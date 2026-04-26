Ο ΟΦΗ βρήκε θάρρος όταν όλα του πήγαν στραβά…

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε χθες βράδυ την πανάξια κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, επικρατώντας στον τελικό του ΠΑΟΚ αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα της Κρήτης κατακτούσε το τρόπαιο.

Είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Κυπέλλου το 1987, όταν η ομάδα του Ηρακλείου επικρατούσε στα πέναλτι του Ηρακλή, με «ήρωα» τον Μύρωνα Σηφάκη.

Αυτό όμως που είναι δεδομένο έχει να κάνει με τον βαθμό δυσκολίας συγκρίνοντας τους δύο τελικούς και είναι ξεκάθαρο πως η χθεσινή επικράτηση του ΟΦΗ είχε πολύ μεγαλύτερο συντελεστή.

Κι αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο τελικός, γιατί πολύ απλά η ομάδα της Κρήτης κατάφερε να κάνει δύο υπερβάσεις στην χθεσινή μεγάλη «μάχη» απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά.

Η πρώτη είχε να κάνει με την επικράτηση του αουτσάιντερ απέναντι στο φαβορί και η δεύτερη ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τις συνθήκες του αγώνα. Κι εδώ θα πρέπει να σταθεί κάποιος με ιδιαίτερη προσοχή γιατί πολύ απλά υπήρξαν στιγμές που τα πράγματα πήγαν ανάποδα στον ΟΦΗ.

Πόσοι άραγε δεν είπαν μετά το 1-0 του ΠΑΟΚ (και μάλιστα νωρίς στο ματς) ότι ο τελικός «σχόλασε»; Διαψεύστηκαν καθώς ο ΟΦΗ όχι μόνο βρήκε τρόπο για να ισοφαρίσει, αλλά κατάφερε και να προηγηθεί.

Πόσοι άραγε δεν είπαν στις καθυστερήσεις, όταν ο Γερεμέγιεφ έκανε το 2-2, ότι η ομάδα της Κρήτης δεν θ’ αντέξει στην παράταση; Διαψεύστηκαν και σ’ αυτή την περίπτωση καθώς ο ΟΦΗ βρήκε τρόπο για να πετύχει τρίτο γκολ και να πάρει τη νίκη.

Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καλή κατάσταση στον τελικό, αλλά παρατηρώντας κάποιος την εικόνα της ομάδας της Θεσσαλονίκης τους δύο τελευταίους μήνες, μάλλον δεν περίμενε κάτι διαφορετικό. Κι αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ πήγε προετοιμασμένος σωστά, πρώτα απ’ όλα σε ότι αφορά το ψυχολογικό σκέλος του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Ηρακλείου πήγε στον τελικό έχοντας πίστη ότι μπορεί να κάνει το «μπαμ» απέναντι στο φαβορί. Και στους τελικούς μετράει πάντα η σωστή προετοιμασία μιας ομάδας, ένας τομέας στον οποίο ο ΟΦΗ πήρε άριστα και ο ΠΑΟΚ κάτω από την… βάση.

Τούτο άλλωστε φάνηκε από τις αντιδράσεις του ΟΦΗ μέσα στον αγώνα, όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Δεν το έβαλε κάτω, δεν «λύγισε» και μπόρεσε να βρει τις απαντήσεις. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως εδώ δεν είχαμε μια κλασική εκδοχή μιας νίκης του αουτσάιντερ με 1-0, μ’ ένα γκολ από μια επίθεση και τέλος.

Ο ΟΦΗ έδειξε με την εμφάνισή του πως ήθελε πάρα πολύ το τρόπαιο και οι παίκτες του έκαναν υπέρβαση για να φτάσουν στην υλοποίηση του στόχου τους. Ότι δεν έκαναν δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ, που μάλλον πίστεψαν ότι ο τελικός κρίθηκε μόλις άνοιξε το σκορ ο Μιχαηλίδης.

Λάθος τους και το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ΟΦΗ κατέκτησε πανάξια το τρόπαιο και οι παίκτες του είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι για την προσπάθεια που έκαναν στον τελικό και όχι μόνο.