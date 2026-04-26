newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 17:00

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Αθλητές που συμμετέχουν σε διαφημίσεις για προωθήσεις αρωμάτων, παπουτσιών ακόμα και τραπεζών είναι συνηθισμένο. Λιγότερο συχνό είναι παίκτες που κλείνουν επικερδείς συμφωνίες με εταιρείες συνδεδεμένες με την στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Μα ακόμα πιο σπάνιο είναι αθλητές να αντιδρούν στον κατήφορο της κοινωνίας τους, με πρόσφατο φωτεινό παράδειγμα την παίκτρια του γυναικείου NBA (WNBA), Νατάσα Κλάουντ.

Ενώ η αθλητική σεζόν του 2026 είναι έτοιμη να αρχίσει, η φοβερή αμυντικός Κλάουντ, γνωστή ως Tasha, με μέσο όρο 10 πόντους και πέντε ασίστ πέρυσι με τη New York Liberty, παραμένει δίχως στέγη.

Δεδομένων των αγωνιστικών της προσόντων και την διάκρισή της για την ηγετική παρουσία εντός και εκτός παρκέ, το USA Today κάνει λόγο για ειλικρινά ακατανόητο το γεγονός ότι δεν προσεγγίσει καμία ομάδα την Κλάουντ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το περιοδικό The Nation, στο σημερινό αθλητικό περιβάλλον των ΗΠΑ, ίσως να μην είναι και τόσο ακατανόητο, υπονοώντας ότι η αθλήτρια έχει αποκλειστεί από τον χώρο λόγω της ευρείας υποστήριξής της στον αγώνα των Παλαιστινίων.

«Η Κλάουντ πάντα φιλοδοξούσε να είναι κάτι περισσότερο από αθλήτρια και να χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία της για κοινωνικό καλό. Έχει μιλήσει για πολλά ζητήματα, αλλά τα τελευταία χρόνια κυρίως έχει υποστηρίξει μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Μπροστά στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ, ο λαός της Γάζας είχε λίγους συμμάχους στον αμερικανικό αθλητικό κόσμο σαν την Κλάουντ» σημειώνει το περιοδικό

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2024, η Κλάουντ μιλώντας στην Andscape είπως πως «Συμβαίνει γενοκτονία. Ο κόσμος φοβάται να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη — είναι αυτό που είναι. Είναι γενοκτονία. Είναι εθνοκάθαρση. Είναι σκόπιμο.… Δεν δίνουμε προσοχή».

Συμμετείχε επίσης σε διαδηλώσεις στην Ουάσιγκτον ζητώντας κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της πολιορκίας. Εντάχθηκε επίσης στην διαδικτυακή ομάδα Αθλητές για την Κατάπαυση του Πυρούς (Athletes for a Ceasefire) και είναι αναμφισβήτητα η πιο προβεβλημένη εν ενεργεία αθλήτρια που ήταν πρόθυμη να μιλήσει ανοιχτά και να πάρει αυτή τη θέση.

Τι θα κάνει το γυναικείο NBA;

Πιο πριν είχε ταχθεί εναντίον της αστυνομικής βίας στο πλαίσιο του κινήματος Black Lives Matter κατά της ρατσιστικής αστυνομικής βίας. Μάλιστα μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόυντ από την αστυνομία δήλωσε: «Διάλεξα έναν δρόμο πολύ μεγαλύτερο από εμένα και πολύ μεγαλύτερο από το μπάσκετ». Σε μία διαδήλωση κρατούσε πλακάτ που έγραφε: «Αν σιωπάς, δεν έχω καμία σχέση μαζί σου, τελεία».

To The Nation σημειώνει πως ενώ η γενοκτονία μαινόταν στη Γάζα, τα μεγαλύτερα αστέρια της αμερικανικής αθλητικής ομοσπονδίας έκλειναν επικερδείς συμφωνίες με εταιρείες συνδεδεμένες με το ισραηλινό κράτος ασφαλείας. «Μέσα σε αυτό το άνυδρο τοπίο, η Cloud στάθηκε όρθια: όχι μόνο ως προς την αλληλεγγύη της προς τον παλαιστινιακό λαό αλλά και ως προς τα δικαιώματα των αθλητών να μιλούν και να είναι κάτι περισσότερο από ρομπότ που κάνουν προωθήσεις προϊόντων στο Instagram».

Η Κλάουντ πληρώνει το τίμημα επειδή είπε τη γνώμη της; Την αποκλείουν; Θα δούμε αν θα υπογράψει συμβόλαιο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ένα πράγμα είναι βέβαιο: οποιαδήποτε μορφή εξορίας, αποκλεισμού ή μετατροπής της σε παρία δεν θα αλλάξει το πόσο αγαπητή είναι στους φιλάθλους της WNBA και δεν θα αλλάξει ούτε την ίδια την Κλάουντ, καταλήγει το περιοδικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο – Τεχεράνη: «Δεν θα επανέλθει το Ορμούζ στην πρότερη κατάσταση»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα κατασχεμένα από το Ιράν πλοία – Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο
Επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ καταστρέφει την εκεχειρία στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Νεκτάριος Δαργάκης - Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ: Δισεκατομμύρια για «ασπίδα πυραύλων» – Μαζική ενίσχυση της ναυτικής άμυνας
Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την αγορά εκατοντάδων προηγμένων πυραύλων SM-6 και SM-3, επενδύοντας πάνω από 4 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την αντιπυραυλική της ικανότητα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Γεώργιος Μαζιάς
Μάλι: Συντονισμένη επίθεση ενόπλων στο Μπαμακό
Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα από τζιχαντιστές και Τουαρέγκ, διεθνής συναγερμός και νεκροί στη Μπουρκίνα Φάσο αποκαλύπτουν το εύρος της κρίσης στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Σύνταξη
H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies