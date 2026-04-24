Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24 Απριλίου 2026, 21:00

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το καλοκαίρι του 2022, ένας καύσωνας στην Ευρώπη οδήγησε τις θερμοκρασίες σε ιστορικό υψηλό των 46 °C  στην Ισπανία, καταστρέφοντας τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα κοτόπουλα υπέφεραν από τη ζέστη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πτώση 9% στην παραγωγή κρέατος κοτόπουλου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Η Βόρεια Ιταλία, εν τω μεταξύ, υπέστη τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 70 ετών, με δραστική μείωση των συγκομιδών ρυζιού. 

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερινές θερμοκρασίες στην Ευρώπη κατά 1,25 °C κατά μέσο όρο — και έως και 5,7 °C σε ορισμένες περιοχές. 

 Η ακραία ζέστη αύξησε τις ευρωπαϊκές τιμές των τροφίμων κατά περίπου 0,7% εκείνη τη χρονιά, ωθώντας τον συνολικό πληθωρισμό προς τα πάνω κατά περίπου 0,3% και επιδεινώνοντας την κατάσταση που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις λόγω της ανάκαμψης από την Covid-19 και της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Η εποχή του «κλιματοπληθωρισμού» 

Αυτή ήταν μια σπάνια περίπτωση στην οποία οι ερευνητές μπόρεσαν να εκτιμήσουν τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις τιμές, ένα φαινόμενο γνωστό ως «κλιματοπληθωρισμός» που μόλις αρχίζει να γίνεται κατανοητό. 

Αλλά αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών κάνει ήδη τη ζωή πιο ακριβή, σύμφωνα με ένα άρθρο του Bloomberg. 

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται πιο ζεστά, τα κλιματιστικά που δουλεύουν αδιάκοπα επιβαρύνουν τα δίκτυα και αυξάνουν τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Οι δρόμοι παραμορφώνονται από τη ζέστη.  

Φυσικά, οι ξηρασίες και οι καταιγίδες επηρεάζουν εδώ και καιρό τις τιμές. 

Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συνηθισμένα, οι απότομες αυξήσεις των τιμών που κάποτε θεωρούνταν προσωρινές ενδέχεται να μετατρέπονται σε κάτι πιο διαρκές — μια ισχυρή νέα δύναμη που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τους οικογενειακούς και εθνικούς προϋπολογισμούς που ήδη πλήττονται από μια κρίση οικονομικής προσιτότητας. 

Τώρα, μια ομάδα οικονομολόγων, κλιματολόγων και κεντρικών τραπεζιτών μελετά τις επιπτώσεις του κλιματικού πληθωρισμού, προσπαθώντας να καταλάβει πώς αυτός διαχέεται στην οικονομία. 

Δεν είναι καθόλου απλό.  

Ένας δύσκολος υπολογισμός 

Το να ξεδιαλύνουμε πόσο μια αύξηση, ας πούμε, στις τιμές του καφέ ή στους λογαριασμούς νερού οφείλεται στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι σε μυριάδες άλλους λόγους είναι πολύπλοκο, υποστηρίζει το άρθρο. 

Οι ερευνητές πρέπει να μελετήσουν διεξοδικά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και τον καιρό για να διαπιστώσουν πώς οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν τις τιμές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη άλλους παράγοντες όπως οι υφέσεις και οι διαφορές μεταξύ των χωρών — για παράδειγμα, οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα για τρόφιμα στις χώρες με χαμηλό εισόδημα απ’ ό,τι στις πλούσιες χώρες. 

Οι επιπτώσεις είναι άνισες — ένας τυφώνας στις ακτές μπορεί να έχει πολύ μικρότερη επίδραση στον εθνικό πληθωρισμό από ό,τι ένας καύσωνας που καλύπτει ολόκληρη την ήπειρο — και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η επίδραση μιας πολύπλοκης αλυσίδας γεγονότων μέσα σε έναν δείκτη τιμών καταναλωτή που παρακολουθεί δεκάδες χιλιάδες προϊόντα. 

Οι επιστήμονες έχουν βελτιωθεί στην γρήγορη ανάλυση του ρόλου της κλιματικής αλλαγής στα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα κάτι παρόμοιο στον τομέα της οικονομίας. 

Η παρακολούθηση των αυξομειώσεων των τιμών μεμονωμένων προϊόντων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι όμως πολύ πιο περίπλοκη. Τα λεπτομερή τοπικά δεδομένα τιμών είναι συχνά ελλιπή ή μη διαθέσιμα. Και ο κλιματικός πληθωρισμός παίρνει πολλές μορφές. 

