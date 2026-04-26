«Αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει τη Βαλένθια, θα υπάρξουν αλλαγές…»

Ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν έχει μπροστά του ένα τελευταίο εμπόδιο, ώστε να βρεθεί στο Final Four της Euroleague και να διεκδικήσει το όγδοο τρόπαιο της ιστορίας του.

Ωστόσο, η «μονομαχία» με την Βαλένθια στα playoffs είναι κομβική τόσο για τη συνέχεια τη φετινή, όσο και για το μέλλον του Τούρκου προπονητή ενόψει της νέας σεζόν, παρόλο που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ντονάτας Ουρμπόνας μέσω του Urbonus podcast του BasketNews, «αν ο Παναθηναϊκός δεν προκριθεί κόντρα στη Βαλένθια, νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή», αναφερόμενος στην τεχνική ηγεσία των Πράσινων.

Παράλληλα, ο Λιθουανός δημοσιογράφος ανέφερε πως ακόμη και αν «φτάσει» μακριά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν κατακτήσει την Euroleague, μπορεί να υπάρξει αλλαγή και ο Αταμάν να μην συνεχίσει στον «πράσινο» πάγκο. «Είναι προφανές. Ακόμα και αν δεν κερδίσουν τον τίτλο της EuroLeague, μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Αυτό είναι σίγουρο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, όσα ειπώθηκαν για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός και τον Αταμάν: