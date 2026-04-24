Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη μέρα του γάμου της κόρης του, Μάγια Χοκ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Entertainment Tonight στο TIME100 Gala 2026 στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, συμπεριλαμβανομένης της συγκινητικής στιγμής που συνόδευσε τη Μάγια στημν εκκλησία.

«Δεν βρίσκω λέξεις»

«Είχε πλάκα», είπε αρχικά ο Ίθαν Χοκ. «Αυτό που το κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι, ξέρεις, το να συνοδεύεις την κόρη στην εκκλησία… Έχω βιώσει πολλά συναισθήματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν ένα για το οποίο δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς νιώθω. Δεν βρίσκω λέξεις. Ένιωσα σαν να ήμουν 13 ετών, βιώνοντας τη ζωή για πρώτη φορά».

Η Μάγια και ο Χάτσον παντρεύτηκαν στις 14 Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η μητέρα της Μάγια, Ούμα Θέρμαν, και ο μικρότερος αδελφός της, Λέβον Ρόαν Θέρμαν-Χοκ. Πολλοί από τους συμπρωταγωνιστές της νύφης στη σειρά Stranger Things ήταν επίσης παρόντες, μεταξύ των οποίων οι: Φιν Γούλφχαρντ, Γκέιτεν Ματαράτσο, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Σέιντι Σινκ, Ναταλία Ντάιερ, Τσάρλι Χίτον και Τζο Κίρι.

«Είμαι ένας πολύ, πολύ τυχερός άνθρωπος»

Σε ότι αφορά τον γαμπρό του, Κρίστιαν Λι Χάτσον, ο Ίθαν Χοκ, είχε μονάχα καλά λόγια να πει.

«Ο άντρας που παντρεύτηκε είναι ένας καταπληκτικός νεαρός οπότε είμαι πολύ τυχερός», είπε στο Entertainment Tonight.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People τον Μάρτιο, η Μάγια μίλησε για τον έγγαμο βίο.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Do Revenge» δήλωσε ενθουσιασμένη, υποστηρίζοντας ότι η ζωή της είναι «φανταστική».

«Είμαι ένας πολύ, πολύ τυχερός άνθρωπος που νιώθει πολύ ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Και ναι, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από χρόνια και έχει συνεργαστεί σε πολλά άλμπουμ. Οι φήμες για τη σχέση τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται στη Νέα Υόρκη.

Λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στις 14 Απριλίου 2025, στην πρεμιέρα της παράστασης «John Proctor Is the Villain».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Μάγια εθεάθη στο Μανχάταν, φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, πυροδοτώντας φήμες για αρραβώνα.

*Με πληροφορίες από: People