον Οδυσσέα στο νησί της για επτά χρόνια.

Η Καλυψώ είναι γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μία θεά αρκετά ισχυρή για να κρατήσει τον Οδυσσέα, από την άλλη ανίσχυρη να τον κάνει να θέλει να μείνει – ή να παρακάμψει τον Δία όταν της διατάζει να απελευθερώσει τον εραστή της.

«Αν πρόκειται να καθαρίσεις το πάτωμα, μην κάνεις μόνο τη μισή δουλειά – τελείωσε το. Αν πρόκειται να το κάνεις, κάν’το σωστά – κάν’το στο απόλυτο. Μην το γαμ#ς»

Είναι κακιά, τραγική φιγούρα ή απλώς μια γυναίκα που εστιάζει, όπως πολλές από εμάς, σε έναν άνδρα που δεν είναι διαθέσιμος αναρωτιέται η Σάρα Όστιν.

«Τη βλέπω ως όλα αυτά και επίσης τίποτα από αυτά», λέει, προσθέτοντας ότι απολαμβάνει να παίζει έναν από τους λιγότερο γνωστούς χαρακτήρες της ιστορίας.

«Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάτι που δεν είχα πολλές ευκαιρίες να κάνω, επειδή είναι λίγο από όλα. Αυτό είναι που είναι τόσο όμορφο σε αυτήν. Ήταν μια πραγματική ευκαιρία που μου έδωσε ο Κρις να κάνω κάτι μακριά από την τυποποίηση» λέει η 50χρονη για τη γεμάτη αντιφάσεις νύμφη.

Στην ελληνική μυθολογία, οι θεοί βιάζουν και απαγάγουν θνητές γυναίκες ατιμώρητα. Η Καλυψώ στον γεμάτο οργή μονόλογο της στη ραψωδία του Ομήρου καταγγέλλει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που εξυπηρετεί του αρσενικούς θεούς του Ολύμπου – οι θεές που κοιμούνται με άντρες, ακόμα και αφού τους παντρευτούν, αντιμετωπίζονται με έχθρα και ζήλια.

«Νιώθω ότι μεγάλο μέρος της θλίψης της έγκειται σε αυτή την υποκρισία», λέει η Θερόν. «Παρόλο που είναι θεά, λαχταρά πραγματικά να είναι με κάποιον. Και ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις κάποιον που έχει τόσες δυνάμεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κάνει κάνει τόσα πολλά με αυτές».

«Υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί για τις δυναμικές γυναίκες που ζουν σήμερα, κι όμως, βλέπουν πολλά από τα δικαιώματά τους να αφαιρούνται κάθε μέρα» πρόσθεσε η πολυβραβευμένη Θερόν.

Η Καλυψώ είναι γεμάτη αντιφάσεις. Από τη μία θεά αρκετά ισχυρή για να κρατήσει τον Οδυσσέα, από την άλλη ανίσχυρη να τον κάνει να θέλει να μείνει – ή να παρακάμψει τον Δία όταν της διατάζει να απελευθερώσει τον εραστή της

View this post on Instagram A post shared by ELLE UK (@elleuk)

Ο Νόλαν, ο οποίος αποκαλεί τη Θερόν «απλώς μία από τις σπουδαίες ηθοποιούς της γενιάς της», θαυμάζει την ικανότητά της, σε ταινίες όπως το Mad Max: Fury Road και το Monster (για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2004), να δημιουργεί χαρακτήρες που μένουν μαζί σου μετά το τέλος της προβολής.

«Η Σαρλίζ αγκάλιασε πλήρως την ένταση που θέλαμε από αυτόν τον χαρακτήρα», λέει ο σκηνοθέτης. «Είναι ένας χαρακτήρας που, σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας και της τέχνης, έχει ερμηνευτεί με τόσους πολλούς αντιφατικούς τρόπους, και η προσπάθεια να τετραγωνιστεί αυτός ο κύκλος απαιτούσε κάποιον με την ευφυΐα και την ικανότητα ενσυναίσθησης της Σαρλίζ».

