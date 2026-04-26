Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Μετά από δεκαετίες ποδοσφαιρικού συγκεντρωτισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ελληνική Επαρχία ζει και αναπνέει ξανά, σε μια ιστορική σεζόν. Το βράδυ του Σαββάτου (26/4) ο ΟΦΗ νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-2 στην παράταση σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με την Κρήτη να πανηγυρίζει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του «Ομίλου».

Σε αυτή τη βραδιά, ο Χρήστος Κόντης και η άκρως «ελληνική» ομάδα του -κάτι που αξίζει επίσης να τονιστεί αυτή την εποχή- με τους μόλις 7 ξένους παίκτες σε όλο της το ρόστερ, έγραψαν Ιστορία τόσο για τον ίδιο τον ΟΦΗ, όσο και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από τα διάφορα ρεκόρ και ορόσημα στα οποία έφτασαν με αυτή τη νίκη στο Πανθεσσαλικό, οι Κρητικοί έγιναν και η πρώτη επαρχιακή ομάδα μετά το 2007, η οποία κατακτά τρόπαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε, ξανά για το Κύπελλο Ελλάδας, η Λάρισα με προπονητή των Γιώργο Δώνη και επί χόρτου -μεταξύ άλλων- τους Κοτσόλη, Βενετίδη, Νταμπίζα, Γκαλίτσιο, Φωτάκη, Αλωνεύτη και Κλέιτον είχε νικήσει -επίσης στο Πανθεσσαλικό- τον Παναθηναϊκό με 2-1.

Τα 6 τρόπαια και οι 15 τελικοί της ελληνικής Περιφέρειας

Αυτό είναι το δεύτερο Κύπελλο για τον ΟΦΗ και δεύτερο τρόπαιό του συνολικά μετά το πρώτο ιστορικό Κύπελλο του 1987. Τότε, 39 χρόνια πίσω, με προπονητή τον μύθο Ευγένιο Γκέραρντ και πρωταγωνιστή τον θρυλικό γκολκίπερ του, Μύρωνα Σηφάκη, ο οποίος είχε αποκρούσει δύο πέναλτι στον τελικό με τον Ηρακλή.

Έτσι, ο απολογισμός για τις ομάδες της ελληνικής επαρχίας ανέβηκε στα 6 τρόπαια. Πέρα από τα δύο Κύπελλα για τον σύλλογο του Ηρακλείου, η Λάρισα έχει άλλα δύο, συν φυσικά το ιστορικό και μοναδικό για επαρχιακή ομάδα πρωτάθλημα, ενώ ένα Κύπελλο έχει προσθέσει και η θρυλική Καστοριά του 1980, με προπονητή τον Σάββα Βασιλειάδη, αρχηγό τον Γιώργο Παράσχο και αστέρια τους Σαργκάνη, Σημαιοφορίδη, Παπαβασιλείου και Τσιρώνη.

Οι τίτλοι των ελληνικών επαρχιακών ομάδων:

ΑΕΛ: 1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (1987-88) 2 Κύπελλα Ελλάδας (1984-85, 2006-07)
ΟΦΗ: 2 Κύπελλα Ελλάδας (1986-87, 2025-26)
Καστοριά: 1 Κύπελλο Ελλάδας (1979-80)

Πέρα από τις κατακτήσεις, ο νικηφόρος αυτός τελικός για τον ΟΦΗ, ήταν ο 15ος στον οποίο μετέχει ομάδα της ελληνικής Περιφέρειας και τέταρτος για τον σύλλογο της Κρήτης, ξεπερνώντας τους τρεις της Δόξας Δράμας των ’50s και ισοφαρίζοντας -πέρα από τις δύο κατακτήσεις- και το απόλυτο ρεκόρ των τεσσάρων τελικών που διατηρούσε η ΑΕΛ μέχρι σήμερα.

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως ο ΟΦΗ είναι και η ομάδα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με τις περισσότερες συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος – έφτασε φέτος τις 50. Δεύτερη έρχεται στη λίστα αυτή η ΑΕΛ με 32, τρίτη η Ξάνθη με 31, τέταρτοι ΠΑΣ Γιάννινα και Παναχαϊκή με 28 και πέμπτος ο Πανσερραϊκός με 27.

