«Ο Στάνλεϊ ήταν η μεγαλύτερη ντίβα» – Ο Τούτσι απαντά στο αστείο της Αν Χάθαγουεϊ

«Είμαι απαίσιος», λέει χαριτολογώντας ο Τούτσι στην Τέιλεν Μπιγκς, ο οποίος παρουσίασε την κάλυψη του People για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

«Είμαι απαίσιος»

Και το λέει αυτό γιατί διεκδικεί με χιούμορ τον τίτλο της «μεγαλύτερης ντίβας» των γυρισμάτων.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής της στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», η συμπρωταγωνίστρια του Τούτσι, Αν Χάθαγουεϊ, αστειεύτηκε λέγοντας ότι αυτός ήταν η «ντίβα» στα γυρίσματα της συνέχειας, επειδή «είναι πολύ επιλεκτικός με τα ρούχα του».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλιά της κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του «The Devil Wears Prada 2» στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 20 Απριλίου, ο Τούτσι είπε στον Τέιλεν Μπιγκς, ο οποίος παρουσίαζε την κάλυψη του People για την εκδήλωση, ότι συμφωνεί με την Χάθαγουεϊ. «Xωρίς αμφιβολία».

«Είμαι απαίσιος», αστειεύεται ο 65χρονος Τούτσι. «Απλά φρικτός».

Η 12χρονη Μπιγκς διαβεβαιώνει τον Τούτσι ότι είναι «καλό πράγμα» να είσαι ντίβα, γιατί «σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση», και ο Τούτσι συμφωνεί: «Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο»

Η παλιά παρέα

Η 12χρονη Μπιγκς διαβεβαιώνει τον Τούτσι ότι είναι «καλό πράγμα» να είσαι ντίβα, γιατί «σημαίνει να έχεις αυτοπεποίθηση», και ο Τούτσι συμφωνεί: «Ναι, νομίζω ότι έχεις δίκιο».

Το δίδυμο επανενώνεται με τη Μέριλ Στριπ και την Έμιλι Μπλαντ για την πολυαναμενόμενη ταινία. Σύμφωνα με το Variety, η συνέχεια ακολουθεί τη Μιράντα Πρίστλεϊ της Στριπ «καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την καριέρα της εν μέσω της παρακμής των παραδοσιακών εκδόσεων περιοδικών και καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τον χαρακτήρα της Μπλαντ, που είναι πλέον ένα ισχυρό στέλεχος ενός ομίλου πολυτελών προϊόντων με διαφημιστικά έσοδα που η Πρίστλεϊ χρειάζεται απεγνωσμένα».

«Αρκετά όμορφη»

Ο Τούτσι υποστήριξε επίσης με γλυκύτητα τη συμπρωταγωνίστριά του και το εξώφυλλο του People με τίτλο «H πιο όμορφh του κόσμου».

«Είναι αρκετά όμορφη» είπε ο Τούτσι, υποβαθμίζοντας με χιούμορ την αντίδρασή του.

Την ίδια μέρα με την πρεμιέρα της νέας ταινίας, η Χάθαγουεϊ κοσμούσε το εξώφυλλο του ετήσιου τεύχους του People με τίτλο «Η πιο όμορφη του κόσμου» και αντέδρασε με ενθουσιασμό στο εξώφυλλο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Ήταν μια πολύ διασκεδαστική μέρα», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στην πρεμιέρα. Εξήγησε στην Μπιγκς ότι το να εμφανιστεί στο εξώφυλλο «δεν ήταν κάτι που περίμενα ποτέ, ποτέ, ποτέ».

«Είναι ακόμα λίγο σουρεαλιστικό» πρόσθεσε η Χάθαγουεϊ. «Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω -και απλά περιμένω οι άνθρωποι να με πειράζουν γι’ αυτό!».

Από το 2006 στο 2026

Η Χάθαγουεϊ δήλωσε στο περιοδικό People, στο αφιέρωμα της για το εξώφυλλο «Η πιο όμορφη του κόσμου» ότι ήταν «υπέροχο» και «χαρούμενο» να επιστρέψει στον κόσμο της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada».

«Μερικές φορές σκέφτεσαι: “Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα”», είπε. «Έτσι, για μένα, αυτή ήταν η ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο, αλλά με λίγο περισσότερη δυναμική».

«Μου άρεσε πολύ που γύρισα την πρώτη ταινία», δήλωσε η Χάθαγουεϊ για την αγαπημένη κωμωδία του 2006. «Ξέρω ότι ήμουν αγχωμένη και ανήσυχη και όλα αυτά, αλλά ήταν μια από τις πιο ξεκαρδιστικές εμπειρίες που έχω ζήσει, χάρη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα».

Πρόσθεσε: «Η Έμιλι Μπλαντ είναι ένας άνθρωπος-όνειρο. Ο Στάνλεϊ Τούτσι είναι τόσο αστείος και ευφυής, και η Μέριλ Στριπ… Δεν της λέω πόσο πολύ τη θαυμάζω, αλλά την θαυμάζω πραγματικά».

«Είναι κάποια που θαυμάζω βαθιά» επανέλαβε η Χάθαγουεϊ για τη Στριπ, 76 ετών. «Κάποια που καθορίζει πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Κάποια που απλά ζει τη μεγαλοσύνη και δεν επαναπαύεται ποτέ στα λάφυρα της, αλλά πάντα πιέζει τον εαυτό της να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. Είναι απίστευτη».

*Με στοιχεία από people.com