Walt Disney: Εστειλαν με email τις απολύσεις – Καταργούνται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 03:00

Η Walt Disney καταργεί περίπου 1.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανακοίνωσε απολύσεις με email του προς τους εργαζομένους.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο ανακοίνωσε χθες Τρίτη απολύσεις με email του προς τους εργαζομένους, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Οι περικοπές θα αφορούν κυρίως το τμήμα μάρκετινγκ, που αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, και άλλα τμήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στούντιο και τηλεόρασης, στο ESPN, προϊόντα και τεχνολογία και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με ένα άτομο με γνώση των σχεδίων.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πηγή.

«Δεδομένου του ταχέως εξελισσόμενου ρυθμού των βιομηχανιών μας, αυτό απαιτεί να αξιολογούμε συνεχώς πώς να προωθήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο», έγραψε ο Ντ’ Αμάρο σε email που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Κατά συνέπεια, θα καταργήσουμε ρόλους σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας».

Οπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες, όπως της φθίνουσας πορείας σε επιχειρήσεις τηλεόρασης, της συρρίκνωσης των εισπράξεων και του αυξημένου ανταγωνισμού.

Εξοικονόμηση

Ο τελευταίος μεγάλος γύρος απολύσεων έγινε το 2023, όταν η Disney ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 7.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξοικονόμησης 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κόστος.

Η Disney τόνισε ότι απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα μέχρι τον Σεπτέμβριο, στο τέλος του οικονομικού έτους.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη τις περικοπές θέσεων εργασίας που σχεδιάζει η εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Wall Street: Άνοδος μετοχών και αισιοδοξία επενδυτών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
«Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων - Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη», λέει η Κομισιόν

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόλεμος στο Ιράν: «Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία
«Χρυσά» πονταρίσματα 950 εκατ. δολ. στο πετρέλαιο λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ

Κάποιοι φαίνεται ότι βγάζουν πολλά την ώρα που οι αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και τα προβλήματα στη διακίνηση λιπασμάτων έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τα νοικοκυριά

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια έπειτα από τις ανακοινώσεις του Τραμπ
Ο Τραμπ βάζει ξανά φωτιά στο πετρέλαιο

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν βάζουν ξανά φωτιά στο πετρέλαιο, το οποίο ξεπέρασε για μια ακόμη φορά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σύνταξη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη
ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να επιστρέψει στο 2%. Παράλληλα, υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς ο πόλεμος είναι ασαφές πότε θα τελειώσει.

Σύνταξη
Αϊτή: Εντείνονται οι επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, αλλά αυτές προσαρμόζονται
Εφτάψυχες οι συμμορίες στην Αϊτή

Η Αϊτή συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταθεί οι επιχειρήσεις εναντίον τους, καταφέρνουν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Τουρκία: Καταδίκασαν σε 2,5 χρόνια φυλάκιση τον δημοσιογράφο Αράπκιρλι
2,5 χρόνια φυλάκιση στον δημοσιογράφο Αράπκιρλι

Ο τούρκος δημοσιογράφος Ζαφέρ Αράπκιρλι καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση για σχόλια που είχε κάνει μέσω X όσον αφορά τις πολυαίμακτες συγκρούσεις στη Συρία τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύνταξη
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «σαφή διαστρέβλωση» έκθεσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας
Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «διαστρέβλωση εγγράφου του ΟΗΕ»

Για «σαφή διαστρέβλωση επίσημου εγγράφου του ΟΗΕ» στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει «σοβαρές νομικές και θεσμικές ανησυχίες».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2: Οι γηπεδούχοι άντεξαν «με νύχια και με δόντια» και προκρίθηκαν στην 4άδα (vid)

Μπορεί η Μπαρτσελόνα να προηγήθηκε 2-0, όμως η Ατλέτικο μείωσε (2-1) και άντεξε στην πίεση των Καταλανών που έμειναν με δέκα παίκτες στο 79’ λόγω αποβολής του Ερικ Γκαρθία. Ηρωας ο γκολκίπερ Μούσο!

Βάιος Μπαλάφας
Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία
Κυβερνητική στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη και… τελικός κριτής η κοινωνία

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ φουντώνουν οι αντιδράσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση. Τελικός κριτής για τα «προσόντα» του υφυπουργού ο λαός.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία
Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν
Ένας μήνας με πλαφόν σε καύσιμα και 63 αγαθά: Συγκρατήθηκαν οι τιμές; Ούτε καν

Ένα μήνα μετά την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, οι τιμές εξακολουθούν να καλπάζουν. Το ντίζελ έχει ακριβήνει κατά 35% σε σύγκριση με τον Φερουάριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Boomers: Γίνονται 80 ετών και επανεφευρίσκουν την τρίτη ηλικία
Πώς οι boomers αλλάζουν την τρίτη ηλικία

Οι 80χρονοι boomers αυξάνονται και έχουν μεγάλες ιδέες για τις δαπάνες, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο – Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα
Αυτά είναι τα 10 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο - Μόνο δύο ευρωπαϊκά στη λίστα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2024 - Ποια είναι τα αεροδρόμια που δέχθηκαν τους περισσότερους επιβάτες

Σύνταξη
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)
Προηγήθηκε 2-0 η Μπαρτσελόνα με Γιαμάλ και Τόρες – Μείωσε η Ατλέτικο με τον Λούκμαν (vids)

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές μέσα σε μόλις 20′, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, όμως οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους
«Βιολάντα»: Εκτεταμένη διαρροή προπανίου διαπιστώνει η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα με ανίχνευση αρωματικών υδρογονανθράκων και θείου σε αέρα, χώμα και άλλα υλικά, ακόμη και 100 μέτρα μακριά

Σύνταξη
Η Κάρολ Γκιστ μοιράζεται την συγκινητική ιστορία της
Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

Σύνταξη
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions
Greek Tourism Faces Uncertainty Amid Geopolitical Tensions

A brief ceasefire initially boosted bookings for Greece, but renewed geopolitical uncertainty in the Middle East has disrupted momentum, leaving the tourism sector balancing cautious optimism with concerns over rising travel costs and demand volatility

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

