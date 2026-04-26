H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 15:00

Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Spotlight

Χαρτί υγείας και σαπούνι, αυτά ήταν που ζητούσαν –και δίκαια- κρατούμενοι των φυλακών υψίστης ασφαλείας Ταουμπατέ στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, μόνο ένας τολμηρός σεναριογράφος θα περίμενε πως 40 χρόνια μετά, εκείνοι οι αιτούντες ανθρώπινης υγιεινής και ασφάλειας στις άθλιες φυλακές, θα δημιουργούσαν μια «κυβέρνηση εγκλήματος» με πλοκάμια σε όλο το πλανήτη.

Πως συνέβη κάτι τέτοιο όμως;

Οι συνθήκες που επικρατούσαν –και επικρατούν- στις φυλακές Ταουμπατέ είχαν αναγκάσει τον Αύγουστο του 1993 οκτώ κρατουμένους να ορκιστούν ότι θα προστατεύουνσχηματίσουν ένα σύμφωνο πίστης, ορκιζόμενοι να προστατεύουν ο ένας τον άλλον από τους φύλακες. Η οργή έβραζε στην Ταουμπατέ αφού 111 κρατούμενοι είχαν σκοτωθεί λίγους μήνες νωρίτερα όταν η αστυνομία κατέστειλε εξέγερση σε άλλη κοντινή φυλακή.

Έκτοτε όμως, η Wall Street Journal σημειώνει ότι ακολούθησε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη πολιτικής στην ιστορία της επιβολής του νόμου στη Λατινική Αμερική, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εγκληματικού στρατού που αριθμεί σήμερα 40.000 μέλη: τη διαβόητη «Primeiro Comando da Capital» (PCC).

Ειδικότερα, τότε οι αρχές θορυβημένες από την αυξανόμενη αδελφότητα των φυλακών, αυστηροποίησαν τους ελέγχους και μετέφεραν κρατουμένους σε άλλες πολιτείες. Αυτό επιτάχυνε την εθνική επέκταση της PCC και σκλήρυνε την αποφασιστικότητά της.

«Ειρήνη, δικαιοσύνη και ελευθερία» έγινε το σύνθημά της, καθώς παρουσίαζε τον εαυτό της ως παράλληλη εξουσία απέναντι σε ένα κράτος του οποίου οι καταχρήσεις τη βοηθούν να στρατολογεί νέα μέλη.

Τις επόμενες τρεις δεκαετίες, οι κρατούμενοι που μεταφέρθηκαν δημιούργησαν νέα κύτταρα της PCC σε φυλακές σε όλη τη χώρα και ενίσχυσαν τον έλεγχό τους πίσω από τα κάγκελα, τόσο στην Παραγουάη όσο και στη Βραζιλία, όπου χιλιάδες ενεργά μέλη παραμένουν φυλακισμένα. Η PCC κατανέμει κελιά, διανέμει λαθραία προϊόντα και παράγει ακόμη και δικό της ρούμι φυλακής, το «Crazy Maria».

Το πρόβλημα είναι ότι οι γεμάτες και υποστελεχωμένες φυλακές φυλακές της Βραζιλίας δυσκολεύονται να επιβάλουν ακόμη και βασικούς κανόνες, όπως η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας στους ηγέτες της συμμορίας να συνεχίζουν να διευθύνουν εγκληματικές επιχειρήσεις από τα κελιά τους.

Ο φυλακισμένος πλην λειτουργικότατος αρχηγός

Σήμερα, η PCC λειτουργεί περισσότερο σαν αγορά ή ρυθμιστική αρχή παρά σαν παραδοσιακή οργάνωση, αποφεύγοντας ιεραρχική δομή όπως άλλες συμμορίες κοκαΐνης. «Έγινε η κυβέρνηση του παράνομου κόσμου», είπε στη WSJ ο ειδικός Μπρούνο Μάνσο.

