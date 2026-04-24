Άνδρας των ΜΑΤ κλώτσησε και έσπρωξε διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι – Βίντεο ντοκουμέντο

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά την απόφαση της αθώωσης του Νίκου Ρωμανού και την καταδίκη δύο γυναικών για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων μια νεαρή γυναίκα, μετά από επίθεση αστυνομικού, φαίνεται να πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι.

Βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Όπως φαίνεται στις εικόνες ο αστυνομικός αρχικά κλωτσάει τη γυναίκα και στη συνέχεια χωρίς λόγο την σπρώχνει με δύναμη. Η γυναίκα πέφτει με την πλάτη και χτυπά με το κεφάλι στην γωνία της ζαρντινιέρας. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Όπως έγινε γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και αναφέρεται σε επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών σήμερα 24 Απριλίου 2026, ανακοινώνεται ότι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού»