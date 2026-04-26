Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 86χρονος με άνοια από την Άνω Τούμπα – Συναγερμός για τον εντοπισμό του
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης για την εξαφάνιση ενός 86χρονη από την ανατολική πλευρά της πόλης.
Ειδικότερα, εξαφανίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Απριλίου, ο 86χρονος Δημήτρης Στεφανίδης. Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής, τα ίχνη του χάθηκαν όταν έφυγε για να πάει στη λαϊκή αγορά, κοντά στο σπίτι του και δεν κατάφερε να επιστρέψει.
Κατά τη Γραμμή Ζωής, ο Δημήτρης Στεφανίδης έχει μετωπική φαλάκρα με λευκά μαλλιά., καστανά μάτια, ύψος 1,70μ και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σκούρο μπουφάν, μπλε πουλόβερ, λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι και μαύρα δερμάτινα παπούτσια τύπου σκαρπίνια. Ο 86χρονος πάσχει από άνοια.
«Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert»
Η Γραμμή Ζωής, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της Κυριακής, 26 Απριλίου, και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον κοινωνικό συναγερμό Silver Alert, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
«Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065», επισημαίνει η Γραμμή Ζωής.
