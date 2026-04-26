newspaper
Κυριακή 26 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 17:00

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η σχέση του ανθρώπου με την εργασία του υπήρξε, για αιώνες, ο απόλυτος θεμέλιος λίθος της κοινωνικής του υπόστασης, της αξιοπρέπειας και της προσωπικής του ταυτότητας. «Τι δουλειά κάνεις;» παραμένει ιστορικά η πρώτη ερώτηση που θέτουμε όταν γνωρίζουμε κάποιον.

Σήμερα, ωστόσο, η ραγδαία και ανεξέλεγκτη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ακυρώνει σταδιακά την ίδια την ανάγκη για ανθρώπινη διανοητική συμβολή σε ένα τεράστιο φάσμα επαγγελμάτων.

Οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν πώς η αυτοματοποίηση της εργασίας καταστρέφει οριστικά την ανθρώπινη ψυχολογία

Αντίθετα με τη Βιομηχανική Επανάσταση που αντικατέστησε τη μυϊκή δύναμη, η σημερινή τεχνολογία αντικαθιστά τη σκέψη, την ανάλυση και τη δημιουργικότητα.

Σύμφωνα με μια σειρά από πρόσφατες, εξειδικευμένες επιστημονικές μελέτες από κορυφαία ακαδημαϊκά και ψυχιατρικά ιδρύματα, η συνειδητοποίηση αυτή έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση. Δεν μιλάμε πλέον για οικονομική ανασφάλεια, αλλά για ένα βαθύ υπαρξιακό κενό.

Το νέο κλινικό σύνδρομο: Δυσλειτουργία Αντικατάστασης (AIRD)

Οι επιστήμονες αρχίζουν πλέον να αντιμετωπίζουν τον φόβο της αυτοματοποίησης ως μια ξεκάθαρη κλινική οντότητα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (University of Florida) προχώρησαν πρόσφατα στον προσδιορισμό ενός εντελώς νέου κλινικού πλαισίου για να περιγράψουν αυτή τη συνθήκη, ονομάζοντάς την «Δυσλειτουργία Αντικατάστασης λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης» (Artificial Intelligence Replacement Dysfunction – AIRD).

Η σχετική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές ιατρικό περιοδικό Cureus Journal of Medical Science, εξηγεί ότι το σύνδρομο αυτό αποτυπώνει την ακραία ψυχολογική δυσφορία των ατόμων που έρχονται αντιμέτωπα με την άμεση απειλή της επαγγελματικής τους απαξίωσης — το να γίνουν δηλαδή άσχετοι και αόρατοι στον χώρο τους.

Το πλαίσιο του AIRD καταγράφει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών συμπτωμάτων. Οι ασθενείς εμφανίζουν χρόνια αϋπνία, κρίσεις άγχους, απώλεια ταυτότητας, αισθήματα απόλυτης αναξιότητας, βαθιά απελπισία, ακόμα και γνωστική «άρνηση» απέναντι στη σημασία της τεχνολογίας.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δρ. Joseph Thornton, αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στο πανεπιστήμιο, οι ιατροί πρέπει να αρχίσουν να εξετάζουν τους ασθενείς για αυτό το σύνδρομο, τονίζοντας ότι «η εκτόπιση των εργαζομένων από τους αλγορίθμους αποτελεί μια αόρατη καταστροφή» που διαλύει σιωπηλά τον κοινωνικό ιστό.

Η οργανωτική προδοσία και η διάβρωση της ταυτότητας

Το ψυχολογικό τραύμα δεν περιορίζεται μόνο σε όσους απολύονται, αλλά μαστίζει εξίσου και όσους παραμένουν στις θέσεις τους βλέποντας τον ρόλο τους να υποβαθμίζεται.

Μια εκτενής, ποιοτική μελέτη που επικυρώθηκε με την αυστηρή ακαδημαϊκή μέθοδο Delphi και δημοσιεύτηκε στη βάση του Εθνικού Κέντρου Βιοτεχνολογικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (PMC), εξέτασε τις ψυχολογικές επιπτώσεις σε επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που βίωσαν την αυτοματοποίηση των καθηκόντων τους.

Η νέα ψυχολογική κρίση σε έναν κόσμο που δεν μας έχει ανάγκη

Οι επιστήμονες εντόπισαν έξι βασικά ψυχολογικά μοτίβα που κυριαρχούν σε αυτές τις περιπτώσεις: Το αρχικό συναισθηματικό σοκ, τη ραγδαία διάβρωση της επαγγελματικής ταυτότητας, τη χρόνια ανησυχία που συνοδεύεται από έναν «προκαταβολικό μηρυκασμό σκέψεων» (μια εμμονική ενασχόληση με το επικείμενο εργασιακό αδιέξοδο) και την κοινωνική απόσυρση.

