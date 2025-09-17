Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε να πατάξει το εμπόριο φαιντανύλης, κάνοντας ακόμα και στρατιωτική χρήση, φαίνεται να «γύρισε» την πλάτη σε έναν παραδοσιακό εχθρό: Την κοκαΐνη.

Το κενό εκμεταλλεύτηκε ο ισχυρότερος πλέον διακινητής ναρκωτικών στον κόσμο, ο Νεμέσιο «Μέντσο» Οσεγουέρα.

Ο 59χρονος Οσεγουέρα βασιλεύει ως ο νέος «βασιλιάς» των ναρκωτικών στο Μεξικό, σύμφωνα τη Wall Street Journal βοηθούμενος από την αναζωπύρωση της αμερικανικής αγάπης για την κοκαΐνη και τον κλιμακούμενο πόλεμο της κυβέρνησης Τραμπ κατά της φαιντανύλης.

Από ένα αυστηρά φρουρούμενο ορεινό κρησφύγετο στην καρδιά της Σιέρα Μάδρε, ο βαρώνος διοικεί την τεράστια αυτοκρατορία του, Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, την οποία έφτιαξε σταδιακά και μεθοδικά.

«Ο Οσεγουέρα πέρασε δεκαετίες χτίζοντας το σε έναν διακρατικό εγκληματικό οργανισμό αρκετά σκληρό ώστε να επιβάλει μια νέα τάξη στο μεξικανικό υπόκοσμο, εκτοπίζοντας το καρτέλ της Σιναλόα -διασπασμένο από εμπόλεμες φατρίες- ως τον μεγαλύτερο διακινητή ναρκωτικών στον κόσμο.

Οι Σιναλοανός, οι κορυφαίοι διακινητές φαιντανύλης στο Μεξικό, βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποσχέθηκε να εξαλείψει το συνθετικό οπιοειδές.

Ωστόστό, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, η καταστολή άφησε ελεύθερο πεδίο στο Χαλίσκο και το προσοδοφόρο εμπόριο κοκαΐνης του, ανεβάζοντας τον Οσεγουέρα στο Νο 1.

«Ο “Μέντσο” είναι ο ισχυρότερος διακινητής ναρκωτικών που δρα στον κόσμο», είπε ο Ντέρεκ Μαλτς, ο οποίος υπηρέτησε φέτος ως υπηρεσιακός επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). «Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια στροφή προς πολύ περισσότερη διανομή κοκαΐνης στην Αμερική».

Πιο καθαρή παρά ποτέ

Η κοκαΐνη που πωλείται στις ΗΠΑ είναι φθηνότερη και τόσο καθαρή όσο ποτέ για τους λιανικούς αγοραστές. Η κατανάλωση στις δυτικές πολιτείες έχει αυξηθεί κατά 154% από το 2019 και κατά 19% στην Ανατολή την ίδια περίοδο, σύμφωνα με την εταιρεία ελέγχου ναρκωτικών Millennium Health. Αντίθετα, η χρήση φαιντανύλης στις ΗΠΑ άρχισε να μειώνεται στα μέσα του 2023 και έκτοτε βρίσκεται σε πτώση, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Για νέους χρήστες, η κοκαΐνη δεν φέρει το στίγμα του εθισμού στη φαιντανύλη. Οι εθισμένοι της μεσαίας τάξης και το τραγικό θέαμα των άστεγων χρηστών «κρακ» τη δεκαετία του 1990 βοήθησαν να μπει φρένο στην τελευταία επιδημία κοκαΐνης στην Αμερική.

Ο Οσεγουέρα, που μεγάλωσε φτωχός πουλώντας αβοκάντο, βγάζει μια περιουσία από τους αγοραστές κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Το καρτέλ του μεταφέρει τον εθιστικό «σκόνη» κατά τόνους από την Κολομβία στον Ισημερινό και μετά προς βορρά, στις ακτές του Ειρηνικού του Μεξικού, με ταχύπλοα και τα αποκαλούμενα «ναρκο-υποβρύχια».

Αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ανατίναξαν πρόσφατα δύο ταχύπλοα—συμπεριλαμβανομένου ενός αυτή την εβδομάδα—που, όπως ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ, μετέφεραν κοκαΐνη και φαιντανύλη από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ. Η φαιντανύλη παράγεται κυρίως στο Μεξικό και η περισσότερη κοκαΐνη μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού. Όλοι όσοι επέβαιναν στα δύο σκάφη σκοτώθηκαν.

Ο πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει με στρατιωτική δράση εναντίον των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Επικηρυγμένος για 15 εκατ. ευρώ

Οι ΗΠΑ προσφέρουν αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για τον Οσεγουέρα, αλλά, σύμφωνα με τις αρχές, σπάνια εγκαταλείπει το ορεινό του συγκρότημα. Ελάχιστες φωτογραφίες του κυκλοφορούν. Η ομάδα ανδρών που τον προστατεύει, γνωστή ως «Ειδική Δύναμη της Ανώτατης Διοίκησης», φέρει εκτοξευτές ρουκετών RPG-7 με θερμική καθοδήγηση, εκτοξευόμενους από τον ώμο, ικανούς να διαπεράσουν άρμα μάχης, όπως λένε άτομα που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις του καρτέλ.

Οι επισκέπτες στο οχυρό του βαρόνου των ναρκωτικών φοράνε κουκούλες προτού ξεκινήσουν την εξάωρη διαδρομή με αυτοκίνητο μέσα από περιοχή σπαρμένη με νάρκες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το αμερικανικό δημοσίευμα. Τις τοποθεσίες των εκρηκτικών τις γνωρίζουν μόνο μέλη του στενού κύκλου του Οσεγουέρα.

Η τύχη στον Οσεγουέρα χαμογέλασε όταν οι ΗΠΑ πίεσαν το Μεξικό να καταστείλει το καρτέλ της Σιναλόα, εκεί όπου ο ίδιος ξεκίνησε το εμπόριο. Οι Σιναλοανός πρωτοστάτησαν στην παραγωγή και διακίνηση φαιντανύλης—μια τομή για τον κλάδο που εκτίναξε τα έσοδα των καρτέλ και αύξησε τους θανατηφόρους υπερδοσολογίες στις ΗΠΑ.

Άλλο ένα δώρο από Τραμπ

Ο Οσεγουέρα είχε κι άλλο ένα δώρο από την κυβέρνηση Τραμπ, προσθέτει η Wall Street Journal. Η εκστρατεία του προέδρου για την απέλαση μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ έχει αποσπάσει ομοσπονδιακούς πράκτορες από τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών.

Στην Αριζόνα, δύο σημεία ελέγχου της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας κατά μήκος ενός βασικού διαδρόμου λαθρεμπορίου φαιντανύλης από το Μεξικό έχουν μείνει χωρίς προσωπικό. Οι αξιωματικοί που ήταν τοποθετημένοι εκεί στάλθηκαν για να διεκπεραιώνουν κρατούμενους μετανάστες.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης είπε ότι τα σύνορα των ΗΠΑ είναι πιο ασφαλή από ποτέ.