Πανζουρλισμός στο Ηράκλειο κατά την υποδοχή του ΟΦΗ: Αποθέωση, συνθήματα και ζεϊμπέκικο με την κούπα (vids, pics)
«Τρέλα» στο Ηράκλειο για την υποδοχή του ΟΦΗ – Το ζεϊμπέκικο του Μιχάλη Μπούση και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.
Ο ΟΦΗ έγραψε Ιστορία και στέφθηκε ξανά Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στον μεγάλο τελικό.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η νύχτα έγινε… μέρα για τους νικητές, οι οποίοι πανηγύρισαν ξέφρενα την κατάκτηση του Κυπέλλου, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση να χορεύει ζεϊμπέκικο στο αεροδρόμιο, ενώ θριαμβευτική ήταν και η υποδοχή στο Ηράκλειο.
Ο Μιχάλης Μπούσης χόρεψε υπό τους ήχους του «Νύχτα ξελογιάστρα» κρατώντας το τρόπαιο στο χέρι, έχοντας στο πλευρό του και τον πατέρα του Δημήτρη. Οι παίκτες έστησαν κύκλο γύρω του, τον χειροκρότησαν και γλέντησαν μαζί του σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή, που θα μείνει χαραγμένη ανεξίτηλη στους Κρητικούς.
«Τρέλα» στην υποδοχή του ΟΦΗ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου
Φυσικά, ο… χαμός έγινε και στην υποδοχή των Κυπελλούχων Ελλάδας στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με την αποστολή του ΟΦΗ να καταφθάνει μετά τις 5 τα ξημερώματα.
Εκατοντάδες οπαδοί του ΟΦΗ περίμεναν την αποστολή της ομάδας, έχοντας κατακλύσει το αεροδρόμιο. Η ατμόσφαιρα ήταν καθόλα πανηγυρική, με τους φίλους των Κρητικών να τραγουδούν ασταμάτητα συνθήματα χάριν της μεγάλης επιτυχίας.