Ο παρτενέρ της στη σκηνή ήταν ο Ματ Ντέιμον, στενός φίλος από τότε που συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία Ο Θρύλος του Μπάγκερ Βανς πριν από 26 χρόνια, λέει για την Νοτιοαφρικανή σταρ: «Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω γιατί μόνο ο ένας από εμάς γέρασε. Κέρδισε το λαχείο στη γενετική».

«Πάντα την υποστήριζα πραγματικά, γιατί, αν τη γνωρίσεις, είναι αδύνατο να μην σταθείς δίπλα της. Είναι απλώς μια τρομερή γυναίκα και μια σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός» συνέχισε.

«Η Σαρλίζ δεν λυγίζει. Αν και ένιωθε τεράστια δυσφορία στα γυρίσματα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα στην οθόνη. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν παραπονιούνται ποτέ» είπε ο Ματ Ντέιμον. «Έτσι, όταν τελικά είπε ‘Κυριολεκτικά – λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά’, θύμωσε. Αυτή είναι η Σαρλίζ. Πραγματικά φτιαγμένη από ατσάλι»

Τα γυρίσματα έγιναν σε μαροκινή παραλία φημισμένη για το windsurfing και το kiteboarding. Η τοποθεσία έχει μια απόκοσμη, καθαρτήρια αίσθηση που ήταν οπτικά ιδανική – αλλά κανένας από τους δύο ηθοποιούς δεν είχε σκεφτεί πλήρως πώς θα ήταν να δουλέψουν εκεί.

«Έπρεπε να κάνει αυτές τις σκηνές που ήταν ήδη δύσκολες με έναν άνεμο 30 έως 40 μιλίων την ώρα που η άμμος έσκιζε τα μάτια της», θυμάται ο Ντέιμον.

«Αλλά η ίδια δεν λυγίζει. Αν και ένιωθε τεράστια δυσφορία, δεν καταλαβαίνεις τίποτα στην οθόνηα. Την ξέρω τόσο καιρό και είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν παραπονιούνται ποτέ. Έτσι, όταν τελικά είπε ‘Κυριολεκτικά – λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά’, θύμωσε. Νομίζω ότι αυτό ήταν πιθανώς πιο δύσκολο για εκείνη από οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η Σαρλίζ. Πραγματικά φτιαγμένη από ατσάλι».

Η Θερόν συμφωνεί ότι οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες από οτιδήποτε περίμεναν. «Έφτασα εκεί και συνειδητοποίησα – για να είσαι η πρωτεύουσα του windsurfing στον κόσμο, χρειάζεσαι πολύ άνεμο», λέει. «Αυτό ήταν βάναυσο. Αλλά ήταν επίσης απίστευτο, γιατί ένιωθες σαν να ήσουν στον χώρο από όπου θα προερχόταν η Καλυψώ».

«Υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί για τις δυναμικές γυναίκες που ζουν σήμερα, κι όμως, βλέπουν πολλά από τα δικαιώματά τους να αφαιρούνται κάθε μέρα»

Η Θερόν εξομολογείται πως η Οδύσσεια ήταν μόνο η δεύτερη πιο απαιτητική ταινία της φέτος. Η σωματική κόπωση των γυρισμάτων ήρθε παράλληλα με την επίσης κοπιαστική για τη φυσική της κατάσταση ταινία της Apex στο Netflix.

Η ηθοποιός προπονήθηκε με τη θρυλική πρωταθλήτρια αναρρίχησης Μπεθ Ρόντεν για να προετοιμαστεί για τον ρόλο της στη βασανιστική πεζοπορία στην άγρια ​​φύση της Αυστραλίας.

Η πρωταγωνίστρια εκτιμά ότι περίπου το 98% της αναρρίχησης -συμπεριλαμβανομένης της οδυνηρής ελεύθερης σόλο ανάβασης από ένα φαράγγι στο αποκορύφωμα της ταινίας- ήταν δική της.

Τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων, πήδηξε τουλάχιστον 9 μέτρα από έναν γκρεμό σε βάθος δύο μέτρων. Το καστ και το συνεργείο συχνά οδηγούσαν δύο ώρες και περπατούσαν έως και μία ώρα ή και παραπάνω για να φτάσουν στις τοποθεσίες τους, μεταφέροντας εξοπλισμό. Στο τέλος της ημέρας, πριν δύσει ο ήλιος, γύριζαν και επέστρεφαν με τα πόδια.

