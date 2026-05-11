Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Confidential

Eμπιστευτικά
 11 Μαΐου 2026, 08:01

Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο "διαβάζει" το DNA & "προβλέπει"

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εισερχόμεθα σε μια κρίσιμη εβδομάδα. Η φίλη μου Ντιντί θέλει να παίξουμε στοίχημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα ίσως και απόψε στην εκδήλωση πολιτών στο ρέμα Χαλανδρίου. Λέτε; Την ίδια ώρα ετοιμάζεται να ανακοινώσει και το δικό της κόμμα ή κίνημα -όπως σας αρέσει- η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Με τούτα και με εκείνα, φαίνεται πως αναδιαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Κερασάκι στην τούρτα είναι το συνέδριο της ΝΔ στα τέλη της εβδομάδας. Τα… προεόρτια του συνεδρίου τα είδαμε χθες, με τη συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News. Σκληρές… σαν γιαούρτι οι ερωτήσεις. Τον λυπήθηκα…

Θυσιάστηκε για τον θείο;

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Προ μηνών βγαίνει ο απόστρατος συνταγματάρχης της ισραηλινής Μοσάντ Ματ Ντίλιαν και απειλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο ότι θα έχει την τύχη του Νίξον με το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα συστήματα του Predator τα πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες. Η απάντηση τότε του Μεγάρου Μαξίμου ήταν πως είναι καταδικασμένος κι ως εκ τούτου μπορεί να λέει ότι θέλει – έχει καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλάκιση! Χθες σε συνέντευξη του στην Realnews ο πρωθυπουργικός ανιψιός κ. Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «από το 2022 που παραιτήθηκα τα πήρα όλα πάνω μου, για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση»! Μάλιστα.

Απορίες

Εχω πολλές απορίες! Ποια είναι όλα αυτά που πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης; Επωμίστηκε ευθύνες για να γλιτώσει κάποιος άλλος; Κι αν ναι, ποιος; Γιατί εμένα αυτή η αναφορά που φαίνεται πως είναι … συμπληρωματική με τη δήλωση του Ντίλιαν περί Γουότεργκεϊτ; Και ουσιαστικά έδωσε τη συνέντευξη μόνο κι μόνο γι΄ αυτό τον λόγο; Για να στείλει το μήνυμα στον … μπάρμπα του;

Κι άλλες απορίες

Καλό είναι λοιπόν να μας πει ο κ. Δημητριάδης τι εννοεί όταν λέει ότι «θυσιάστηκε». Έκανε κάτι παράνομο η κυβέρνηση και έγινε ο ίδιος θυσία για να τη γλιτώσει; Κι αν ναι, για ποιο πράγμα μιλάμε; Τα λέω αυτά, γιατί κατά πως μου θυμίζει η Ντιντί, όταν τον παραίτησαν από το Μαξίμου, τον Αύγουστο του 2022, διέρρεαν πως θέλουν να τον προστατέψουν από το «τοξικό» κλίμα. Τον παρουσίαζαν ως θύμα δηλαδή. Και για να είμαστε ειλικρινείς ο Γρηγόρης -όπως και ο επί των ημερών του διοικητής της ΕΥΠ κ. Κοντολέων- ουδέποτε μπήκαν στη βάσανο της ανάκρισης για τις υποκλοπές. Είναι από τα πρόσωπα που η Δικαιοσύνη θεώρησε περιττό να καλέσει, έστω για τα μάτια του κόσμου. Για τέτοια ποιοτική έρευνα μιλάμε.

Ο κ. Μενουδάκος

Και δεν έφτανε αυτό, ήρθε και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, σε συνέντευξη του προς «Το Βήμα» και ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι «οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες» – με άλλα λόγια συμφωνεί με τον Ντίλιαν… – και αναφερόμενος στην αρχειοθέτηση που έκανε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είπε ότι «στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση»! Μετά από όλα αυτά πήραν «φωτιά τα τέλια». Εγινε χαμός.

Αρχίζουν τα … κόλπα

Υπάρχει όμως ένα timing το οποίο επίσης με προβληματίζει. Και δεν είναι το timing του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οχι. Είναι το timing της συζήτησης στη Βουλή της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την συγκρότηση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να χαρακτηρίσει το θέμα ως θέμα «εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να γίνει η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής κι όχι 120 που είναι σε διαφορετική περίπτωση. Ετσι έχει πιέσει (;) τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη να παραπέμψει το θέμα στο Επιστημονικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επ΄αυτού. Δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Κακλαμάνης «θα σφυρίζουν κλέφτικα» και θα παραπέμπουν στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Παρακαλάει τον κ. Σαμαρά;

Το μήνυμα, λοιπόν, που στέλνει ο ανεψιός είναι μη τυχόν και γίνει … «καμία στραβή» και συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Ουαί και αλίμονο σας! Γιατί φαίνεται πως τα ίδια έλεγαν και στον Ντίλιαν και του «ήρθε ο ουρανός σφοντύλι» – μέχρι που προσέλαβε κι έναν από τους διαπρεπέστερους ποινικολόγους της Αθήνας για το Εφετείο, που είναι στις 11 Δεκεμβρίου. Μήνυμα όμως έστειλε και στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά που αποκαλεί «φίλο του». Ομως ο κ. Σαμαράς ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων – τι θέλει να πει; Μήπως ότι δεν φταίει ο ίδιος, αλλά κάποιος άλλος; Και ποιος είναι αυτός; Η μήπως ήταν μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό να μην καταθέσει μήνυση;

Βενιζέλος vs Τζαβέλλας

Επίσης δε νομίζω ότι ο κ. Τζαβέλλας θα ξεμπερδέψει τόσο εύκολα – ακόμη περιμένω μία … τόση δα ανακοινωσούλα, από την λαλίστατη Ενωση Εισαγγελέων, έχει χάσει την μιλιά της…. Στο παιχνίδι μπήκε και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Toν «καταχέριασε» με την γνωστή επιστημοσύνη που τον διακρίνει – μιλούσε το περασμένο Σάββατο σε νομικό συνέδριο – πρώτον γιατί δεν αυτοεξαιρέθηκε και δεύτερον, διότι αγνόησε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και μάλιστα με απαξιωτικό τρόπο. Αλλά το θέμα θα έχει συνέχεια όταν θα συζητηθεί στη Βουλή η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής….

