Τα ρεκόρ του ΟΦΗ στον νικηφόρο τελικό Κυπέλλου
Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson φτάνοντας σε σημαντικά ρεκόρ και ορόσημα...
Ιστορική μέρα η 25η Απριλίου 2026 για τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να κατακτούν το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-2 στην παράταση), 39 χρόνια μετά την πρώτη τους επιτυχία στην διοργάνωση.
Είναι επίσης μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη στους πρωταγωνιστές της ομάδας. Τον αρχιτέκτονα, Χρήστο Κόντη, τους παίκτες και όλο τον οργανισμό που πέτυχαν κάτι μοναδικό. Κάτι, που συνοδεύτηκε από ρεκόρ τα οποία θα βάλει τα ονόματά τους με ανεξίτηλο στυλό στα ιστορικά βιβλία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Όσα πέτυχε ο ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου
Δεν πέτυχαν μόνο τρία σπουδαία γκολ οι παίκτες του ΟΦΗ το βράδυ του Σαββάτου, αλλά κατέγραψαν και σπουδαίες επιδόσεις: Με τη νίκη τους οι Κρητικοί έκαναν το 4-0 σε τελικούς ανάμεσα σε ομάδες της περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης (ΟΦΗ – Ηρακλής το 1987 και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ το 2026, ΑΕΛ – ΠΑΟΚ το 1985 και Καστοριά – Ηρακλής το 1980).
Παράλληλα, έπαιξε τρίτο τελικό ελληνικής διοργάνωσης μέσα σε ένα διάστημα 344 ημερών και ισοφάρισε το ρεκόρ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που το 1993 και το 1994 είχαν παίξει τρεις τελικούς μεταξύ τους, επίσης σε 344 μέρες.
Όλα αυτά την ώρα που ο Κόντης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά δύο Κύπελλα Ελλάδος Betsson σε διάστημα τριών ετών και ο πρώτος Έλληνας προπονητής μετά από 44 χρόνια, που πανηγύρισε δεύτερο τίτλο.
