Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Σούπερ ημιτελικός στο Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν με το… βλέμμα στη Βουδαπέστη
Champions League 28 Απριλίου 2026, 11:20

Σούπερ ημιτελικός στο Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν με το… βλέμμα στη Βουδαπέστη

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Μπάγερν Μονάχου στο Παρίσι, στον πρώτο ημιτελικό του Champions League σε έναν πρόωρο τελικό.

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ Ντε Πρενς» στον πρώτο ημιτελικό (22:00, Cosmote Sport 1 HD) του Champions League, με τις δύο υπερομάδες να στοχεύουν στο προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Βαυαρία σε μια βδομάδα.

Οι δύο σπουδαίοι σύλλογοι θέλουν να βρεθούν στον τελικό της Βουδαπέστης με την Παρί να ψάχνει τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και να θέλει να γράψει ιστορία στη διοργάνωση, ενώ την Μπάγερν του Βινσέντ Κομπανί, να θέλει να διεκδικήσει ένα θρυλικό τρεμπλ με το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, που είναι στον τελικό και το Champions League.

Η Παρί έχει μετρήσει τέσσερις διαδοχικές νίκες το τελευταίο διάστημα στο Champions League και μάλιστα έχει πετύχει 12 τέρματα στα νοκ-άουτ απέναντι σε Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Από την άλλη, η Μπάγερν Μονάχου σπάει όλα τα κοντέρ, έχει ήδη πανηγυρίσει το φετινό πρωτάθλημα στη Γερμανία και θέλει, για πρώτη φορά από το 2020 και την εποχή του Covid, να κατακτήσει ξανά την Ευρώπη.

Διαθέσιμοι θα είναι οι Ντουέ και Μέντες για τους γηπεδούχους, αμφίβολος είναι ο Βιτίνια, επιστρέφει ο Φαμπιάν Ρουίθ. Με Ουπαμεκανό και Κίμιχ η Μπάγερν, εκτός οι Γκνάμπρι και Ούλριχ, έχει πιθανότητες ο Καρλ.

Οι πιθανές 11άδες στον πρώτο ημιτελικό του Champions League:

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Ζαΐρ Εμερί, Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας, Κέιν

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Κόσμος
Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: «Χορταστικό» ημίχρονο με πέντε γκολ (vids)

Ένα από τα πιο «χορταστικά» ημίχρονα που έχουμε δει φέτος έλαβε χώρα στο Μόναχο, καθώς Μπάγερν και Ρεάλ σημείωσαν πέντε γκολ σε 45 λεπτά (2-3) στον επαναληπτικό για τους «8» του Champions League.

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 15.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 15.04.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα

Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Άκης Στρατόπουλος
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
