Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Γάμος της χρονιάς στο Παλέρμο – Η ημερομηνία, η εκκλησία, τα amore

Το Παλέρμο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το «γάμο της χρονιάς», καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν την Ντουά Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να επιλέγουν τη σικελική πρωτεύουσα για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Μετά από ένα ρομαντικό καλοκαίρι γεμάτο amore και σικελικά κανόλι, η διάσημη τραγουδίστρια και ένας από τους μνηστήρες του Τζέιμς Μποντ επιστρέφουν στη Σικελία για να επισφραγίσουν τον έρωτά τους.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Ντουά Λίπα μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα που απέπνεαν ευτυχία και ιταλική φινέτσα.

Στις φωτογραφίες εκείνες, η 30χρονη σταρ και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ εμφανίζονταν απόλυτα ερωτευμένοι, περιπλανώμενοι στα μπαρόκ σοκάκια του Παλέρμο, θαυμάζοντας τις τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό και απολαμβάνοντας βόλτες με σκάφος στο ηλιοβασίλεμα.

Σε μια από τις εικόνες, ο Τέρνερ κρατούσε με χαμόγελο σικελικά κανόλι, ενώ μια άλλη αποτύπωνε τη λέξη amore γραμμένη σε έναν τοίχο.

«Ανυπομονούμε. Ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη: ένα διεθνές αστέρι επιλέγει την πόλη σας για να γιορτάσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της. Πώς θα μπορούσαμε να μην νιώσουμε τιμή;»

«Ήταν τιμή μου να την καλωσορίσω στον χώρο μου», είπε ο Μινιόνε στον Guardian, περιγράφοντας την Ντούα Λίπα «ένα πολύ προσγειωμένο και ζεστό άτομο».

«Όταν άκουσα τα νέα για τον [πιθανό] γάμο της εδώ στο Παλέρμο, ενθουσιάστηκα. Ελπίζω να επιστρέψει στο σπίτι μου. Αν όχι, δεν πειράζει. Ως κάποιος από το Παλέρμο, μπορώ μόνο να νιώθω περήφανος που μια διεθνής σταρ σαν κι αυτήν αποφάσισε να επιστρέψει – και μάλιστα να παντρευτεί εδώ».

Σήμερα, οι φήμες ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί στην πόλη αυτό το καλοκαίρι —πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο— και o Aλεσάντρο Μινιόνε, ιδιοκτήτης του Colletti, ενός μπαρ στο κέντρο της πόλης από όπου η Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες της να ανακατεύει χαρτιά και να κρατάει ένα Campari soda όταν το ζευγάρι επισκέφθηκε για ένα απεριτίφ.

Οι εικασίες για τον γάμο του ζευγαριού έχουν ενταθεί από τότε που η εφημερίδα Giornale di Sicilia ισχυρίστηκε ότι είχε προσληφθεί διοργανωτής γάμων για να προετοιμάσει τους εορτασμούς στο Παλέρμο, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης ενός ολόκληρου ορόφου σουιτών στη Villa Igiea, το πεντάστερο ξενοδοχείο art nouveau που ανήκει στον όμιλο Rocco Forte Hotels.

Μια πηγή στη Villa Igiea δήλωσε ότι ενώ τα δωμάτια για τους καλεσμένους του γάμου είχαν κρατηθεί, η ίδια η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί στον χώρο.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι τα δωμάτια είχαν κρατηθεί για τον Ιούνιο, αντικρούοντας τις αναφορές ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί 5-7 Σεπτεμβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της Λίπα δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Το νέο δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε και η Αλεσάντρα Γκρίλο, η φημολογούμενη διοργανώτρια γάμων που οργάνωσε τους εορτασμούς του 2018 στη Σικελία μεταξύ της Κιάρα Φεράνι, μιας Ιταλίδας influencer, και του ράπερ Φεντέζ, του πλέον πρώην συζύγου της.

Ακόμα και ελλείψει επίσημης επιβεβαίωσης, δεν υπήρξε τόση προσμονή για έναν γάμο στην Ιταλία από το γεμάτο αστέρια πάρτι μεταξύ του δισεκατομμυριούχου επικεφαλής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσες στη Βενετία τον περασμένο Ιούνιο, ένα γεγονός που ταυτόχρονα ενθουσίασε και αποτροπίασε.

Αλλά αν ο γάμος του Μπέζος χαρακτηρίστηκε «γάμος του αιώνα» από τον ιταλικό τύπο λόγω του τεράστιου κόστους και της κυριαρχίας της πόλης, αυτός ο γάμος έχει απλώς προβλεφθεί ως ο «γάμος της χρονιάς».

Η La Repubblica υπαινίχθηκε ότι η νύφη μπορεί να επέλεξε την εσωτερική αυλή της GAM, της γκαλερί μοντέρνας τέχνης του Παλέρμο, για να ανταλλάξει όρκους.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης την εκκλησία Santa Maria dello Spasimo, πιο γνωστή απλώς ως Spasimo και πρόσφατα ανακαινισμένη, ως πιθανό χώρο, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης υπέδειξαν ότι η Piazza Croce dei Vespri θα παίξει κεντρικό ρόλο, απαιτώντας την πλήρη αποκλεισμό της πλατείας.

Το ζευγάρι μπορεί σύντομα να επιστρέψει στην πόλη για να εξερευνήσει τοποθεσίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η 30χρονη Λίπα γνώρισε για πρώτη φορά τον 36χρονο Tέρνερ, έναν ηθοποιό που θεωρείται ευρέως ως ο επικρατέστερος για να υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, το 2023, αφού γνωρίστηκαν στο River Cafe στο δυτικό Λονδίνο.

Αλλά το ζευγάρι δεν τα βρήκε παρά ένα χρόνο αργότερα, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν σε ένα εστιατόριο στο Λος Άντζελες.

Ο έρωτας της τραγουδίστριας με το Παλέρμο, μια πόλη που έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση την τελευταία δεκαετία περίπου, φαίνεται επίσης να ξεκίνησε το 2023.

Αυτή ήταν η χρονιά που το Foot Locker Europe δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες της να φοράει τη ροζ φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παλέρμο για να προωθήσει τα αθλητικά παπούτσια Puma Palermo.

Οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου της Σικελίας με τη λεζάντα: «Η Ντούα Λίπα ξέρει τι συμβαίνει! Το ροζ Puma Palermo είναι ο σωστός τρόπος».

Οι φήμες ότι η Λίπα θα παντρευτεί στο Παλέρμο έχουν χαιρετιστεί με μεγάλο ενθουσιασμό από τους ντόπιους οπαδούς, με πολλούς να ελπίζουν να τη γνωρίσουν ή να την δουν με νυφικό.

«Μπορώ ήδη να τη φανταστώ με ένα λευκό φόρεμα να περπατάει στους δρόμους του Παλέρμο», είπε η 13χρονη Ιόλε, προσθέτοντας ότι η πόλη θα «την καλωσορίσει ξανά με ανοιχτές αγκάλες».