Η Θέρον το παρομοιάζει, με θετικό τρόπο, με ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης πεζοναυτών. «Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ», λέει.

Η Θερόν είναι ένα σχεδόν μυθικό, σπάνιο, υβρίδιο. «Είναι η αντιπαράθεση της ευαλωτότητας και της σκληρότητας που την κάνει αυτό που είναι» λένε οι συνεργάτες της

«Είναι ξεχωριστό όταν έχεις την ευκαιρία να γυρίσεις σε τέτοιες τοποθεσίες και πραγματικά να νιώθεις ότι επηρεάζεσαι από αυτές. Δεν κατασκευάζεις τίποτα. Και μου άρεσε πολύ η ομάδα, νομίζω ότι όλοι μας είχαμε μια συγκεκριμένη προσωπικότητα αντοχής στην πίεση, επιμονής. Και όταν βάζεις μαζί μια ομάδα από τέτοιους ανθρώπους, είναι πραγματικά εκπληκτικό τι μπορούν να καταφέρουν».

Η Θερόν λένε οι συνεργάτες της είναι ένα σχεδόν μυθικό, σπάνιο, υβρίδιο. «Είναι η αντιπαράθεση της ευαλωτότητας και της σκληρότητας που την κάνει αυτό που είναι» προσθέτουν.

Το Apex είναι ένα από τα περίπου δύο ντουζίνες projects που η ηθοποιός και οι συνεργάτες της έχουν αναπτύξει μέσω της εταιρείας παραγωγής της, που τώρα ονομάζεται Secret Menu, συμπεριλαμβανομένων των Long Shot, Bombshell, Young Adult και Tully.

«Για μένα, η συνεργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη δημιουργία, αλλά μου αρέσει να έχω έναν τίτλο, μια δουλειά όπου μπορώ να παρέμβω και να προσπαθήσω να προστατεύσω αυτό που αρχικά θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε. Μερικές φορές αυτό ήταν δύσκολο για μένα νωρίτερα στην καριέρα μου», λέει για τον ρόλο της ως παραγωγός.

«Όχι ότι δεν δούλεψα σκληρά για να φτάσω εδώ – Θεέ μου, έσπασα την πλάτη μου για να φτάσω εδώ – αλλά συνειδητοποιώ ότι η ιστορία μου και ο αγώνας μου είναι τόσο διαφορετικοί από πολλές γυναίκες που είναι καταπληκτικές ηθοποιοί που εργάζονται συνεχώς, αλλά δεν είναι σε θέση να πουν ίσως: ‘Ακούστε, θέλω ίση αμοιβή’. Αυτές οι ηθοποιοί δεν έχουν ακουστεί όσο πρέπει» λέει η Θερόν που εξακολουθεί να κάνει ακτιβισμό -παράλληλα με όλα τα άλλα.

Το Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), το ισχυρό φιλανθρωπικό ίδρυμα της ηθοποιού, φέρνει αλλαγή με την ίδια πάντα στο τιμόνι. Το CTAOP, το οποίο ιδρύθηκε το 2007 για να συνεργαστεί με ομάδες στη νότια Αφρική για την καταπολέμηση του HIV/AIDS και της έμφυλης βίας έχει αποτέλεσμα.

Το έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού ήταν δύσκολο υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει περικόψει, αναστείλει και αναδιοργανώσει τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ.

«Όχι ότι δεν δούλεψα σκληρά για να φτάσω εδώ – Θεέ μου, έσπασα την πλάτη μου για να φτάσω εδώ – αλλά η ιστορία και ο αγώνας μου διαφέρουν από πολλές γυναίκες που είναι καταπληκτικές ηθοποιοί, εργάζονται συνεχώς, αλλά δεν είναι σε θέση να πουν ίσως: ‘Ακούστε, θέλω ίση αμοιβή’. Αυτές οι ηθοποιοί δεν έχουν ακουστεί όσο πρέπει»

«Αυτές οι περικοπές έχουν καταστρέψει χώρες και έχουν καταστρέψει ζωές και έχουν ήδη σκοτώσει πολλούς ανθρώπους· πολλά παιδιά. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να το δει αυτό στην πραγματικότητα», λέει η Θερόν στη συνέντευξη. «Στο CTAOP, απλώς προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να βρούμε τη χρηματοδότησή μας. Και από την πλευρά μου, έχοντας την πλατφόρμα που έχω, νιώθω ότι αυτό που κάνω δεν είναι ευθύνη, είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μου».

