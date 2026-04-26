Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης

Αναστάτωση επικράτησε στο πλοίο «Νήσος Σάμος» το βράδυ της Παρασκευής (24/4), κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς – Χίος – Λέσβος, όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσίευσε το kalloninews, εξαιτίας του καπνού από το τσιγάρο, ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό παντού και να προκληθεί πανικός.

Μέσα στο πλοίο έγινε χαμός με τους επιβάτες να γίνονται… λούτσα και να φωνάζουν. Παράλληλα, το νερό προκάλεσε και υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.

Δείτε βίντεο από το πλοίο