AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30 Απριλίου 2026, 12:00

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε σημαντικό προορισμό για τους επαγγελματίες της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η Ιρλανδία, η Γερμανία και η Ολλανδία προσελκύουν όλο και περισσότερο ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας την Ευρώπη ως μια ανερχόμενη δύναμη στο παγκόσμιο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τη δυναμική της Ευρώπης, ο παγκόσμιος αγώνας για εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ινδία, με κάθε μία από αυτές να διαθέτει σχεδόν ένα εκατομμύριο ειδικούς AI.

Η Ινδία είναι πιο ανταγωνιστική για προφίλ μη τεχνικών και ανάπτυξης λογισμικού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στους μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μια μελέτη.

Ωστόσο, η Ευρώπη εδραιώνει τη θέση της ως ισχυρή τρίτη αγορά, σύμφωνα με το Euronews.

Οι αυστηρότεροι κανόνες μετανάστευσης στις ΗΠΑ καθιστούν πιο δύσκολη και λιγότερο ελκυστική την ανάπτυξη καριέρας εκεί για διεθνείς φοιτητές και εργαζόμενους, ωθώντας πολλούς να αναζητήσουν αλλού.

Ταυτόχρονα, η δεξαμενή ταλέντων που προέρχεται από την Κίνα φαίνεται να συρρικνώνεται.

Ο γερμανικός οργανισμός μελετών Interface εξέτασε τα δεδομένα 1,6 εκατομμυρίων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που συλλέχθηκαν από την Revelio Labs, μια εταιρεία πληροφοριών για το εργατικό δυναμικό.

Οι εργαζόμενοι ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ευρείες κατηγορίες: μη τεχνικοί ρόλοι, τεχνικοί ειδικοί όπως προγραμματιστές λογισμικού και επιστήμονες δεδομένων, καθώς και προχωρημένοι ερευνητές και μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης.

Η θέση της Ευρώπης στον αγώνα για τους ειδικούς της AI

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως με περίπου 145.000 επαγγελματίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Εντός της Ευρώπης, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Γαλλία αποτελούν τις 10 πρώτες χώρες με τον υψηλότερο αριθμό επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Γερμανία ξεχωρίζει ιδιαίτερα, με 17.000 μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, αριθμός που την κατατάσσει τέταρτη παγκοσμίως. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτό «εδραιώνει τη θέση της ως ενός από τους κορυφαίους πρωτοπόρους κόμβους τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη».

Ωστόσο, οι μικρές ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές αν ληφθεί υπόψη μόνο το μέγεθος του πληθυσμού.

Η Ιρλανδία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο μετά τη Σιγκαπούρη, με 4,19 επαγγελματίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης.

Η Ελβετία (3,25), το Λουξεμβούργο (3,18), η Ολλανδία (2,56) και η Δανία (2,33) είναι επίσης οι 10 μεγαλύτερες αγορές για εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανά κάτοικο.

Η Ολλανδία, ειδικότερα, κερδίζει έδαφος ως πόλος έλξης για Αμερικανούς επαγγελματίες της τεχνητής νοημοσύνης που μετακομίζουν στην Ευρώπη. Διαθέτουν επίσης τον υψηλότερο αριθμό μηχανικών τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα δεν μεταφράζεται πλήρως σε εμπορική επιτυχία, καθώς οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ολλανδικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η μελέτη εξέτασε επίσης σε ποιες πόλεις μετακινούνται τα παγκόσμια ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Μόναχο, το Άμστερνταμ και το Βερολίνο είναι οι μόνες ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται στις 25 πρώτες παγκοσμίως όσον αφορά τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σύνθετη εικόνα στη Γαλλία

Πριν από δύο χρόνια, η Interface χαρακτήρισε τη Γαλλία ως έναν από τους ηγέτες της τεχνολογίας στην Ευρώπη, αλλά η εθνική της κατάταξη έχει πέσει σημαντικά.

Το Παρίσι εξακολουθεί να είναι μία από τις τεχνολογικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις στη διατήρηση των ταλέντων, πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν παρά την αλλαγή πολιτικής που κατάργησε τον φόρο για την πρόσληψη εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ. Το 2025, οι μακροπρόθεσμες βίζες για ξένους εργαζόμενους μειώθηκαν κατά σχεδόν 8%, με μόνο μέτρια αύξηση στους επιστημονικούς τομείς.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια χρηματοδοτική πρόκληση: η χώρα διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η βραδύτερη δυναμική προσαρμογής και επενδύσεων επέτρεψε στους ανταγωνιστές της να την ξεπεράσουν στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.

Παρά ταύτα, η Γαλλία είναι μία από τις μόνες χώρες της ΕΕ που έχει περισσότερες γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της AI. Ωστόσο, εισρέουν λιγότεροι διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα βελτιώθηκε συνολικά για τις γυναίκες, αλλά απλώς ότι η Γαλλία προσλαμβάνει περισσότερους ντόπιους και, κατά συνέπεια, περισσότερες γυναίκες.

«Η ανάπτυξη των δικών σας ταλέντων και η προσέλκυση ξένων ταλέντων δεν υποκαθιστούν το ένα το άλλο· είναι συμπληρωματικές στρατηγικές, και οι χώρες που αποδυναμώνουν τη μία θα νιώσουν τις επιπτώσεις στην άλλη», γράφει η μελέτη.

Ο αυξανόμενος ρόλος των ινδικών ταλέντων

Οι ροές ταλέντων από την Ινδία γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τις φιλοδοξίες της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ινδοί αποτελούν πλέον περισσότερο από το 16% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα αυξανόμενο ποσοστό επιλέγει την Ευρώπη για εκπαίδευση και καριέρα.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, το ινδικό ταλέντο αυξήθηκε από 7,7% το 2024 σε 8,3% το 2025, κάτι που, σύμφωνα με τη μελέτη, αντανακλά τις «συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας».

Αυτό είναι πιο εμφανές στην Ιρλανδία, όπου οι Ινδοί εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του δυναμικού της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από 21% το 2024.

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

