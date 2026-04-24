«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Το καλοκαίρι του 2022, ένας καύσωνας στην Ευρώπη οδήγησε τις θερμοκρασίες σε ιστορικό υψηλό των 46 °C στην Ισπανία, καταστρέφοντας τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κοτόπουλα υπέφεραν από τη ζέστη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πτώση 9% στην παραγωγή κρέατος κοτόπουλου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Βόρεια Ιταλία, εν τω μεταξύ, υπέστη τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 70 ετών, με δραστική μείωση των συγκομιδών ρυζιού.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη κατά 1,25 °C κατά μέσο όρο — και έως και 5,7 °C σε ορισμένες περιοχές.

Η ακραία ζέστη αύξησε τις ευρωπαϊκές τιμές των τροφίμων κατά περίπου 0,7% εκείνη τη χρονιά, ωθώντας τον συνολικό πληθωρισμό προς τα πάνω κατά περίπου 0,3% και επιδεινώνοντας την κατάσταση που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις λόγω της ανάκαμψης από την Covid-19 και της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η εποχή του «κλιματοπληθωρισμού»

Αυτή ήταν μια σπάνια περίπτωση στην οποία οι ερευνητές μπόρεσαν να εκτιμήσουν τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις τιμές, ένα φαινόμενο γνωστό ως «κλιματοπληθωρισμός» που μόλις αρχίζει να γίνεται κατανοητό.

Αλλά αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών κάνει ήδη τη ζωή πιο ακριβή, σύμφωνα με ένα άρθρο του Bloomberg.

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά, τα κλιματιστικά που δουλεύουν αδιάκοπα επιβαρύνουν τα δίκτυα και αυξάνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Οι δρόμοι παραμορφώνονται από τη ζέστη.

Φυσικά, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες επηρεάζουν εδώ και καιρό τις τιμές.

Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συνηθισμένα, οι απότομες αυξήσεις των τιμών που κάποτε θεωρούνταν προσωρινές ενδέχεται να μετατρέπονται σε κάτι πιο διαρκές — μια ισχυρή νέα δύναμη που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τους οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς που ήδη πλήττονται από μια κρίση οικονομικής προσιτότητας.

Τώρα, μια ομάδα οικονομολόγων, κλιματολόγων και κεντρικών τραπεζιτών μελετά τις επιπτώσεις του κλιματικού πληθωρισμού, προσπαθώντας να καταλάβει πώς αυτός διαχέεται στην οικονομία.

Δεν είναι καθόλου απλό.

Ένας δύσκολος υπολογισμός

Το να ξεδιαλύνουμε πόσο μια αύξηση, ας πούμε, στις τιμές του καφέ ή στους λογαριασμούς νερού οφείλεται στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι σε μυριάδες άλλους λόγους είναι πολύπλοκο, υποστηρίζει το άρθρο.

Οι ερευνητές πρέπει να μελετήσουν διεξοδικά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τον καιρό για να διαπιστώσουν πώς οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν τις τιμές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη άλλους παράγοντες όπως οι υφέσεις και οι διαφορές μεταξύ των χωρών — για παράδειγμα, οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα για τρόφιμα στις χώρες με χαμηλό εισόδημα απ’ ό,τι στις πλούσιες χώρες.

Οι επιπτώσεις είναι άνισες — ένας τυφώνας στις ακτές μπορεί να έχει πολύ μικρότερη επίδραση στον εθνικό πληθωρισμό από ό,τι ένας καύσωνας που καλύπτει ολόκληρη την ήπειρο — και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η επίδραση μιας πολύπλοκης αλυσίδας γεγονότων μέσα σε έναν δείκτη τιμών καταναλωτή που παρακολουθεί δεκάδες χιλιάδες προϊόντα.

Οι επιστήμονες έχουν βελτιωθεί στην γρήγορη ανάλυση του ρόλου της κλιματικής αλλαγής στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα κάτι παρόμοιο στον τομέα της οικονομίας.

Η παρακολούθηση των αυξομειώσεων των τιμών μεμονωμένων προϊόντων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι όμως πολύ πιο περίπλοκη. Τα λεπτομερή τοπικά δεδομένα τιμών είναι συχνά ελλιπή ή μη διαθέσιμα. Και ο κλιματικός πληθωρισμός παίρνει πολλές μορφές.

Η μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών είναι μια αρκετά άμεση επίπτωση, αλλά οι ζημιές στις υποδομές και η αναστάτωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μεταβολές των τιμών.

Αυτές είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθούν.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα για τον κλιματικό πληθωρισμό, παρακινούμενες από την έντονη εστίασή τους στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Στο παρελθόν, οι απότομες αυξήσεις των τιμών που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν συχνά προσωρινές, επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν την αύξηση των επιτοκίων.

Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται, εντείνονται και πλήττουν σημαντικούς τομείς όπως τα τρόφιμα, αυτό ίσως πρέπει να αλλάξει.

Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να συνδέσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με το κόστος των τροφίμων — αλλά όχι τόσο με, για παράδειγμα, το ενοίκιο ή το κόστος των διακοπών για σκι.