Η μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών είναι μια αρκετά άμεση επίπτωση, αλλά οι ζημιές στις υποδομές και η αναστάτωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε μεταβολές των τιμών. 

Αυτές είναι πιο δύσκολο να παρακολουθηθούν. 

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην έρευνα για τον κλιματικό πληθωρισμό, παρακινούμενες από την έντονη εστίασή τους στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.  

Στο παρελθόν, οι απότομες αυξήσεις των τιμών που σχετίζονταν με τις καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν συχνά προσωρινές, επιτρέποντας στις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν την αύξηση των επιτοκίων.  

Όμως, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται, εντείνονται και πλήττουν σημαντικούς τομείς όπως τα τρόφιμα, αυτό ίσως πρέπει να αλλάξει. 

Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές έχουν καταφέρει να συνδέσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με το κόστος των τροφίμων — αλλά όχι τόσο με, για παράδειγμα, το ενοίκιο ή το κόστος των διακοπών για σκι. 

«Τελικά θα δούμε κάποια μοντέλα που θα λαμβάνουν αυτό υπόψη, όπως έχουμε μοντέλα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των διαφορετικών επιπέδων κρατικών δαπανών στην απασχόληση», λέει ο David Super, καθηγητής νομικής και οικονομικών στο Georgetown Law.  

«Αλλά θα πάρει λίγο χρόνο.» 

Περισσότερη ζέστη, περισσότερη ακρίβεια 

Μια πρώιμη μελέτη υποδηλώνει ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες από μόνες τους θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές καταναλωτή παγκοσμίως έως και 1,2% κάθε χρόνο έως το 2035, αν και υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει αντισταθμιστική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες.  

Μεγάλο μέρος της επίδρασης προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές των τροφίμων, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 3% ετησίως σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης του θερμότερου καιρού σε μεγάλες περιοχές και της μείωσης των συγκομιδών.  

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι καθώς οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25 °C, οι αποδόσεις των καλλιεργειών αρχίζουν να μειώνονται, οι συγκομιδές πλήττονται και οι τιμές των τροφίμων μπορεί να εκτοξευθούν για τουλάχιστον ένα έτος.  

Οι καταιγίδες καθιστούν τα βασικά είδη διατροφής, όπως τα φασόλια και τα ψάρια, πιο ακριβά, ενώ οι ξηρασίες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, λόγω των εκτεταμένων απωλειών στις καλλιέργειες και του ζωικού κεφαλαίου.  

Ωστόσο, η πληθωριστική επίδραση των ακραίων καιρικών φαινομένων φαίνεται να περιορίζεται σε περίπου δύο έτη κατά μέσο όρο.  

«Γνωρίζουμε ότι τα ακραία φαινόμενα προκαλούν μια προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού», λέει ο Ilan Noy, καθηγητής οικονομικών των καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο Victoria του Ουέλλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία. 

Ωστόσο, «υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο — τι είδους ακραίο καιρικό φαινόμενο είναι και πού πλήττει». 

Ο κλιματικός πληθωρισμός αναμένεται να εκδηλωθεί διαφορετικά ανάλογα με την τοποθεσία και την εποχή.  

Γενικά, όσο περισσότερη ζέστη έχει — είτε λόγω γεωγραφίας είτε λόγω καλοκαιρινού καιρού — τόσο περισσότερο αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες.  

Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα έντονες στον Παγκόσμιο Νότο, όπου οι θερμοκρασίες είναι ήδη υψηλές και οι φτωχές οικογένειες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. 

 Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, κάθε αύξηση κατά 1 °C στις ανωμαλίες της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού κατά περίπου 1% περίπου τρεις μήνες αργότερα, σύμφωνα με την Fulvia Marotta, ερευνήτρια στην οικονομία της κλιματικής αλλαγής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ανώτερη οικονομολόγο στην De Nederlandsche Bank, την ολλανδική κεντρική τράπεζα. 

Κατά τους χειμερινούς μήνες, και σε ορισμένες πιο δροσερές περιοχές όπως ο Καναδάς και η Νορβηγία, οι τιμές ενδέχεται να μειωθούν, καθώς ο θερμότερος καιρός παρατείνει τις καλλιεργητικές περιόδους ή μειώνει τη ζήτηση για θέρμανση.  