Κανένα μέλος δεν είναι υπεράνω των κανόνων σε μια συμμορία που ζει με βάση τη σημασία της «ισότητας» και της «ένωσης», αλλά ο καθένας μπορεί να ευημερήσει αρκεί να παραμένει πιστός.

Χωρίς την κάθετη ιεραρχία άλλων οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών, η PCC είναι δυσκολότερο να αποκεφαλιστεί. Ακόμα και ο ισόβιος ηγέτης της Μάρκος Γουίλιανς Ερμπάς Καμάτσο, γνωστός ως Μαρκόλα, ευημερεί ενώ είναι φυλακισμένος από το 1999.

Ο Μαρκόλα έχει διατάξει δολοφονίες και συνέβαλε στη διεθνή επέκταση της PCC, ενώ παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά μέσα από τη φυλακή. Ωστόσο, οι ερευνητές λένε ότι πλέον η ομάδα δεν εξαρτάται από κανέναν μεμονωμένο ηγέτη.

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη κατοίκων

Η κοκαΐνη παραμένει η βασική δραστηριότητα της PCC, υπογραμμίζει η αμερικανική εφημερίδα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επέκταση της συμμορίας έγινε έξω από τις φυλακές, καθώς στόχος της έγινε η εξασφάλιση κοκαΐνης από τους τρεις βασικούς παραγωγούς του κόσμου -Κολομβία, Περού και Βολιβία- σε τιμές χονδρικής.

Συμμορίες ναρκωτικών έχουν δημιουργήσει ποδοσφαιρική ομάδα για να στρατολογούν νέους άνδρες.

Χωρίς αστυνομική παρουσία, οι διακινητές λειτουργούν παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης σε χωριά, τιμωρώντας μικροκλέφτες και απονέμοντας βίαιη δικαιοσύνη όπως οι ίδιοι κρίνουν, λένε οι κάτοικοι.

«Παλιά έκαναν πράγματα κρυφά, τώρα δεν φοβούνται κανέναν», είπε εργαζόμενος σε πρόχειρο εστιατόριο του χωριού. Τη νύχτα, οι κάτοικοι ακούνε μερικές φορές τις κραυγές όσων βασανίζονται από μέλη της συμμορίας, είπε.

Δεν είναι φιγουρατζήδες

Σε αντίθεση με τους ναρκοβαρόνους του Μεξικού, τις βαριά οπλισμένες κολομβιανές πολιτοφυλακές κοκαΐνης ή τους επιδεικτικούς βαρόνους ναρκωτικών, τα μέλη της PCC κρατούν χαμηλό, επαγγελματικό προφίλ, επιδιώκοντας πλούτο και όχι φήμη — και αποφεύγοντας τη βία που προσελκύει την αστυνομία και τα τηλεοπτικά συνεργεία. Τα νέα μέλη εντάσσονται βάσει αυστηρού εσωτερικού κώδικα συμπεριφοράς, ενώ οι τελετές ορκωμοσίας γίνονται μερικές φορές μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υιοθετώντας θρησκευτικές περσόνες — παριστάνοντας τους ιεροκήρυκες — στελέχη της PCC έχουν μεταβεί σε απομακρυσμένες περιοχές της Βραζιλίας για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κατοίκων και να στρατολογήσουν νέα μέλη, εξασφαλίζοντας παράλληλα διαδρομές προς γειτονικές χώρες παραγωγής κοκαΐνης.

Πολλοί ευαγγελικοί πιστοί στη χώρα ασπάζονται το λεγόμενο «ευαγγέλιο της ευημερίας» — την πεποίθηση ότι ο πλούτος αποτελεί ένδειξη θεϊκής εύνοιας

Οι κρατούμενοι στρατολογούνται με αντάλλαγμα νομική βοήθεια από τον στρατό δικηγόρων της οργάνωσης, γνωστό ως «ταξιαρχία της γραβάτας». Όσα μέλη παραβιάζουν τους κανόνες τιμωρούνται μέσω εσωτερικών δικών μέσα στη φυλακή, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε βασανιστήρια ή εκτέλεση, λένε οι αρχές.

