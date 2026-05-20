Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Δέκα ημέρες μετά τη μεγαλειώδη, sold-out συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, η σύντροφος και αρραβωνιαστικιά του frontman Τζέιμς Χέτφιλντ, Αντριάνα Γκιλέτ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή τους στην Ελλάδα, αποθεώνοντας την ελληνική φιλοξενία, τις γεύσεις και τις ομορφιές της χώρας.

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ έφτασε στην Αθήνα δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετος και δηλώνοντας στις τηλεοπτικές κάμερες «κουρασμένος, υγιής και έτοιμος να ροκάρει».

Όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις στο Instagram, ο 62χρονος σταρ φρόντισε να συνδυάσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με μερικές ημέρες απόλυτης χαλάρωσης, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του την Γκιλέτ με τις φήμες να λένε πως το ζευγάρι πέρασε τέσσερις μέρες ανεμελιάς στον Αργοσαρωνικό.

Η Γκιλέτ, δημοσιογράφος και σχεδιάστρια μόδας, μοιράστηκε με το διαδίκτυο τις αναμνηστικές τους φωτογραφίες από την Ελλάδα αποθεώνοντας τη χώρα.

Τα στιγμιότυπα περιλαμβάνουν επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους και εμβληματικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας, αλλά και αποδράσεις στη θάλασσα.

Το ζευγάρι απόλαυσε βόλτες με φουσκωτό, στιγμές ηρεμίας πάνω σε σκάφος, ενώ δεν παρέλειψε να δοκιμάσει και την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, με την Γκιλέτ να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο πόσο «νοστιμότατη» ήταν η εμπειρία τους.

«Θα με παντρευτείς;»

Η επίσκεψη του ζευγαριού στην Ελλάδα έρχεται λίγους μήνες μετά την είδηση του αρραβώνα τους, η οποία είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ο Χέτφιλντ είχε κάνει μια άκρως πρωτότυπη, υποβρύχια πρόταση γάμου στην Γκιλέτ κατά τη διάρκεια κατάδυσης με φαλαινοκαρχαρίες, κρατώντας μια πλαστικοποιημένη πινακίδα που έγραφε «Θα με παντρευτείς;»

Αυτή η αγάπη τους για το υγρό στοιχείο εκφράστηκε απόλυτα και στις ελληνικές θάλασσες, με την Αντριάνα να κλείνει την ανάρτησή της με ένα γεμάτο ενθουσιασμό μήνυμα:

«Ελλάδα. Εκπληκτική. Νοστιμότατη. Ζωντανή και πολλά περισσότερα! Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία», συνοδεύοντας τα λόγια της με το emoji μιας γαλάζιας καρδιάς.

Οι Metallica συνέχισαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι προς το Βουκουρέστι, αφήνοντας πίσω τους μια από τις πιο αξιομνημόνευτες βραδιές στο ΟΑΚΑ, αλλά και τις καλύτερες αναμνήσεις από το ελληνικό καλοκαίρι.