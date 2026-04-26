Παναθηναϊκός: Ενοχλήσεις ο Οσμάν
Απρόοπτο με τον Τσέντι Οσμάν στον Παναθηναϊκό, με τον Τούρκο φόργουορντ να κάνει ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων.
Την προετοιμασία του για την έναρξη των playoffs της Euroleague με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη (28/04) και Πέμπτη (30/04) ξεκίνησε την Κυριακή ο Παναθηναϊκός, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει ένα απρόοπτο, με τον Τσέντι Οσμάν.
Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και τρέχει για να είναι έτοιμος ενόψει της πρώτης αναμέτρησης στην Ισπανία.
Υπενθυμίζεται ότι οι «πράσινοι» αναχωρούν τη Δευτέρα (27/4) για τη Βαλένθια, αφού προπονηθούν πρώτα στην Αθήνα το πρωί.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην προπόνηση της Κυριακής (26/4) βρέθηκε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να υποστηρίξει ηθικά την ομάδα και να δείξει πως την πιστεύει ενόψει της σειράς των playoffs με αντίπαλο την ομάδα του Μαρτίνεθ.