Στρατολογεί αντάρτες

Για να ενισχύσει τις δυνάμεις της, η συμμορία στρατολόγησε αντάρτες που δεν συμμετείχαν στην ειρηνευτική συμφωνία του 2016 στην Κολομβία, αποκτώντας έμπειρους μαχητές, κατασκευαστές βομβών και πρόσβαση σε στρατιωτικού τύπου όπλα.

Στελέχη της PCC πολέμησαν για τον έλεγχο του Αμαζονίου, με τη βοήθεια διεφθαρμένων τοπικών αξιωματούχων και φτάνοντας στο σημείο να παριστάνουν ευαγγελικούς πάστορες που διαδίδουν τον λόγο του Θεού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συμμορία μετακινεί αρκετούς τόνους κάθε μήνα μέσω του Αμαζονίου, με πολλές μικρές πόλεις και κωμοπόλεις του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο να βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχό της.

Ευρώπη, η καλύτερη αγορά για τη συμμορία PCC

Η καλύτερη αγορά για τη συμμορία είναι η Ευρώπη, όπου σπρώχνει εκατοντάδες τόνους κοκαϊνης.

Φορτηγά, ποταμόπλοια, μικρά αεροσκάφη και ελικόπτερα μεταφέρουν την κοκαΐνη μέσα από την πυκνή ζούγκλα προς τις ακτές του Ατλαντικού, όπου φορτώνεται λαθραία σε πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ενδιάμεσους σταθμούς στη Δυτική Αφρική καθ’ οδόν προς τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης.

Η Αμβέρσα, το Ρότερνταμ και το Αμβούργο συγκαταλέγονται στους βασικούς προορισμούς, όπου η βία έχει ξεχυθεί στους δρόμους καθώς οι τοπικοί συνεργάτες της PCC και άλλοι παλεύουν να μοιράσουν το εμπόριο κοκαΐνης. Επιθέσεις με χειροβομβίδες, πυροβολισμοί, δολοφονίες, βασανιστήρια και απαγωγές έχουν καταγραφεί από την αστυνομία των λιμανιών.

Πλέον, οι αξιωματούχοι που επικαλείται η Wall Street Journal, δεν μιλούν πλέον για εξάλειψη της PCC αλλά για διαχείριση μιας δύσκολης συνύπαρξης με το κράτος — γεγονός που συχνά αφήνει τους ερευνητές απογοητευμένους ή άφωνους από τις διασυνδέσεις μεταξύ γκάνγκστερ και κρατικού μηχανισμού. Η PCC είναι το οργανωμένο έγκλημα στην πιο οργανωμένη του μορφή, λένε οι εισαγγελείς, που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα

Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Κόσμος
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»
Κόσμος 26.04.26 Upd: 11:54

Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί στη δεξίωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον δεν έχουν σχέση με τον πόλεμο, προσθέτοντας ότι δε θα το αποτρέψουν από το νικήσει το Ιράν - O επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, που είχε αναχωρήσει για το Ομάν, θα επιστρέψει σήμερα στο Ισλαμαμπάντ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Κίνηση υπεροχής 26.04.26

ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Το Σαχέλ σε αποσταθεροποίηση 26.04.26

Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Ελλάδα 26.04.26

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας

Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Σύνταξη
Φιλοπάππου: Δύο άνδρες δέχτηκαν χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Κυριακή πρωί 26.04.26 Upd: 14:00

Δύο άνδρες δέχτηκαν επίθεση με μεταλλικό αντικείμενο στου Φιλοπάππου - Αναζητείται ο δράστης

Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου - Δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν

Σύνταξη
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Normal 26.04.26

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Υποκλοπές 26.04.26

Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator - 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης

Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Σύνταξη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

