«Δεν είπε ούτε λέξη, μας χτύπησε και έφυγε» – Τι λένε στο in τα θύματα της επίθεσης στου Φιλοπάππου

Νέες πληροφορίες για την επίθεση ενός άνδρα εναντίον δύο άλλων ανδρών στου Φιλοπάππου το πρωί της Κυριακής έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Ούτε λέξη δεν είπε, απλά ξεκίνησε να μας χτυπάει», λέει στο in ο 59χρονος που δέχτηκε την επίθεση στον λόφο Φιλοπάππου.

Όπως λέει ο ιδιος, η επίθεση ήταν αναίτια.

Για μια παρατήρηση μήνες πριν

«Του είχα κάνει παρατήρηση κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα, γιατί δεν μάζευε τις ακαθαρσίες του σκύλου του. Σήμερα ξαφνικά ήρθε από πίσω μας και μας χτύπησε. Είχε ένα πτυσσόμενο σίδερο και ξεκίνησε να μας χτυπάει, ούτε λέξη δεν είπε, απλά ξεκίνησε να μας χτυπάει» περιγράφει το θυμα.

Ο ιδιος, όπως και ο φίλος του κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του δράστη, ο οποίος μέχρι και αυτή την ώρα αναζητείται από τις Αρχές.