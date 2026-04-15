Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον τραυματισμό του Ουγκό Εκιτικέ στο ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν από την «L’Equipe». Το κορυφαίο γαλλικό Μέσο ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο διεθνής 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί πόδι.

Άπαντες στους «κόκκινους» αντιλήφθηκαν ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το πρόβλημα, όταν ο Γάλλος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετά τις σχετικά εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, επιβεβαιώθηκαν οι χειρότερες προβλέψεις. Ο Εκιτικέ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννιά μήνες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει όχι μόνο το Μουντιάλ αλλά και μεγάλο μέρος της επόμενης σεζόν με τη Λίβερπουλ…

Το σχετικό δημοσίευμα για τον Εκιτικέ

BREAKING: Hugo Ekitike has ruptured his right Achilles tendon; he is set for a 9-month spell on the sidelines. [@lequipe via @GFFN] pic.twitter.com/YeElvQgn43 — Anfield Sector (@AnfieldSector) April 15, 2026

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, είχε δώσει ήδη μια ανησυχητική ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του 23χρονου μεσοεπιθετικού. «Νομίζω ότι όλοι μπορέσαμε να δούμε ότι δεν φαινόταν καλά και δεν φαινόταν καλά», είπε ο Ολλανδός τεχνικός των «Reds» Άρνε Σλοτ και πρόσθεσε: «Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αλλά όλοι μπορέσαμε να δούμε ότι δεν φαινόταν καλά».