Το πιο οδυνηρό, ωστόσο, εύρημα της έρευνας είναι το λεγόμενο «αίσθημα οργανωτικής προδοσίας». Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια πολυεπίπεδη απώλεια. Δεν χάνουν απλώς την απασχολησιμότητά τους· νιώθουν ότι οι εργοδότες τους τούς πρόδωσαν, θυσιάζοντας την ανθρώπινη εμπειρία, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση στον βωμό της αλγοριθμικής αποδοτικότητας.

Η μελέτη καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι αυτή η τάση δεν είναι μια απλή μετατόπιση της αγοράς εργασίας, αλλά μια βαθιά ψυχολογική διάρρηξη.

Αόρατοι εργαζόμενοι και η λαχτάρα για ανθρώπινη επαφή

Αυτή η αίσθηση του ανώφελου επιβεβαιώνεται εμφατικά και από τις πρόσφατες εκθέσεις της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA). Εξετάζοντας τις συνθήκες εργασίας εν μέσω της επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης, η APA χτυπά τον κώδωνα του κινδύνου για τη μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

Επικαλούμενη στοιχεία από εξειδικευμένους οργανισμούς (όπως η Workhuman), η έκθεση της APA αναφέρει ότι σχεδόν το 30% των εργαζομένων δηλώνουν πλέον ότι νιώθουν κυριολεκτικά «αόρατοι» στον χώρο εργασίας τους, ενώ το 27% νιώθουν ότι τους αγνοούν παντελώς.

Καθώς οι εταιρείες αναπτύσσουν συστήματα αυτοματοποίησης με τρόπο συχνά επιφανειακό, κυνικό και απρόσωπο, οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι μια μηχανή δεν διαθέτει λογοδοσία και, προφανώς, δεν νοιάζεται για τη δική τους ψυχική εξάντληση. Σύμφωνα με την APA, η κατάσταση αυτή έχει γεννήσει μια μαζική, απεγνωσμένη «λαχτάρα για ανθρώπινη εμπιστοσύνη».

Ενώ το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προβλέπει ότι οι καθαρά «ανθρώπινες δεξιότητες» όπως η περιέργεια, η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση θα είναι οι πιο πολύτιμες στο εγγύς μέλλον, οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι αυτές ακριβώς οι δεξιότητες έχουν ατροφήσει δραματικά.

Η απομόνωση μπροστά σε οθόνες και η αντικατάσταση της φυσικής επικοινωνίας από ψηφιακές εντολές έχουν δημιουργήσει εργαζόμενους που νιώθουν αναλώσιμοι, αποξενωμένοι και κενοί νοήματος.

Το τέλος της εργασίας ως υπαρξιακός αυτοσκοπός

Το συμπέρασμα που αναδύεται από τα σύγχρονα διεθνή επιστημονικά δεδομένα είναι αμείλικτο. Η μετάβαση στη Μετα-Εργασία, όπου η διανοητική μας υπεροχή εκχωρείται στους αλγόριθμους, δεν αποτελεί ένα απλό κεφάλαιο οικονομικής ιστορίας, αλλά ένα συλλογικό ψυχολογικό τραύμα ασύλληπτων διαστάσεων.

Όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι ανταγωνίζονται μηχανές που δεν κουράζονται και δεν χρειάζονται μισθό, η ίδια η έννοια της αυτό-αξίας καταρρέει. Οι κοινωνίες του σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν το πιο τρομακτικό, ίσως, φιλοσοφικό ερώτημα: Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας όταν παύουμε να είμαστε τα «χρήσιμα γρανάζια» ενός παραγωγικού συστήματος;

Εάν δεν επαναπροσδιορίσουμε άμεσα την αξία του ανθρώπου με βάση την ίδια του την ύπαρξη, η απομόνωση και το υπαρξιακό κενό θα είναι η πραγματική, βαριά κληρονομιά της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οικονομία 25.04.26

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 26.04.26

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
3 μήνες μετά 26.04.26

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κεφαλονιά 26.04.26

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Κόσμος 26.04.26

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Γιατί όχι; 26.04.26

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πανικός στο Χίλτον 26.04.26

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σύνταξη
Ελλάδα 26.04.26

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
On Field 26.04.26

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόσμος 26.04.26

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies