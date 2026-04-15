Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκιουλέρ το 0-1 για τη «βασίλισσα», ισοφάρισε σε 1-1 ο Πάβλοβιτς (vids)
Ο Γκιουλέρ επωφελήθηκε από το «δώρο» του Νόιερ και άνοιξε το σκορ (1-0) για τη Ρεάλ στα 34 δευτερόλεπτα, όμως ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από κόρνερ του Κίμιχ έκανε το 1-1 στο 6′.
Τρομερό ξεκίνημα στο επαναληπτικό για τους «8» του Champions League στο Μόναχο, με δύο γκολ στα πρώτα έξι λεπτά της αναμέτρησης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προηγείται με τη… σέντρα και τη Μπάγερν να ισοφαρίζει,
Μόλις στα 34 δευτερόλεπτα ο Γκιουλέρ έκανε το 1-0 για τη Ρεάλ εκμεταλλευόμενος το μεγάλο λάθος του Νόιερ και ισοφάρισε το συνολικό σκορ.
Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ καθώς στο 6′ ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά από κόρνερ του Κίμιχ έγραψε το 1-1.
Δείτε το 0-1 της Ρεάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις