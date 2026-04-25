25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Go Fun 25 Απριλίου 2026, 15:15

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Γάμος της χρονιάς στο Παλέρμο – Η ημερομηνία, η εκκλησία, τα amore

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για γάμο των Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ στο Παλέρμο τον Ιούνιο

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Το Παλέρμο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το «γάμο της χρονιάς», καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν την Ντουά Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να επιλέγουν τη σικελική πρωτεύουσα για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Μετά από ένα ρομαντικό καλοκαίρι γεμάτο amore και σικελικά κανόλι, η διάσημη τραγουδίστρια και ένας από τους μνηστήρες του Τζέιμς Μποντ επιστρέφουν στη Σικελία για να επισφραγίσουν τον έρωτά τους.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ντουά Λίπα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα που απέπνεαν ευτυχία και ιταλική φινέτσα.

Στις φωτογραφίες εκείνες, η 30χρονη σταρ και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ εμφανίζονταν απόλυτα ερωτευμένοι, περιπλανώμενοι στα μπαρόκ σοκάκια του Παλέρμο, θαυμάζοντας τις τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό και απολαμβάνοντας βόλτες με σκάφος στο ηλιοβασίλεμα.

Σε μια από τις εικόνες, ο Τέρνερ κρατούσε με χαμόγελο σικελικά κανόλι, ενώ μια άλλη αποτύπωνε τη λέξη amore γραμμένη σε έναν τοίχο.

«Ανυπομονούμε. Ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη: ένα διεθνές αστέρι επιλέγει την πόλη σας για να γιορτάσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της. Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώσουμε τιμή;»

«Ήταν τιμή μου να την καλωσορίσω στον χώρο μου», είπε ο Μινιόνε στον Guardian, περιγράφοντας την Ντούα Λίπα «ένα πολύ προσγειωμένο και ζεστό άτομο».

«Όταν άκουσα τα νέα για τον [πιθανό] γάμο της εδώ στο Παλέρμο, ενθουσιάστηκα. Ελπίζω να επιστρέψει στο σπίτι μου. Αν όχι, δεν πειράζει. Ως κάποιος από το Παλέρμο, μπορώ μόνο να νιώθω περήφανος που μια διεθνής σταρ σαν κι αυτήν αποφάσισε να επιστρέψει – και μάλιστα να παντρευτεί εδώ».

Σήμερα, οι φήμες ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί στην πόλη αυτό το καλοκαίρι —πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο— και o Aλεσάντρο Μινιόνε, ιδιοκτήτης του Colletti, ενός μπαρ στο κέντρο της πόλης από όπου η Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες της να ανακατεύει χαρτιά και να κρατάει ένα  Campari soda όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε για ένα απεριτίφ.

«Η πόλη θα την υποδεχτεί ξανά με ανοιχτές αγκάλες για το γάμο της χρονιάς»

Οι εικασίες για τον γάμο του ζευγαριού έχουν ενταθεί από τότε που η εφημερίδα Giornale di Sicilia ισχυρίστηκε ότι είχε προσληφθεί διοργανωτής γάμων για να προετοιμάσει τους εορτασμούς στο Παλέρμο, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ενός ολόκληρου ορόφου σουιτών στη Villa Igiea, το πεντάστερο ξενοδοχείο art nouveau που ανήκει στον όμιλο Rocco Forte Hotels.

Μια πηγή στη Villa Igiea δήλωσε ότι ενώ τα δωμάτια για τους καλεσμένους του γάμου είχαν κρατηθεί, η ίδια η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στον χώρο.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι τα δωμάτια είχαν κρατηθεί για τον Ιούνιο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί 5-7 Σεπτεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Λίπα δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Το νέο δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε και η Αλεσάντρα Γκρίλο, η φημολογούμενη διοργανώτρια γάμων που οργάνωσε τους εορτασμούς του 2018 στη Σικελία μεταξύ της Κιάρα Φεράνι, μιας Ιταλίδας influencer, και του ράπερ Φεντέζ, του πλέον πρώην συζύγου της.

Ακόμα και ελλείψει επίσημης επιβεβαίωσης, δεν υπήρξε τόση προσμονή για έναν γάμο στην Ιταλία από το γεμάτο αστέρια πάρτι μεταξύ του δισεκατομμυριούχου επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσες στη Βενετία τον περασμένο Ιούνιο, ένα γεγονός που ταυτόχρονα ενθουσίασε και αποτροπίασε.

Αλλά αν ο γάμος του Μπέζος χαρακτηρίστηκε «γάμος του αιώνα» από τον ιταλικό τύπο λόγω του τεράστιου κόστους και της κυριαρχίας της πόλης, αυτός ο γάμος έχει απλώς προβλεφθεί ως ο «γάμος της χρονιάς».

Η La Repubblica υπαινίχθηκε ότι η νύφη μπορεί να επέλεξε την εσωτερική αυλή της GAM, της γκαλερί μοντέρνας τέχνης του Παλέρμο, για να ανταλλάξει όρκους.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης την εκκλησία Santa Maria dello Spasimo, πιο γνωστή απλώς ως Spasimo και πρόσφατα ανακαινισμένη, ως πιθανό χώρο, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ότι η Piazza Croce dei Vespri θα παίξει κεντρικό ρόλο, απαιτώντας την πλήρη αποκλεισμό της πλατείας.

Το ζευγάρι μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην πόλη για να εξερευνήσει τοποθεσίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η La Repubblica υπαινίχθηκε ότι η νύφη μπορεί να επέλεξε την εσωτερική αυλή της GAM, της γκαλερί μοντέρνας τέχνης του Παλέρμο, για να ανταλλάξει όρκους

Η 30χρονη Λίπα γνώρισε για πρώτη φορά τον 36χρονο Tέρνερ, έναν ηθοποιό που θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος για να υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, το 2023, αφού γνωρίστηκαν στο River Cafe στο δυτικό Λονδίνο.

Αλλά το ζευγάρι δεν τα βρήκε παρά ένα χρόνο αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Ο έρωτας της τραγουδίστριας με το Παλέρμο, μια πόλη που έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση την τελευταία δεκαετία περίπου, φαίνεται επίσης να ξεκίνησε το 2023.

Αυτή ήταν η χρονιά που το Foot Locker Europe δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της να φοράει τη ροζ φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παλέρμο για να προωθήσει τα αθλητικά παπούτσια Puma Palermo.

@outpump Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto di sposarsi a Villa Igiea a Palermo. Il matrimonio si dovrebbe tenere il prossimo settembre. Vi piace la location? #dualipa #callumturner #italia #matrimonio #palermo ♬ Plage Coquillage – pabloo

Οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου της Σικελίας με τη λεζάντα: «Η Ντούα Λίπα ξέρει τι συμβαίνει! Το ροζ Puma Palermo είναι ο σωστός τρόπος».

Οι φήμες ότι η Λίπα θα παντρευτεί στο Παλέρμο έχουν χαιρετιστεί με μεγάλο ενθουσιασμό από τους ντόπιους οπαδούς, με πολλούς να ελπίζουν να τη γνωρίσουν ή να την δουν με νυφικό.

«Μπορώ ήδη να τη φανταστώ με ένα λευκό φόρεμα να περπατάει στους δρόμους του Παλέρμο», είπε η 13χρονη Ιόλε, προσθέτοντας ότι η πόλη θα «την καλωσορίσει ξανά με ανοιχτές αγκάλες».

«Ανυπομονούμε. Ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη: ένα διεθνές αστέρι επιλέγει την πόλη σας για να γιορτάσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της. Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώσουμε τιμή;»

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Φωτογραφίες 25.04.26

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»
Φυσάει κόντρα 24.04.26

Τραμπ vs πρίγκιπα Χάρι – «Πώς τα πάει; Πώς είναι η σύζυγός του;»

Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρίγκιπας Χάρι «δεν μιλούσε εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν κάλεσε τις ΗΠΑ να επιδείξουν «ηγετικό ρόλο» σε ότι αφορά τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Fizz 24.04.26

Ο Ίθαν Χοκ «δεν βρίσκει λόγια» για να περιγράψει τη στιγμή που συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
«Κοίταξε! Έψαξα!» 24.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε σε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή με ένα καλάθι με ζυμαρικά

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Υγεία 25.04.26

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Τη Δευτέρα 25.04.26

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Βόρεια Ιρλανδία 25.04.26

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

