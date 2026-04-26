Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Αθλητές που συμμετέχουν σε διαφημίσεις για προωθήσεις αρωμάτων, παπουτσιών ακόμα και τραπεζών είναι συνηθισμένο. Λιγότερο συχνό είναι παίκτες που κλείνουν επικερδείς συμφωνίες με εταιρείες συνδεδεμένες με την στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Μα ακόμα πιο σπάνιο είναι αθλητές να αντιδρούν στον κατήφορο της κοινωνίας τους, με πρόσφατο φωτεινό παράδειγμα την παίκτρια του γυναικείου NBA (WNBA), Νατάσα Κλάουντ.

Ενώ η αθλητική σεζόν του 2026 είναι έτοιμη να αρχίσει, η φοβερή αμυντικός Κλάουντ, γνωστή ως Tasha, με μέσο όρο 10 πόντους και πέντε ασίστ πέρυσι με τη New York Liberty, παραμένει δίχως στέγη.

Δεδομένων των αγωνιστικών της προσόντων και την διάκρισή της για την ηγετική παρουσία εντός και εκτός παρκέ, το USA Today κάνει λόγο για ειλικρινά ακατανόητο το γεγονός ότι δεν προσεγγίσει καμία ομάδα την Κλάουντ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το περιοδικό The Nation, στο σημερινό αθλητικό περιβάλλον των ΗΠΑ, ίσως να μην είναι και τόσο ακατανόητο, υπονοώντας ότι η αθλήτρια έχει αποκλειστεί από τον χώρο λόγω της ευρείας υποστήριξής της στον αγώνα των Παλαιστινίων.

«Η Κλάουντ πάντα φιλοδοξούσε να είναι κάτι περισσότερο από αθλήτρια και να χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία της για κοινωνικό καλό. Έχει μιλήσει για πολλά ζητήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως έχει υποστηρίξει μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Μπροστά στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ, ο λαός της Γάζας είχε λίγους συμμάχους στον αμερικανικό αθλητικό κόσμο σαν την Κλάουντ» σημειώνει το περιοδικό

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2024, η Κλάουντ μιλώντας στην Andscape είπως πως «Συμβαίνει γενοκτονία. Ο κόσμος φοβάται να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη — είναι αυτό που είναι. Είναι γενοκτονία. Είναι εθνοκάθαρση. Είναι σκόπιμο.… Δεν δίνουμε προσοχή».

Συμμετείχε επίσης σε διαδηλώσεις στην Ουάσιγκτον ζητώντας κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της πολιορκίας. Εντάχθηκε επίσης στην διαδικτυακή ομάδα Αθλητές για την Κατάπαυση του Πυρούς (Athletes for a Ceasefire) και είναι αναμφισβήτητα η πιο προβεβλημένη εν ενεργεία αθλήτρια που ήταν πρόθυμη να μιλήσει ανοιχτά και να πάρει αυτή τη θέση.

Τι θα κάνει το γυναικείο NBA;

Πιο πριν είχε ταχθεί εναντίον της αστυνομικής βίας στο πλαίσιο του κινήματος Black Lives Matter κατά της ρατσιστικής αστυνομικής βίας. Μάλιστα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόυντ από την αστυνομία δήλωσε: «Διάλεξα έναν δρόμο πολύ μεγαλύτερο από εμένα και πολύ μεγαλύτερο από το μπάσκετ». Σε μία διαδήλωση κρατούσε πλακάτ που έγραφε: «Αν σιωπάς, δεν έχω καμία σχέση μαζί σου, τελεία».

To The Nation σημειώνει πως ενώ η γενοκτονία μαινόταν στη Γάζα, τα μεγαλύτερα αστέρια της αμερικανικής αθλητικής ομοσπονδίας έκλειναν επικερδείς συμφωνίες με εταιρείες συνδεδεμένες με το ισραηλινό κράτος ασφαλείας. «Μέσα σε αυτό το άνυδρο τοπίο, η Cloud στάθηκε όρθια: όχι μόνο ως προς την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό αλλά και ως προς τα δικαιώματα των αθλητών να μιλούν και να είναι κάτι περισσότερο από ρομπότ που κάνουν προωθήσεις προϊόντων στο Instagram».

Η Κλάουντ πληρώνει το τίμημα επειδή είπε τη γνώμη της; Την αποκλείουν; Θα δούμε αν θα υπογράψει συμβόλαιο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οποιαδήποτε μορφή εξορίας, αποκλεισμού ή μετατροπής της σε παρία δεν θα αλλάξει το πόσο αγαπητή είναι στους φιλάθλους της WNBA και δεν θα αλλάξει ούτε την ίδια την Κλάουντ, καταλήγει το περιοδικό.