Οι τελικοί Κυπέλλου των ομάδων της ελληνικής Περιφέρειας:

1953-54 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 2-0
1957-58 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 5-1
1958-59 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 2-1
1962-63 Ολυμπιακός – Πιερικός 3-0
1979-80 Καστοριά – Ηρακλής 5-2
1981-82 Παναθηναϊκός – Λάρισα 1-0
1983-84 Παναθηναϊκός – Λάρισα 2-0
1984-85 Λάρισα – ΠΑΟΚ 4-1
1986-87 ΟΦΗ – Ηρακλής 1-1 (3-1 πεν.)
1989-90 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 4-2
2006-07 Λάρισα – Παναθηναϊκός 2-1
2012-13 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 1-1 (3-1 παρ.)
2014-15 Ολυμπιακός – Skoda Ξάνθη 3-1
2024-25 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-0
2025-26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 (2-3 παρ.)

Ομάδα / Κατακτήσεις / Τελικοί
ΑΕΛ: 2 (1985, 2007) / 4 (1982, 1984, 1985, 2007)
ΟΦΗ: 2 (1987. 2026) / 4 (1987, 1990, 2025, 2026)
Καστοριά: 1 (1980) / 1 (1980)
Δόξα Δράμας: – / 3 (1954, 1958, 1959)
Πιερικός: – / 1 (1963)
Αστέρας Τρίπολης: – / 1 (2013)
Skoda Ξάνθη: – / 1 (2015)
Σύνολο: 5 / 15

Οι τέσσερις τελικοί Κυπέλλου του ΟΦΗ:

1986–87 ΟΦΗ – Ηρακλής 1-1 (3-1 πεν.)
45ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
Κυριακή 21 Ιουνίου 1987, Ολυμπιακό Στάδιο
Σκόρερ: 34′ Χαραλαμπίδης – 30′ Κωφίδης

ΟΦΗ: Σηφάκης, Γκουλής, Βασιλείου, Τσινός, Μιχαλίτσιος (102′ Ανδρεανίδης), Ίσις, Περσίας, Παπαβασιλείου, Νιόπλιας (94′ Καριώτης), Χαραλαμπίδης, Σαμαράς.
Ηρακλής: Γκεοργκίεφ, Λευκόπουλος, Ζήφκας, Βακαλόπουλος, Ηλιάδης, Κωφίδης, ∆ανιήλ Παπαδόπουλος, Ζούντμπι, Αναστασιάδης, Χατζηπαναγής (98′ Αδάμου), Καραΐσκος (57′ Γιώργος Παπαδόπουλος).

1989-90 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 4-2
48ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
Πέμπτη 17 Μαΐου 1990, Ολυμπιακό Στάδιο
Σκόρερ: 12′, 69′ Τσαλουχίδης, 29′, 89′ Ντέταρι – 48′ Βλαστός, 53′ Τσίμπος

Ολυμπιακός: Ταληκριάδης, Αποστολάκης, Καραταΐδης, Τσαλουχίδης, Παχατουρίδης, Αλεξίου, Μαυρομμάτης (76′ Τσιαντάκης), Κωφίδης (89′ ∆ρακόπουλος), Αναστόπουλος, Ντέταρι, Μητρόπουλος.
ΟΦΗ: Χανιωτάκης, Βάβουλας, Γκουλής (81′ Τσινός), Πατεμτζής, Ανδρεανίδης, Ίσις, Τσίμπος, Βέρα, Βλαστός (83’ Μπατσινίλας), Νιόπλιας, Κάβουρας.

2024-25 ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-2
83ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
17 Μαΐου 2025, Ολυμπιακό Στάδιο
Σκόρερ: 9′ Ελ Κααμπί, 90+3′ Γιάρεμτσουκ

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (83′ Λιούις), Γκονζάλες, Καραχάλιος (64’ Σενγκέλια), Μπάκιτς (83′ Νέιρα), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα (89′ Ονιεμαέτσι), Κοστίνια (71’ Γιάρεμτσουκ), Έσε, Γκαρθία (84′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Μάρτινς, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

2025-26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 (2-3 παρ.)
84ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας
25 Απριλίου 2026, Πανθεσσαλικό Στάδιο
Σκόρερ: 15′ Μιχαηλίδης, 90+7′ Γερεμέγιεφ – 28′ Φούντας, 51′ Νους, 105+5′ Ισέκα

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, (78’Οζντόεφ), Μεϊτέ (60’Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (78’Καμαρά (98′ Μπιάνκο)), Κωνσταντέλιας, Τάισον (60’Ζαφείρης), Μύθου (60’Γερεμέγεφ).
ΟΦΗ: Χριστογεώργος (89’Λίλο), Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Αθανασίου, Σενγκέλια (105’Λαμπρόπουλος), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους (77’Θεοδοσουλάκης), Φούντας (77′ Αποστολάκης), Σαλσίδο (91′ Ισέκα).

