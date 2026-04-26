Απρόκλητη επίθεση δέχτηκαν δύο άνδρες στον Λόφο Φιλοπάππου, στις 11:00 το πρωί της Κυριακής, από άγνωστο σε αυτούς άτομο, που τους χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο.

Πρόκειται για έναν 60χρονο και έναν 59χρονο, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Η επίθεση έγινε στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές πολυκατοικίες.

Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο. Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.