Νέο «ψαλίδι» στη Disney με έως 1.000 απολύσεις

Σε μια περίοδο όπου το Χόλιγουντ μοιάζει να μετρά περισσότερο τα κόστη του παρά τις επιτυχίες του, η Disney ετοιμάζεται για ακόμη ένα κύμα βαθιών περικοπών. Έως και 1.000 θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες μεγάλες κινήσεις της νέας διοικητικής εποχής υπό τον Josh D’Amaro.

Πολλές από τις περικοπές θα αφορούν το πρόσφατα ενοποιημένο τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Όπως πολλά στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσπαθεί να προσαρμοστεί στα μικρότερα κέρδη που αποκομίζει από το streaming σε σύγκριση με αυτά που είχε στην τηλεόραση, καθώς και στο μειωμένο box office και τον έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon.com και το YouTube της Google. Προσπαθεί επίσης να απελευθερώσει χρήματα για να επενδύσει σε ψηφιακές επιχειρήσεις όπου βλέπει δυνατότητες ανάπτυξης.

Έχει απολύσει περισσότερους από 8.000 ανθρώπους από τότε που ο προκάτοχος του Ντ’Αμάρο, Μπομπ Άιγκερ, επέστρεψε ως Διευθύνων Σύμβουλος το 2022 και ξεκίνησε μια σημαντική αναδιάρθρωση. Τα σχέδια για τις επερχόμενες απολύσεις ξεκίνησαν πριν αναλάβει ο Ντ’Αμάρο, ανέφεραν πηγές της journal.

Η Disney απασχολούσε 231.000 άτομα στο τέλος του οικονομικού έτους 2025, εκ των οποίων περίπου το 80% εργαζόταν στον τομέα των εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών πάρκων και των καταναλωτικών προϊόντων. Οι περισσότερες απολύσεις έχουν συμβεί στις δραστηριότητες ψυχαγωγίας, ESPN και εταιρικών δραστηριοτήτων, ενώ τα θεματικά πάρκα και η εταιρεία κρουαζιέρας αυξάνονται.

H Disney δεν είναι η μόνη που απολύει

Οι απολύσεις αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα σε ολόκληρο τον κλάδο της ψυχαγωγίας τα τελευταία χρόνια. Η Sony Pictures, η Paramount και η Warner Bros. Discovery έχουν επίσης μειώσει το προσωπικό τους. Αναμένονται περισσότερες απολύσεις εάν και όταν η Paramount ολοκληρώσει την εξαγορά της Warner.

Η Disney ενοποιεί παλιές, απομονωμένες δραστηριότητες για να μειώσει το κόστος και να συντονίσει τις προσπάθειές της σε όλα τα τμήματα, ιδίως στο διαδίκτυο. Η εταιρεία συνδύασε το μάρκετινγκ για ψυχαγωγία, εμπειρίες και αθλήματα υπό έναν μόνο επικεφαλής μάρκετινγκ, τον Άσαντ Αγιάζ, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο. Το σχέδιο του Αγιάζ να ενώσει την ομάδα μάρκετινγκ και να μειώσει τα έξοδα έχει την κωδική ονομασία Project Imagine, σύμφωνα με την WSJ.

Η Disney συνδυάζει επίσης το προσωπικό των υπηρεσιών streaming Disney+ και Hulu, καθώς προχωρά στη συγχώνευση και των δύο εμπορικών σημάτων σε μία εφαρμογή.

Η εταιρεία συνεργάζεται με συμβούλους από την Bain & Co. για να σχεδιάσει τη στρατηγική της μείωσης του κόστους.

Ο Ντ’Αμάρο δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την αναμόρφωση της Disney από τότε που ανέλαβε τον περασμένο μήνα. Πηγές δήλωσαν στην WSJ ότι μία από τις προτεραιότητές του είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία διαφορετικών τμημάτων. Οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι οι απολύσεις θα ήταν μέρος αυτής της εξίσωσης.

Οι προσπάθειες του Ντ’Αμάρο θα μετρηθούν τελικά από το αν μπορεί να ενισχύσει τη στάσιμη μετοχή της εταιρείας, η οποία έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το υψηλό του 2021 και επί του παρόντος διαπραγματεύεται περίπου στην ίδια τιμή που διαπραγματευόταν πριν από μια δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