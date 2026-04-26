Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γύρισε πίσω στον χρόνο για να αποκαλύψει πώς γεννήθηκε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες της ελληνικής τηλεόρασης. Η αφετηρία δεν ήταν κάποιο οργανωμένο πλάνο για τον δημιουργό, αλλά μια νύχτα φορτισμένη συναισθηματικά, με τον ίδιο σε κακή ψυχολογική κατάσταση και εμφανώς επηρεασμένο από το αλκοόλ.

Όλα όσα δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Όπως περιέγραψε στο vidcast Johnny@TheMovies, η στιγμή που άκουσε τη Δήμητρα Γαλάνη να ερμηνεύει το «Δυο μέρες μόνο»  λειτούργησε σαν καταλύτης. Εκεί, μέσα στο κοινό, γεννήθηκε αυθόρμητα η ιδέα για ένα σενάριο που θα στηριζόταν ακριβώς σε εκείνη τη συγκυρία: μια συνάντηση δύο ανθρώπων σε ένα μεταίχμιο ζωής, λίγο πριν από μεγάλες, καθοριστικές αποφάσεις.

Όπως περιέγραψε ο Χριστόφος Παπακαλιάτης: «Στο “Δυο μέρες μόνο” ήμουν 30 χρονών. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη, και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω “θα το κάνω σενάριο αυτό”.

«Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος»

»Και πάω στο καμαρίνι και της λέω “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το Δυο μέρες μόνο”. Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος. Έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί».

 *Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @c.papakaliatis, Λήψη: @skoulos

Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Φιλοπάππου: Δύο άνδρες δέχτηκαν χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου - Δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

