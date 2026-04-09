Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 23:50

Νέο «ψαλίδι» στη Disney με έως 1.000 απολύσεις

Η Disney μειώνει προσωπικό εν μέσω κρίσης του streaming

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο "sugarcoating" και το "saltcoating"

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Σε μια περίοδο όπου το Χόλιγουντ μοιάζει να μετρά περισσότερο τα κόστη του παρά τις επιτυχίες του, η Disney ετοιμάζεται για ακόμη ένα κύμα βαθιών περικοπών. Έως και 1.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις της νέας διοικητικής εποχής υπό τον Josh D’Amaro.

Πολλές από τις περικοπές θα αφορούν το πρόσφατα ενοποιημένο τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Όπως πολλά στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσπαθεί να προσαρμοστεί στα μικρότερα κέρδη που αποκομίζει από το streaming σε σύγκριση με αυτά που είχε στην τηλεόραση, καθώς και στο μειωμένο box office και τον έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon.com και το YouTube της Google. Προσπαθεί επίσης να απελευθερώσει χρήματα για να επενδύσει σε ψηφιακές επιχειρήσεις όπου βλέπει δυνατότητες ανάπτυξης.

Έχει απολύσει περισσότερους από 8.000 ανθρώπους από τότε που ο προκάτοχος του Ντ’Αμάρο, Μπομπ Άιγκερ, επέστρεψε ως Διευθύνων Σύμβουλος το 2022 και ξεκίνησε μια σημαντική αναδιάρθρωση. Τα σχέδια για τις επερχόμενες απολύσεις ξεκίνησαν πριν αναλάβει ο Ντ’Αμάρο, ανέφεραν πηγές της journal.

Η Disney απασχολούσε 231.000 άτομα στο τέλος του οικονομικού έτους 2025, εκ των οποίων περίπου το 80% εργαζόταν στον τομέα των εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών πάρκων και των καταναλωτικών προϊόντων. Οι περισσότερες απολύσεις έχουν συμβεί στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας, ESPN και εταιρικών δραστηριοτήτων, ενώ τα θεματικά πάρκα και η εταιρεία κρουαζιέρας αυξάνονται.

H Disney δεν είναι η μόνη που απολύει

Οι απολύσεις αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κλάδο της ψυχαγωγίας τα τελευταία χρόνια. Η Sony Pictures, η Paramount και η Warner Bros. Discovery έχουν επίσης μειώσει το προσωπικό τους. Αναμένονται περισσότερες απολύσεις εάν και όταν η Paramount ολοκληρώσει την εξαγορά της Warner.

Η Disney ενοποιεί παλιές, απομονωμένες δραστηριότητες για να μειώσει το κόστος και να συντονίσει τις προσπάθειές της σε όλα τα τμήματα, ιδίως στο διαδίκτυο. Η εταιρεία συνδύασε το μάρκετινγκ για ψυχαγωγία, εμπειρίες και αθλήματα υπό έναν μόνο επικεφαλής μάρκετινγκ, τον Άσαντ Αγιάζ, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο. Το σχέδιο του Αγιάζ να ενώσει την ομάδα μάρκετινγκ και να μειώσει τα έξοδα έχει την κωδική ονομασία Project Imagine, σύμφωνα με την WSJ.

Η Disney συνδυάζει επίσης το προσωπικό των υπηρεσιών streaming Disney+ και Hulu, καθώς προχωρά στη συγχώνευση και των δύο εμπορικών σημάτων σε μία εφαρμογή.

Η εταιρεία συνεργάζεται με συμβούλους από την Bain & Co. για να σχεδιάσει τη στρατηγική της μείωσης του κόστους.

Ο Ντ’Αμάρο δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την αναμόρφωση της Disney από τότε που ανέλαβε τον περασμένο μήνα. Πηγές δήλωσαν στην WSJ ότι μία από τις προτεραιότητές του είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία διαφορετικών τμημάτων. Οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι οι απολύσεις θα ήταν μέρος αυτής της εξίσωσης.

Οι προσπάθειες του Ντ’Αμάρο θα μετρηθούν τελικά από το αν μπορεί να ενισχύσει τη στάσιμη μετοχή της εταιρείας, η οποία έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το υψηλό του 2021 και επί του παρόντος διαπραγματεύεται περίπου στην ίδια τιμή που διαπραγματευόταν πριν από μια δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

O ανώτατος ηγέτης της Τεχεράνης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απευθύνθηκε με μήνυμά του στον λαό του Ιράν για τις 40 ημέρες από την δολοφονία του πατέρα του και τον σοβαρό τραυματισμό του

Ένας χρήστης ναρκωτικών δικάστηκε για την κλοπή τσάντας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και ένα ρολόι ίδιας μάρκας αξίας 2,5 εκατ. ευρώ και τα αντάλλαξε με ναρκωτικά.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο νεοναζί Σβεν Λίμπιχ, πλέον Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις γερμανικές αρχές και να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Η Βηθλεέμ, αιώνιο σύμβολο πίστης και κοιτίδα δύο εκ των σπουδαιότερων μορφών της βιβλικής ιστορίας, στέκει ως ένας ζωντανός τόπος όπου η αρχαιότητα συναντά την περίπλοκη σύγχρονη γεωπολιτική.

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, διαμηνύοντας πως «τα χέρια μας θα παραμείνουν στη σκανδάλη»

Όταν ένα μπλοκ δημοκρατικών κρατών αδυνατεί να καταδικάσει ανοιχτά μια εγκληματική πρόθεση αρχηγού κράτους και το κάνει ένας διάσημος ηθοποιός, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας σε νέους, έστω και έτσι ίσως υπάρχει ελπίδα.

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία κατά της ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

LIVE: Φράιμπουργκ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

