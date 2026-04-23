Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στοχοποίησε ομάδα αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας χθες Τετάρτη το βράδυ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θυλάκου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

📹🔴A new tragedy… The moment a number of martyrs arrived after the occupation aircraft bombed a group of people in the courtyard of Al-Qassam Mosque in the Beit Lahia project, north of the #Gaza Strip.@qudsn #Palestine https://t.co/xfRDOKRMef pic.twitter.com/F5YVkNp4sh — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 22, 2026

«Πέντε Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα το οποίο είχε στόχο ομάδα πολιτών κοντά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Κάσαμ στην Μπέιτ Λάχια», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας, μέρος του κρατικού μηχανισμού της Χαμάς.

«Τα πτώματά τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίφα της Γάζας», διευκρίνισε η ίδια πηγή, χωρίς να διευκρινίσει τις ηλικίες των παιδιών. Η διοίκηση του Σίφα επιβεβαίωσε πως παραλήφθηκαν τα πτώματα.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

İsrail ordusu, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3’ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. pic.twitter.com/rIGZiNM7jU — Jargon (@ajansJargon) April 22, 2026

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 10η Οκτωβρίου 2025, βίαια επεισόδια συνεχίζουν να καταγράφονται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκατοντάδες νεκροί

Ο ισραηλινός στρατός και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της ανακωχής.

مشاهد مؤلمة.. 5 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مجموعة من الأهالي في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/bxj1PC545d — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 22, 2026

Τουλάχιστον 786 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί πέντε απώλειες μελών του έκτοτε.

Πηγή: ΑΠΕ