Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε ανακουφισμένος για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, μετά την πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση το γεγονός ότι ο Πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».