Ανασχηματισμός γιοκ!

Επίσης θέλω να σας πως ότι ακόμη κι αν οι εκλογές δεν γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου, αλλά με έναν … «μαγικό τρόπο» κατορθώσει ο κ. Μητσοτάκης να τις κάνει την άνοιξη του 2027, ένα πράγμα δεν πρόκειται να κάνει: ανασχηματισμό! Γιατί να τον κάνει; Για να βάλει έναν ακόμη μπελά στο κεφάλι του; Με την κατάσταση που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, το τελευταίο που  έλειπε του κ. Μητσοτάκη είναι ένας ανασχηματισμός – να μην μείνει κεραμίδι για κεραμίδι….

«Γεννητούρια»

Κατά τα άλλα το πολιτικό σύστημα «ετοιμάζεται» για τα … «γεννητούρια»! Μάλλον για … «τρίδυμα» πρόκειται. Φαίνεται πως πρώτη θα κάνει το βήμα η κυρία Μαρία Καρυστιανού με το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών (;). Στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν οι εξαγγελίες. Και πλέον επισήμως θα καταγραφεί κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Τότε θα δούμε από ποιο κόμμα κερδίζει και ποιο κόμμα είναι … «αδιάφορο». Κατά πάσα πιθανότητα έπεται ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας. Λένε ότι η διαδικασία – τεχνική και πρακτική – έχει ολοκληρωθεί. Τώρα πότε θα γίνουν και οι εξαγγελίες, δεν είναι σαφές. Θα είναι μέχρι το τέλος Μαΐου; Θα είναι στις αρχές του Ιουνίου; Δε νομίζω να πάει αργότερα…. Σήμερα όμως ο κ. Τσίπρας θα είναι στο Χαλάνδρι όπου και θα μιλήσει στην πρώτη εκδήλωση μετά από τον κύκλο της «Ιθάκης». Θα έχει ενδιαφέρον! Και τρίτο κατά σειρά θα προκύψει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού κ. Σαμαρά. Κι αυτό επίσης είναι έτοιμο οργανωτικό-τεχνικά.

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο "διαβάζει" το DNA & "προβλέπει"

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πέντε υπογραφές, αλλά μια ντουζίνα τα πρόθυμα γαλάζια στυλό να μουτζουρώσουνε του Μητσοτάκη το κράτος το επιτελικό
Το ποτήρι ξεχείλισε, το επιτελικό κράτος το «πήρε και το σήκωσε» και αν η κατάσταση δεν εκτονωθεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ο Μητσοτάκης δεν θα έχει πού να κρυφτεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο θα πάει το μαλλί για το «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», άραγε τι άλλο ερευνά και υπάρχει τόσο μένος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Μένει τώρα να μάθουμε πόσο θα μας κοστίσει η ακριβή παραγωγή υπό γαλάζια σκηνοθεσία «Μακρόν και Μητσοτάκης αιώνια συμμαχία», μπας και μειωθεί η τηλεθέαση στο «θρίλερ» με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει με ορμή, η Κοβέσι τις κατηγορίες με λύπη για τη θεσμική εκτροπή, κάποιοι αγωνιούν γιατί ο λαός τους ετοιμάζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή
Στο θέμα της σταθερότητας και της εντιμότητας θα παιχτεί το παιχνίδι. Ο Τσίπρας το ξέρει και πετάει το γάντι στον Μητσοτάκη και στη ΝΔ των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σκάνδαλα σωρό οπότε το χαρτζιλίκι που δίνει για την κρίση μικρό, τους φταίει η Κοβέσι, γιατί αποκαλύπτει της λαμογιάς το «φέσι»
Πεντακάθαροι δηλώνουν οι βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης που εμπλέκονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ό,τι έκαναν το έκαναν για τους πολίτες. Αγωνία στο Μαξίμου για τη συνέντευξη Κοβέσι στους Δελφούς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πλεόνασμα μοιράζουν, τα σκάνδαλα όμως είναι πολλά, πώς θα τα σκεπάσουν;
Στην Ελλάδα ξανά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ο κακός χαμός στην κυβέρνηση που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα προσφέροντας νέα μέτρα ανακούφισης από το πλεόνασμα, μπας και ξεχαστούν τα σκάνδαλα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Μητσοτάκη στο τιμόνι πλέον το 2026 την Ελλάδα την έχει «υιοθετήσει» η Κοβέσι και η συζήτηση στη Βουλή αφορά το ποιανού η ασυλία θα αρθεί
Άριστοι στη διαφθορά το αναγνωρίζουν και στελέχη πρώην κυβερνητικά. Και όσο ο Αδωνις περιμένει την Κοβέσι για να την…καθαιρέσει, ο Μητσοτάκης απειλεί ότι μέχρι το 2030 θα διοικεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Παραίτηση δεν σημαίνει παραγραφή ευθυνών… Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι που ποντάρουν στη λήθη των πολιτών
Όταν παίρνει φόρα στη θεσμική κατηφόρα, ούτε μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σταματά και ο Αδωνις φέρνει τις πρακτικές του Ορμπαν μπροστά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas

Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Ένας εφιάλτης: Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του

Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Ουρές στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα - Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray

Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