Ο ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός και ο… σφυγμός της Περιφέρειας

Η μέρα ανήκει σίγουρα στον ΟΦΗ, ωστόσο αυτό το τρόπαιο είναι και μια καλή αφορμή για να υπενθυμιστεί η ιστορική αυτή χρονιά για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Καθότι πέρα από το ιστορικό τρόπαιο των Κρητικών, άξια αναφοράς είναι και η πορεία του Λεβαδειακού στη Super League. Και αυτό γιατί για μεγάλο διάστημα της περιόδου, η εξαιρετική φέτος ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε… κανονικό πρωταθλητισμό!

Για αρκετούς μήνες έπαιξε μάλλον το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα, είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και παράλληλα κοίταξε στα μάτια όλους τους μεγάλους, φέρνοντας ισοπαλίες με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, νικώντας 4-1 στο Κύπελλο τον ΠΑΟΚ, ενώ έχασε δύσκολα σε άλλα δύο ματς από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Επιπλέον, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ ήταν μέσα στην τετράδα με μεγάλη διαφορά μάλιστα από τον Παναθηναϊκό. Και άσχετα από το ότι το φινάλε των Βοιωτών στη σεζόν δεν ήταν καλό, με συνεχόμενες ήττες και μένοντας τελικά εκτός των πλέι-οφ τίτλου, η συνολική πορεία τους παραμένει εξαιρετική.

Ο Λεβαδειακός παρουσίασε φέτος ένα σύνολο που έπαιξε χορταστική μπάλα, πήρε σημαντικά αποτελέσματα, έβγαλε νέους παίκτες και πρωταγωνιστές όπως τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον Γιώργο Νίκα και τον Ιωάννη Κωστή, οι οποίοι είχαν φυσικά και καλούς ξένους ως άξιους συμπαραστάτες τους, τον Μάγκνουσον, τον Τζάλοου, τον Πεντρόσο, τον Παλάσιος, τον Όζμπολτ και τον Οζέγκοβιτς.

Ο ΟΦΗ είναι αυτός που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, πήρε το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο και η ποδοσφαιρική ειρωνεία είναι ότι οι Κρητικοί μετέτρεψαν σε αδιάφορη διαδικασία τα πλέι-οφ 5-8, από τα οποία ο Λεβαδειακός ήλπιζε να διεκδικήσει αυτός την παρουσία του στην Ευρώπη. Και στο φινάλε, μπορεί να μην παίρνει απολύτως τίποτα επί της ουσίας από τη σεζόν 2025-26, ωστόσο ο Λεβαδειακός κατέκτησε έναν… άτυπο τίτλο: Θύμισε σε όλους ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν ποδόσφαιρο και ότι κάποιες φορές, το μόνο που χρειάζεται για να φτιάξεις μια καλή ομάδα είναι ένας καλός προπονητής, παίκτες με ταλέντο και όρεξη για δουλειά και ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό πλάνο.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη και ο πιθανός 5ος της Super League, Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου, είναι δύο ομάδες που -καθεμιά με τον τρόπο της- πέτυχαν στη σεζόν 2025-26. Πέτυχαν χωρίς δυσθεώρητα μπάτζετ, με Έλληνες προπονητές και με αθροιστικά 35 Έλληνες παίκτες στα δύο ρόστερ τους. Και με μεγαλύτερη νίκη τους -πέρα από τρόπαια, νίκες, ρεκόρ και διακρίσεις- το ότι κατάφεραν να κάνουν περήφανη την ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια, δείχνοντας ότι υπάρχει ακόμη… σφυγμός.

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…
Η υπόκλιση στην Κάρλα, είναι το ποδόσφαιρο (που θέλεις να υπάρχει)…

Η Κάρλα Βίτι μετά από 28 χρόνια ως φροντίστρια των Go Ahead Eagles, βγήκε στη σύνταξη και οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας την έκαναν πανό και κορεό, υπενθυμίζοντας πως το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα συνυφασμένο με έννοιες όπως πίστη, αφοσίωση, αγάπη, αυταπάρνηση.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ
Το αρνητικό ρεκόρ του Ροσένιορ

Ο Άγγλος τεχνικός έγινε ο προπονητής με τις λιγότερες μέρες παραμονής στον πάγκο των Λονδρέζων από το 2007 και μετά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια
«Κλειστά» αυτιά στα σενάρια

Γράφονται πολλά για παίκτες που «πάνε» και «φεύγουν» από τον Ολυμπιακό, αλλά ο Μπαρτζώκας ξέρει καλά πως η συγκέντρωση όλων πρέπει να είναι στο 100%, τώρα που η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...


Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους

Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»

Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