Αυτές τις αξίες ελπίζει να διδάξει στις δύο κόρες της, σχεδόν 11 και 14 ετών. Είναι περήφανη που βλέπει το πάθος της μεγαλύτερης κόρης της για εθελοντισμό σε καταφύγια ζώων. «Και οι δύο είναι πολύ, πραγματικά, μεγαλόκαρδες. Δεν είναι απαραίτητα μέσω της δουλειάς μου, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι σκέφτονται έξω από τη δική τους ‘φούσκα’ και αυτό, για μένα, είναι ωραίο ως μαμά», λέει.

Τα κορίτσια της την βάζουν σε σειρά – «Όταν αρχίζω να το παίζω σπουδαία, μου υπενθυμίζουν ότι πρέπει να τους φτιάξω φαγητό στις 6 το πρωί» – και εκείνη τους το ανταποδίδει.

«Τους λέω, ‘Απλώς να είσαι ο εαυτός σου’. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο για τα κορίτσια στις μέρες μας από ό,τι όταν ήμουν έφηβη. Όταν ‘χάνονται’, τους υπενθυμίζω ότι είναι πραγματικά δυνατές. Αυτό πρέπει να θυμούνται, εκεί πρέπει να δώσουν σημασία. Αυτό είναι πιθανώς το πράγμα που τους υπενθυμίζω καθημερινά. Αυτό και να αδειάζουν το πλυντήριο πιάτων» λέει.

«Όταν αρχίζω να το παίζω σπουδαία, μου υπενθυμίζουν ότι πρέπει να τους φτιάξω φαγητό στις 6 το πρωί» λέει για τις κόρες της

Με την Οδύσσεια πίσω της, η Θερόν επικεντρώνεται στην ταινία Tyrant του Amazon MGM Studios, η οποία διαδραματίζεται στον κόσμο της εστίασης της Νέας Υόρκης.

«Ζω σε εστιατόρια με τρία αστέρια Michelin αυτή τη στιγμή. Αυτού του είδους η έρευνα είναι εύκολη», ξεκαθαρίζει για την ταινία όπου εκτελεί και χρέη παραγωγού.

Παρά την σύντομη εμφάνισή της στο σύμπαν της Marvel, η Θερόν δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το αν συμμετέχει στο Avengers: Doomsday αλλά είναι απόλυτη για το Atomic Blonde 2. «Νομίζω ότι ίσως πρέπει να το ξεπεράσουμε ως πιθανότητα» λέει.

Η Θερόν είναι σίγουρο πως θα πάει την ιστορία της μέχρι τέλους.

«Υπάρχει ένα κομμάτι μου που δεν θέλει να γυρίσει σπίτι και να μετανιώσει για κάτι και να πει, “Θεέ μου, γιατί δεν το κάναμε αυτό; Γιατί δεν το δοκίμασα αυτό; Γιατί δεν ήμουν πιο προετοιμασμένη;” Έτσι, η φιλοσοφία μου, η οποία νομίζω ότι προέρχεται από το υπόβαθρό μου στον χορό, είναι ότι θα δουλέψεις πολύ σκληρά για να προετοιμαστείς για κάτι, και μετά θα έχεις μόνο μια ευκαιρία στη σκηνή, οπότε καλύτερα να δώσεις ό,τι μπορείς», λέει.

«Ισχύει για όλα στη ζωή σου με έναν περίεργο τρόπο. Αν πρόκειται να καθαρίσεις το πάτωμα, μην κάνεις μόνο τη μισή δουλειά – τελείωσε το. Αν πρόκειται να το κάνεις, κάν’το σωστά – κάν’το στο απόλυτο. Μην το γαμ#ς».