«Τελικά θα δούμε κάποια μοντέλα που θα λαμβάνουν αυτό υπόψη, όπως έχουμε μοντέλα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των διαφορετικών επιπέδων κρατικών δαπανών στην απασχόληση», λέει ο David Super, καθηγητής νομικής και οικονομικών στο Georgetown Law.

«Αλλά θα πάρει λίγο χρόνο.»

Περισσότερη ζέστη, περισσότερη ακρίβεια

Μια πρώιμη μελέτη υποδηλώνει ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες από μόνες τους θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές καταναλωτή παγκοσμίως έως και 1,2% κάθε χρόνο έως το 2035, αν και υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει αντισταθμιστική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες.

Μεγάλο μέρος της επίδρασης προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 3% ετησίως σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης του θερμότερου καιρού σε μεγάλες περιοχές και της μείωσης των συγκομιδών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25 °C, οι αποδόσεις των καλλιεργειών αρχίζουν να μειώνονται, οι συγκομιδές πλήττονται και οι τιμές των τροφίμων μπορεί να εκτοξευθούν για τουλάχιστον ένα έτος.

Οι καταιγίδες καθιστούν τα βασικά είδη διατροφής, όπως τα φασόλια και τα ψάρια, πιο ακριβά, ενώ οι ξηρασίες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, λόγω των εκτεταμένων απωλειών στις καλλιέργειες και του ζωικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, η πληθωριστική επίδραση των ακραίων καιρικών φαινομένων φαίνεται να περιορίζεται σε περίπου δύο έτη κατά μέσο όρο.

«Γνωρίζουμε ότι τα ακραία φαινόμενα προκαλούν μια προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού», λέει ο Ilan Noy, καθηγητής οικονομικών των καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Victoria του Ουέλλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία.

Ωστόσο, «υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο — τι είδους ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι και πού πλήττει».

Ο κλιματικός πληθωρισμός αναμένεται να εκδηλωθεί διαφορετικά ανάλογα με την τοποθεσία και την εποχή.

Γενικά, όσο περισσότερη ζέστη έχει — είτε λόγω γεωγραφίας είτε λόγω καλοκαιρινού καιρού — τόσο περισσότερο αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα έντονες στον Παγκόσμιο Νότο, όπου οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές και οι φτωχές οικογένειες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, κάθε αύξηση κατά 1 °C στις ανωμαλίες της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού κατά περίπου 1% περίπου τρεις μήνες αργότερα, σύμφωνα με την Fulvia Marotta, ερευνήτρια στην οικονομία της κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ανώτερη οικονομολόγο στην De Nederlandsche Bank, την ολλανδική κεντρική τράπεζα.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, και σε ορισμένες πιο δροσερές περιοχές όπως ο Καναδάς και η Νορβηγία, οι τιμές ενδέχεται να μειωθούν, καθώς ο θερμότερος καιρός παρατείνει τις καλλιεργητικές περιόδους ή μειώνει τη ζήτηση για θέρμανση.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από ό,τι να μειωθούν.

Κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές

Οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι απότομες αυξήσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν τα τρόφιμα απρόσιτα για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα — και να οδηγήσουν σε πολιτικές αλλαγές.

Οι καταναλωτές αγοράζουν τρόφιμα τόσο τακτικά που οι μεγάλες μεταβολές στις τιμές μπορούν γρήγορα να γίνουν πηγή πολιτικής δυσαρέσκειας, πυροδοτώντας αναταραχές όπως η Αραβική Άνοιξη του 2010-11 ή οι πολιτικές επιπτώσεις μετά από μια «κρίση ρυζιού» το 2024 στην Ιαπωνία.

Και ενώ οι κλιματικές διαταραχές ωθούν κυρίως τις τιμές προς τα πάνω βραχυπρόθεσμα, μπορούν να γίνουν πιο μακροχρόνιες αν αλλάξουν τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό — όπως έχει υποδείξει η έρευνα.

Οι καταναλωτές που ανησυχούν ήδη για τη μελλοντική υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν επίσης υψηλότερες προσδοκίες για αύξηση των τιμών.

Αυτού του είδους οι πεποιθήσεις μπορούν να γίνουν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, με επιπτώσεις για την ευρύτερη οικονομία, λέει ο Marcus Ingholt, ανώτερος επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Danmarks Nationalbank, την κεντρική τράπεζα της Δανίας.

Οι καταναλωτές βασίζουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό σε στοιχεία όπως οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας — κατηγορίες που είναι επίσης ευάλωτες στον κλιματικό πληθωρισμό.

Όταν οι άνθρωποι αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό, ενδέχεται να ζητήσουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οδηγώντας τον πληθωρισμό σε περαιτέρω άνοδο.

Φυσικά, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες επηρεάζουν εδώ και καιρό τις τιμές.

Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συνηθισμένα, οι απότομες αυξήσεις των τιμών που κάποτε θεωρούνταν προσωρινές ενδέχεται να μετατρέπονται σε κάτι πιο διαρκές — μια ισχυρή νέα δύναμη που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τους οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς που ήδη πλήττονται από μια κρίση οικονομικής προσιτότητας.