«Δεν βγαίνουν τα λεφτά» – Χάρι και Μέγκαν στα μανταλάκια

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει νέα αποστολή. Η Δούκισσα των Σάσεξ πρέπει να φέρει χρήματα στο κοστοβόρο τραπέζι των Σάσεξ γράφει το Page Six.

Η ζωή μακριά από το Παλάτι έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή για τον Χάρι και τη Μέγκαν. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι χρειάζεται τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μόνο για τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες στην Καλιφόρνια.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει η ιδιωτική ασφάλεια για τους ίδιους και τα παιδιά τους, τον Άρτσι (7 ετών) και τη Λίλιμπετ (4 ετών), η οποία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Αν σε αυτά προστεθούν οι δόσεις για το στεγαστικό δάνειο της έπαυλής τους, αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων, γίνεται σαφές γιατί η οικονομική πίεση είναι πλέον ορατή.

Η διακοπή της συνεργασίας με το Netflix για το brand As Ever και την εκπομπή With Love, Meghan τον περασμένο Απρίλιο, ανάγκασε τη Δούκισσα να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων.

Η Μέγκαν στράφηκε στον κύκλο των ισχυρών φίλων της, όπως η ιδρύτρια της IT Cosmetics, Τζέιμι Κερν Λίμα, και πρόσφατα εντάχθηκε ως επενδύτρια στην πλατφόρμα μόδας OneOff.

Εκεί, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν και να αγοράσουν τις ενδυματολογικές της επιλογές, με την ίδια να εισπράττει προμήθεια. Η κίνηση αυτή, αν και απέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές σε μόλις τρεις ημέρες, πυροδότησε αντιδράσεις για την προτεραιότητα του κέρδους έναντι της φιλανθρωπίας.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική συνεισφορά του Πρίγκιπα Χάρι φαίνεται να έχει περιοριστεί. Αν και παραμένει στέλεχος στη startup ψυχικής υγείας BetterUp με φημολογούμενο μισθό 1 εκατομμυρίου δολαρίων, αναφορές κάνουν λόγο για «νεφελώδη» καθήκοντα και μηδενική καθημερινή ενασχόληση.

Τα πάθη του, όπως οι αγώνες Invictus Games, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφήνοντας το βάρος της οικονομικής επιβίωσης στη Μέγκαν.

Μάλιστα, κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Αυστραλία, ο Χάρι μίλησε στο Melbourne InterEdge Summit χωρίς αμοιβή, την ώρα που η Μέγκαν συμμετείχε σε retreat με εισιτήριο έως και 3.200 δολάρια.

Επιστροφή στο Χόλιγουντ;

Οι φήμες που θέλουν τη Μέγκαν να αναζητά έναν σταθερό ρόλο στην τηλεόραση, επιστρέφοντας στις ρίζες της από την εποχή του Suits, οργιάζουν.

Αν και οι εκπρόσωποι των Σάσεξ το διαψεύδουν, η ανάγκη για σταθερή ροή εισοδήματος καθιστά κάθε σενάριο πιθανό.

Το ζευγάρι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη φιλανθρωπική δράση και την εμπορική επιβίωση, ενώ ο Χάρι ελπίζει σε μια επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο για τους Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ, υπό την προϋπόθεση ότι η βρετανική κυβέρνηση θα εγγυηθεί την ασφάλειά του.