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από ό,τι να μειωθούν.  

Κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές 

Οι ειδικοί λένε ότι αυτές οι απότομες αυξήσεις θα μπορούσαν να καταστήσουν τα τρόφιμα απρόσιτα για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα — και να οδηγήσουν σε πολιτικές αλλαγές.  

Οι καταναλωτές αγοράζουν τρόφιμα τόσο τακτικά που οι μεγάλες μεταβολές στις τιμές μπορούν γρήγορα να γίνουν πηγή πολιτικής δυσαρέσκειας, πυροδοτώντας αναταραχές όπως η Αραβική Άνοιξη του 2010-11 ή οι πολιτικές επιπτώσεις μετά από μια «κρίση ρυζιού» το 2024 στην Ιαπωνία. 

Και ενώ οι κλιματικές διαταραχές ωθούν κυρίως τις τιμές προς τα πάνω βραχυπρόθεσμα, μπορούν να γίνουν πιο μακροχρόνιες αν αλλάξουν τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό — όπως έχει υποδείξει η έρευνα.  

Οι καταναλωτές που ανησυχούν ήδη για τη μελλοντική υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν επίσης υψηλότερες προσδοκίες για αύξηση των τιμών.  

Αυτού του είδους οι πεποιθήσεις μπορούν να γίνουν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, με επιπτώσεις για την ευρύτερη οικονομία, λέει ο Marcus Ingholt, ανώτερος επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Danmarks Nationalbank, την κεντρική τράπεζα της Δανίας. 

Οι καταναλωτές βασίζουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό σε στοιχεία όπως οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας — κατηγορίες που είναι επίσης ευάλωτες στον κλιματικό πληθωρισμό.  

Όταν οι άνθρωποι αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό, ενδέχεται να ζητήσουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οδηγώντας τον πληθωρισμό σε περαιτέρω άνοδο.  

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Σχέση: Πώς θα αποκτήσετε ουσιαστική οικειότητα;

Κόσμος
Λευκός Οίκος στο Fox News: Το Ιράν επικοινώνησε και ζήτησε τετ – α – τετ συνάντηση

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά: Οι αντιφάσεις και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης

Οι τρεις συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ακόμα και για το ποιος κάλεσε το ασθενοφόρο ενώ φαίνεται να μην λένε και όλη την αλήθεια για τον 66χρονο

Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη
Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη

Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση
ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση

Οι ηγέτες των χωρών - μελών της ΕΕ είπαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως σκοπεύουν να τηρήσουν τους ενταξιακούς κανόνες για την είσοδο της Ουκρανίας στην ΕΕ, με την πρόθεση συμμετοχής σε συνόδους.

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα
LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα

LIVE: Μονακό – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Μπαρτσελόνα για το πλέι ιν της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Άρης: Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Αντετοκούνμπο) και μαζί θα ορίσουν το μέλλον
Το ένδοξο παρελθόν (Γκάλης) συναντά το σπουδαίο παρόν (Γιάννης) και μαζί θα ορίσουν το ελπιδοφόρο μέλλον

Το Σάββατο (25/4) ο κόσμος του μπάσκετ θα είναι στραμμένος στο Nick Galis Hall για χάρη των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη και η αίσθηση που γεννάται, θυμίζει κάτι από τα παλιά.

Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων, εκφράζει με ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σε χθεσινή συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του […]

Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»
Άγιος Δημήτριος: Τι αποκαλύπτει η 20χρονη για θύμα και δράστη – Ο ένας ζήλευε, ο άλλος «τον έβλεπε στον ύπνο του»

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει η 20χρονη που βρέθηκε ανάμεσα στην αντιζηλία των δύο νεαρών που κατέληξε τελικά στην άγρια δολοφονία στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης
Πώς η Gen Z ηγείται του κινήματος της ψηφιακής αποτοξίνωσης

Το κίνημα της ψηφιακής αποτοξίνωσης κερδίζει έδαφος, χάρη στις πρωτοβουλίες των νέων να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες και στην τάση της Gen Z να απενεργοποιεί τα κινητά της

Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις, μας δείχνει πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με το 2021.

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρις, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρις, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρις, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Παναθηναϊκός: Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs
Στήριξη σε Μπενίτεθ και μήνυμα για τα Playoffs

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προέτρεψαν τον Ράφα Μπενίτεθ να μην δίνει σημασία στις φήμες και του ζήτησαν να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

